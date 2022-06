Alberto Fernández dijo que “nadie desacopla los precios internos” y en el campo le hicieron un pedido

“Ganamos vendiendo trigo porque el trigo sube, pero a su vez nadie desacopla los precios internos y entonces hacen subir los precios del trigo a la par del precio internacional”.

Con esa frase, entre otras, el presidente Alberto Fernández volvió a vincular la suba de los alimentos con lo que ocurre en el contexto internacional por la guerra en Ucrania. Fue en la presentación del proyecto de ley para gravar la “renta inesperada” a las empresas con ganancias imponibles superiores a $1000 millones.

Aunque esta vez no habló de las retenciones como excusa para desacoplar los precios internos de los externos, el jefe de Estado dejó flotando que es partidario de una intervención. En la Argentina, el trigo ya tributa un 12% de retenciones. Sumado a esto, por la brecha cambiaria a los productores argentinos les queda para su bolsillo el equivalente a menos de la mitad del valor internacional.

En rigor, antes había indicado: “Hoy miraba en un Whatsapp que subió un CEO de una cerealera multinacional argentina cómo se incendiaba otra cerealera, en Ucrania y eso era trigo que se perdía para el resto del mundo. Y cuánto más trigo falta, más sube el precio del trigo y el trigo ha llegado a superar los 400 dólares, algo absolutamente inesperado, no hace seis años atrás, inesperado, en noviembre o en diciembre”.

En la Bolsa de Chicago, y luego del ataque ruso a la terminal portuaria ucraniana de Nikolaev, el trigo retomó este lunes su senda alcista y aumentó 5,1% en esa plaza. La posición julio del cereal sumó US$19,48 y cerró a US$401,61.

En su discurso, el mandatario dijo que la guerra genera que “muy poquitos ganen muchísimo”. Precisó: “En verdad, esta guerra nos somete a dos realidades: a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra”.

Luego añadió: “Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir, esa es la indecencia que desde le política y desde el manejo del Estado no se debe permitir, porque está claro que esta guerra se convierte en una oportunidad; está claro que esta guerra, que hace faltar petróleo hace que el petróleo suba. Y es verdad que hace falta el trigo, hace falta el girasol y por lo tanto todos esos precios suben y que el maíz también sube porque también falta”. En su opinión, “unos pocos medran con todo eso y eso no llega al conjunto social”.

Respuesta

Tras los dichos de Fernández, Néstor Roulet, productor agropecuario y exsecretario de Agregado de Valor en el gobierno de Mauricio Macri, consideró que el jefe de Estado “tiene la herramienta” para darle la posibilidad al mundo de que haya más trigo y bajen los precios.

“Él tiene la herramienta de lograr bajar el trigo si toma una política coherente. Si baja las retenciones al trigo (hoy en el 12%) se va a sembrar más; va a tener una respuesta automática. Lo que va a perder Ucrania lo puede compensar la Argentina”, precisó.

Según Roulet, con esa medida el Gobierno puede ayudar al mundo para que se haga más trigo y baje el valor.

Vale recordar que, en medio de mayores costos, incertidumbre por la acción del Gobierno y falta de humedad, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se harán 200.000 hectáreas de trigo menos que el año pasado. En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario prevé una merma de 500.000 hectáreas.