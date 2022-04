El paro de transportistas ya afecta a 21 puertos cerealeros

El paro nacional organizado por la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) ya se hace sentir en algunos lugares del país, en especial en los puertos. La medida de protesta que lleva adelante la entidad es en reclamo del faltante de gasoil en las estaciones de servicio y correlativamente a su encarecimiento, por lo que exigen una actualización de las tarifas de su servicio.

En este contexto, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) alertó que la medida dispuesta por los transportistas “afecta severamente a la cadena agroindustrial”. En su cuenta de Twitter, señaló que mientras tanto “el Gobierno no propone soluciones al conflicto ni al faltante”.

El #paro dispuesto por los #transportistas afecta severamente a la cadena #agroindustrial. El gobierno no propone soluciones al conflicto ni al faltante. pic.twitter.com/PXM0VORH2b — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) April 11, 2022

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de exportadores de cereales (Ciara-CEC), señaló que el paro de transportistas de granos “está afectando severamente las terminales de la Argentina para poder ingresar y egresar camiones”.

“Hay piquetes en la mayoría de los lugares lo que imposibilita que los 21 puertos puedan estar operativos. Es un grave daño para la exportación pero también va a afectar todo el comercio de granos porque lo paraliza. Es prioritario que el Gobierno actúe y que busque una solución al abastecimiento de gasoil”, dijo.

“Como industria, le hemos ofrecido soluciones vinculadas al consumo de biodiésel de empresas exportadoras que hoy están restringidas para el mercado interno. Más allá de eso, el Gobierno tiene que sentarse rápidamente, buscar un suministro fluido y normalizar los precios del gasoil, en base a los valores que estaban en el mercado anteriormente”, añadió.

Según informó la empresa Agroentregas, hoy a la zona de las terminales del Gran Rosario “apenas han arribado 1170 camiones, cuando en la semana anterior promediaban las 6000 unidades al inicio de cada día”. En su cuenta de Twitter, destacó que “se evidencia la fuerza del paro de transporte”.

En tanto, según comentó a LA NACION Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, la situación del traslado de los campos a los centros cerealeros “por ahora” estaría normal por las inclemencias del tiempo.

“No tengo información de que haya piquetes en alguna parte del país. En el interior, el clima y la lluvia hace que no haya cosecha y la circulación de camiones es muy baja, solo está lo que va a los puertos. Hasta que el clima no mejore no creo que haya cortes”.

La semana pasada también hubo asambleas y cortes en diferentes rutas en el sur de Córdoba.

Fueron en Sampacho, Río Cuarto, Las Vertientes, Vicuña Mackenna, Gigena, Chucul, entre otros, por parte de transportistas provinciales pertenecientes a la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac).

Ante esta situación, la Secretaría de Transporte cordobesa convocó a la entidad junto a representantes a acopiadores y empresas cerealeras a la Mesa del Transporte de Carga Agropecuaria local para acordar una nueva tarifa en el transporte de granos. Sin embargo, el encuentro fracasó y la organización decidió levantar la medida de protesta hasta hoy lunes que Fetra iniciaba su paro.