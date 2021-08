Diego Santilli propuso que el Congreso recupere la potestad sobre las retenciones

El precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, propuso ayer que el esquema de retenciones al campo vuelva a ser una cuestión del Congreso y no de un Gobierno “de turno”.

Así lo expresó durante una visita a un campo en Junín donde estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca. Allí presentó diversas iniciativas para el sector.

“Propongo que el esquema de retenciones al agro vuelva a ser una potestad del Congreso Nacional y no del gobierno de turno”, dijo.

Las retenciones al agro hoy se ubican en un 33% para el grano de soja, 12% para el trigo y el maíz y 9% para la carne vacuna, entre otros productos.

Antes de asumir Alberto Fernández, los derechos de exportación se encontraban en el 24,7% para la soja y en 6,7% para el trigo y maíz. La carne, en tanto, tributaba con el esquema de 3 pesos por dólar exportado el equivalente a un 4,8%. Fernández incrementó los derechos de exportación para esos productos mientras hizo una rebaja para producciones de economías regionales. Por ley se fijó el tope de 33% para la soja, en tanto que en trigo y maíz el Gobierno todavía tiene la potestad de subir los derechos al 15%.

Según el precandidato de Juntos, las pymes del agro en Buenos Aires están “asfixiadas” por los tributos. “El 95% de los productores agropecuarios de la Provincia son PyMEs. PyMEs que están asfixiadas por impuestos y que tienen miedo de contratar gente por los costos y los juicios laborales”, escribió en su cuenta de Twitter tras el acto en Junín. “Me comprometo a cambiar esto para que dar trabajo sea más fácil y para que más trabajadores, en especial los jóvenes, puedan trabajar de manera formal en la producción agropecuaria”, agregó.

Renta

“Un Estado que se queda con el 60% de la renta de los productores no es un Estado inteligente. Un Estado que no defiende la propiedad privada y que permite que se tomen 1.800 terrenos no es un Estado inteligente”, dijo.

Santilli dijo que hay que “terminar con las trabas, los cepos y las medidas restrictivas”. La frase es por el cepo a la exportación de carne, que el Gobierno cuotificó en un 50%.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño señaló respecto de la situación de los productores: “En los últimos dos años se la pasaron poniéndoles obstáculos. Para peor, de cada $100 que gana un productor, el Estado se queda con $60. Con los $40 restantes, tiene que pagarles a los trabajadores rurales, comprar insumos e invertir en maquinaria. Es insostenible”.

“Y además de los impuestos, les meten cepos ridículos, como el de la carne, que ya probaron hace 10 años, fracasaron y están volviendo a fracasar. Hablan de exportaciones para salir adelante e implementan este tipo de medidas. Esto deja ver que no hay un plan o que “vamos viendo”, agregó.

LA NACION