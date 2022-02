Fideicomiso de alimentos: paga el productor, los beneficios no llegan al consumidor

El gobierno nacional, en un intento de eludir el meollo de las causas reales de la inflaci贸n, busca con variados, pero ineficaces mecanismos, encontrar alguna soluci贸n a la depreciaci贸n de la moneda, cuesti贸n que se materializa impiadosamente en los aumentos de precios al consumidor mes a mes.

鈥淎cuerdos de precios鈥, control de exportaciones, y brecha cambiaria del 100%, cuentan ya con m谩s de dos a帽os, y no logran que el 铆ndice de inflaci贸n de alimentos tenga freno. Indicador que supera por un digito la inflaci贸n de pa铆ses lim铆trofes, que no utilizan ninguno de estos artificios.

Una de las herramientas que se crean en el medio de la frustraci贸n por no poder controlar la ca铆da del valor del peso (mientras se emite dinero a tambor batiente) son los tan nombrados 鈥渇ideicomisos鈥.

Hoy est谩 vigente el 鈥渇ideicomiso aceitero鈥. El resultado luego de un a帽o de existencia fue realmente malo. La soja y el girasol (materias primas para obtener aceite) incrementaron su precio durante 2021 en un 31% y 40% respectivamente, cuando el aceite envasado creci贸 en el mismo periodo un 190%. Algo sali贸 mal.

El origen de este sistema se basa en un 鈥淎cuerdo entre el gobierno nacional y la industria aceitera鈥 firmado en diciembre de 2020. Este a帽o se volvi贸 a renovar a pesar de su ineficacia, pero ya con quejas y desaprobaci贸n p煤blica de los mismos que hab铆an perge帽ado y suscripto la idea el a帽o anterior junto al Gobierno. Arrepentimiento que es bienvenido.

El sistema consiste en forzar aportes a quienes exportan granos y subproductos de girasol y soja. Esos dineros son depositados en un fideicomiso, encargado de distribuirlo como compensaci贸n a empresas que abastecen el mercado de aceites envasados y refinados. Al ser un monto que todos los exportadores est谩n sujetos a aportar, dicho costo se traslada v铆a menor capacidad de pago hacia el productor. En definitiva, el 100% del aporte al fideicomiso lo paga el productor.

Mecanismo

A efectos pr谩cticos significa el 1% del valor de lo exportado, lo cual es s铆mil a un 1% m谩s de derecho de exportaci贸n. La 煤nica certeza de este sistema es que el descuento del precio se realiza efectivamente al productor, pero la ineficacia de la herramienta hace que, por los motivos que sean, no llegue el beneficio a la g贸ndola.

En los medios, el gobierno manifiesta que est谩n en estudio otros fideicomisos para ma铆z y trigo. Por lo visto se insiste tozudamente con lo que no funciona.

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, impulsa la creaci贸n de fideicomisos para los alimentos

En el caso del trigo lo m谩s probable es que, de crearse este 鈥渇ideicomiso鈥, termine siendo igual de inefectivo que el aceitero. Se transformar谩 en un costo para los productores, y el pan y los panificados seguir谩n sus aumentos al ritmo de la inflaci贸n.

驴Y a qui茅nes les 鈥渃orresponder铆a鈥 recibir la compensaci贸n de ese dinero que luego en teor铆a seria destinado a trasladar a la baja de precios al consumidor? 驴Molinos? 驴Panader铆as? 驴Panificadoras? 驴A todos?

El caso del ma铆z es m谩s intrincado a煤n. 驴Qui茅nes ser铆an los beneficiarios? La multiplicidad de usos del ma铆z, como la industria alimenticia, los tambos, los productores de huevos, pollos, cerdos, criadores de hacienda vacuna, feedlots, molienda h煤meda, molienda seca, etanol, aceites complica m谩s el asunto.

Todos podr铆an pedir que con el producto de esta suerte de 鈥渞etenci贸n鈥 a la exportaci贸n de ma铆z, puedan solicitar 鈥渟u parte鈥. Mas de 21 millones de toneladas de ma铆z, seg煤n el Ministerio de Agricultura, se destinan a estos usos al a帽o en nuestro pa铆s. 驴Ser谩 repartido el beneficio para todos? 驴O habr谩 hijos y entenados? Seguramente la lista de solicitantes va a crecer a un ritmo mucho mayor a la intenci贸n de siembra de ma铆z o trigo. Muchos van a querer estar del lado del mostrador donde se recibe.

Las inequidades que provocan estos artificios son inmensas. Se prestan a muchos manejos, controles dif铆ciles de auditar, por encima de la intr铆nseca ineficacia del sistema que, por la experiencia en aceites, hace agua por todos lados.

La soluci贸n de fondo es el combate a la inflaci贸n y tomar las medidas adecuadas macroecon贸micas de equilibrio fiscal, emisi贸n monetaria etc.

Los 鈥渇ideicomisos est谩n dise帽ados para beneficiar con el dinero de los que producen al 100% de los consumidores independientemente del nivel adquisitivo de unos y otros. Pero ni siquiera se logra en la pr谩ctica dicho asim茅trico cometido.

Subsidiar alimentos se hace en muchos pa铆ses pero se subsidia a la demanda. A quien lo necesita y con dinero del erario p煤blico con tarjetas alimentarias. Ese ser铆a el camino sencillo y concreto.

Al no comprender que no es que los alimentos aumentan de precio, sino que el valor del peso se deprecia, se crean instrumentos que no solo no funcionan por su misma naturaleza y distorsionan mercados, sino que se presentan a la opini贸n p煤blica con argumentos tan inveros铆miles que hasta violentan la raz贸n.

El autor es productor agropecuario