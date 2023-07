Dólar agro: el secretario de Agricultura dijo que “el fin de semana habrá definiciones”

escuchar

Aunque sin dar detalles de las nuevas medidas del Gobierno y el alcance que tendría el nuevo dólar agro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que habrá cambios en la política económica para el sector agropecuario. “Son medidas que tienen que ver con la política cambiaria del Banco Central y no soy yo quien tiene que dar estos anuncios si los hubiera”, dijo el funcionario.

Estas declaraciones las realizó en una escueta rueda de prensa en el Pabellón Rojo del predio Rural de Palermo, luego de disertar junto a otros referentes económicos de los principales precandidatos presidenciales sobre propuestas para el campo.

“Los tiempos no los manejo yo y no quisiera generar una expectativa de esto. Tengo que ser responsable sobre algo que no manejo. Sería muy poco prudente de mi parte adelantarlo pero es lo que está en los medios”, aclaró. Sin dar prenda sobre el valor que tendría ese nuevo dólar agro, si será de $340 o de $380, dijo que “durante el fin de semana tiene que haber definiciones y certezas al respecto”.

Leonardo Sarquís, Guillermo Bernaudo, Diana Mondino, Juan José Bahillo y Sergio Busso Ricardo Pristupluk - La Nacion

En un tramo de su exposición, dijo que si el oficialismo llegase a ganar en las próximas elecciones, van a trabajar, entre otras cosas, en el tema de alquileres de campos, sin meterse en la cuestión contractual entre propietario y arrendatario. “No tiene que ver en cómo se debe fijar el precio, ni en cómo se debe actualizar, eso una cuestión contractual, donde no debe intervenir el Estado. Es una cuestión que tiene que ver con la rotación del cultivo, con la preseveración del suelo, con la previsibilidad que tiene que tener el prestador de servicio. Me parece que un tema que nos tenemos que dar y tiene que ser el Congreso el lugar para trabajar con el más amplio consenso, para darle previsibilidad al colono con alquileres a tres años como mínimo”, indicó.

En cuanto a la ganadería, en relación a una posible flexibilización de los siete cortes que en la actualidad se encuentran vedados para exportar, sin dar precisiones, dejó deslizar que podría haber novedades antes de fin de año: “Es un tema que lo hablé con el ministro de Economía (y precandidato presidencial por Unión por la Patria), Sergio Massa”.

El primero en hacer uso de la palabra en esta jornada política fue Guillermo Bernaudo, perteneciente al espacio de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC), quien aseguró que, si asumieran en diciembre, “se eliminarán las restricciones cuantitativas, como cupos, cepos, cuotas, fideicomisos y demás yerbas que hoy están limitando las exportaciones, como también la alteración de los precios FOB, fijados por el Ministerio”.

Guillermo Bernaudo del espacio de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Todo eso se termina, todas estas cuestiones que restringen se eliminan. Todo el sistema de cepos empieza a también modificarse el primer día: es imposible pensar que se puedan acumular dólares en la Argentina cuando algo que se puede comprar a 300, se puede vender a 500. Eso es absolutamente inviable, así que ese proceso tiene que terminarse rápido y a través de llegar muy pronto a la unificación del tipo de cambio”, describió.

En este contexto, indicó que van a ser que cada norma “no sea un parche sino un paso hacia adelante”, donde el primer día liberarán absolutamente todo tipo de prohibiciones y restricciones, empezarán a trabajar en el cepo para ir a la unificación del tipo de cambio y en un proceso de reducción de los derechos de exportación, que va a tener una escala previsible, “todavía a definir y a terminar de conversar, pero en un proceso gradual de reducción de las actividades que tienen hoy más nivel de retenciones pero que va a ser previsible desde el primer día”.

Para Bernaudo, “el problema de la Argentina no es de balanza comercial, que ha sido prácticamente positiva más de casi 19 en los últimos 23 años”. Señaló: “El problema de Argentina es que se escapan los dólares porque no hay confianza en la moneda. Toda esta cuestión macroeconómica es la que hay que terminar el primer día. Y hay una promesa que hizo el presidente Alberto Fernández que la cumplió absolutamente. El primer día que asumió y habló el público, dijo no vamos a tener plan económico. Y eso es la medida que más ha cumplido este Gobierno. No hubo ningún plan”.

“Nuestra visión es un plan que nos vaya llevando a la normalidad, de aspirar a ser un Uruguay y con un plan previsible. Tenemos por suerte socios que nos van a permitir a partir del año que viene cambiar la visión para integrarnos al mundo. No es solamente abrir mercados sanitariamente, tenemos que romper las barreras arancelarias. Porque en el libre comercio es todo o es nada. Tenemos que ser capaces de quebrar esta cultura del no comercio”, agregó.

Luego fue el turno de la economista Diana Mondino, perteneciente al espacio La Libertad Avanza, de Javier Milei, quien en su exposición dijo que de ser Gobierno “no va a haber subsidios para nadie, menos impuestos para todos en la actividad que se quiera promocionar, debe haber igualdad ante la ley”.

“Nosotros pensamos que tiene que haber reglas parejas para todos, en todos los sectores. No puede haber distorsiones, no puede haber retenciones para el sector agropecuario. No puede haber subsidios y si se quiere beneficiar, eventualmente, alguna actividad, en ese caso se deberían reducir los impuestos a las actividades, pero nunca lo que tenemos ahora, donde se castiga al productor. Además, tenemos un montón de restricciones cuantitativas de distintos productos. Tenemos una docena de medidas identificadas que creemos se deben eliminar urgente”, indicó.

La economista Diana Mondino Ricardo Pristupluk - La Nacion

Entre sus propuestas señaló que buscará eliminar el llamado impuesto al cheque, aunque con “hay que dejarlo con un monto mínimo por la transacción porque eso te permite hacer una serie de controles, pero de $5 por cheque, no 1,2% entre ida y vuelta”.

Para Sergio Busso, actual ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba y integrante de “Hacemos por Nuestro País”, que tiene como precandidato a Juan Schiaretti, “hay que sacarle la pata al campo”.

“Es mentira que se pierde plata con el tema de la retención. Vamos a bajar las retenciones, primero a cuenta de Ganancias y después una derogación total. Estamos absolutamente de acuerdo en que tiene que haber exportaciones libres: no se puede restringir, ni intervenir, ni regular absolutamente nada. Además de ir hacia un cambio único. Creo que hay que resolver los problemas que tiene la economía antes. El problema es la falta de dólares, las crisis nacen por falta de dólar y si no resolvemos esta falta, el país va a seguir estando en crisis. Vamos a seguir estando en los parches que tenemos”, señaló.

Por último, Leonardo Sarquís, referente del sector de Juntos por el Cambio que lleva como precandidato a Horacio Rodríguez Larreta, detalló: “Lo primero que tenemos que buscar es la estabilización económica, al mismo tiempo lograr la unificación del tipo de cambio en lo inmediato o el primer año. Apenas asumamos trabajaremos en la eliminación de todos los derechos de exportación para las economías regionales, y después en forma gradual, con un escalonamiento concreto y real, eliminar los derechos de exportación a trigo, maíz, soja y girasol”.

Al mismo tiempo, propuso “la eliminación de todos los cupos y trabas a las exportaciones, y buscar acuerdos con mercados internacionales nuevos”. También está en la agenda la resolución del problema de la conectividad de la zona rural, caminos rurales, bioeconomía, biotecnologías y economías regionales.