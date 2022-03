La estrepitosa pérdida de competitividad de los productores argentinos ante Uruguay y Brasil

En medio de las retenciones, las trabas para exportar productos como el trigo y el maíz y los desequilibrios que por la falta de dólares llevan a que las importaciones de insumos resulten más caras, los productores argentinos deben destinar mucho más grano para comprar una tonelada de fertilizante que sus pares de Brasil y Uruguay.

Así se desprende de un relevamiento realizado por la consultora Globaltecnos para un grupo de productores. Se trata de una alerta que puede impactar sobre las próximas decisiones de siembra de los productores.

De acuerdo al reporte, en trigo en la Argentina para comparar una tonelada de fosfato diamónico los productores requieren vender 340 kilos del cereal más que sus pares de Uruguay y 1360 kilos más que en Brasil.

En la Argentina, con 4,20 kilos de trigo se compran uno de fosfato diamónico, mientras que en Uruguay se necesitan 3,86 kilos y en Brasil 2,84 kilos.

“Se dan tres factores para que esto suceda. El primero y fundamental es que el resto de los países no tienen retenciones como la Argentina. El segundo es que, al existir los llamados saldos de equilibrios (en realidad, se denominan volúmenes de equilibrio que el Gobierno fija y la exportación no puede superar), los cereales en la Argentina no copian el mercado internacional como nuestros vecinos todo el tiempo. Además, en tercer lugar, los insumos que importa nuestro país tienen un sobrecosto por los problemas para hacerse de dólares para importar”, explicó Sebastián Gavaldá, director ejecutivo de la consultora, sobre las causas de por qué los productores argentinos deben destinar más grano para adquirir fertilizantes.

Siguiendo con el trigo, y ahora considerando el fertilizante urea, para adquirir una tonelada en la Argentina se necesitan 210 kilos más de trigo que en Uruguay y 1080 kilos más que en Brasil, de acuerdo al reporte.

En este fertilizante, en la Argentina hacen falta 3,80 kilos del cereal para comprar uno de urea. En tanto, en Uruguay se requieren 3,59 kilos y en Brasil 2,72 kilos.

El trabajo de la consultora también analizó la situación para el maíz. En este cereal, detalló, para adquirir una tonelada de fosfato diamónico los productores requieren en la Argentina 750 kilos más de maíz que en Uruguay y 1290 kilos más que en Brasil.

En tanto, para comprar una de urea en la Argentina se requieren 600 kilos más de maíz que en Uruguay y 1020 kilos más que en Brasil, de acuerdo al reporte.

Motivos

Para ejemplificar, en la Argentina hacen falta 4,20 kilos de maíz para uno de fosfato diamónico. En cambio, en Uruguay se requieren 3,45 kilos y en Brasil 2,91 kilos.

Pablo Torello, uno de los productores ligados con el informe de la consultora y, además, diputado nacional por Juntos por el Cambio, alertó que la Argentina está perdiendo competitividad y podría caer la siembra.

“Si no entienden lo que está pasando (en referencia al Gobierno), vamos a tener menos de todo. Hay una falta de competitividad”, señaló.

“Tenemos derechos de exportación, diferencial en el tipo de cambio, exportaciones cerradas, no dejan importar, hay aumento de insumos en el mundo. Todo esto atenta contra la inversión”, indicó Torello.

Según advirtió, puede pasar que ante el actual escenario se use menos kilos, por ejemplo, de fertilizante, y esto repercuta en la producción. Torello recordó que cuando se removieron las trabas para exportar trigo y maíz (medida que aplicó el anterior gobierno) “aparecieron” 10 millones de toneladas más de trigo en el país y 25 millones extra en maíz.