Sube el trigo, se frenan las ventas y la industria molinera pide auxilio a los exportadores

En medio de la escalada de los precios internacionales del trigo por la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que sumados representan el 28,5% del comercio global de este cereal, la industria molinera argentina alertó que le cuesta conseguir el producto internamente porque, aseguran en el sector, los productores tienen frenadas sus ventas en el actual contexto de volatilidad.

Esta tarde, en una reunión convocada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, los molinos agrupados en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), plantearon esa preocupación ante exportadores, corredores, acopios y la misma cartera oficial, representada en el encuentro por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

“Nos juntamos para ver cómo podemos generar un poco de oferta en este momento. Con estos precios mundiales, no hay oferta de trigo en la Argentina y nosotros necesitamos seguir abasteciendo (de harina)”, señaló a LA NACION Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

Cifarelli indicó que para los próximos 15 días el sector requiere de la provisión de unas 200.000 a 240.000 toneladas de trigo que, espera, pueda ofrecer la exportación. En la actividad descuentan que lo que está pasando con las cotizaciones internacionales indefectiblemente afectará el plano local, con un incremento del producto final que es la harina. “Es lineal con el trigo, a la suba y a la baja, siempre históricamente”, dijo Cifarelli.

En la Bolsa de Chicago, la posición mayo para el cereal finalizó hoy a US$389,12 por tonelada, una mejora de 27,56 dólares versus ayer. El viernes último esa posición había finalizado a US$315,9, con lo cual el aumento acumulado desde entonces es de más de US$73 por tonelada.

En tanto, en la Argentina, desde mediados de enero, antes del conflicto que ahora es armado, el valor del trigo en el mercado disponible se encareció en torno de un 24%, a 290 dólares llevados a esa moneda.

Cifarelli precisó que en la reunión el Gobierno no habló de intervenir sobre el mercado. Su rol fue juntar a las partes. En esta línea, reiteró el directivo que se busca ver si la exportación “puede vender un poco, sabiendo que en cualquier momento el precio del trigo se derrumba porque ya tiene un precio implícito que es de la guerra”.

“Seguramente cuando eso suceda el productor va a empezar a vender, mientras tanto no está vendiendo. Necesitamos seguir abasteciendo a los clientes y a la sociedad y le pedimos a la exportación si había forma de generar un flujo de oferta a la molinería”, dijo. Según precisó, se va a pasar a los exportadores un listado con los molinos que necesitan comprar.

“Vamos a pasar un listado de necesidades los próximos 15 días para tratar que la exportación, los exportadores nacionales, ACA y AFA, puedan abastecer esa necesidad más allá del precio al que lo podamos comprar. Estamos hablando de abastecimiento”, afirmó.

Para el presidente de FAIM, en 15 días el mercado “debería tranquilizarse”. Añadió: “La idea es seguir con el abastecimiento normal a pesar de la coyuntura difícil y la volatilidad increíble de los granos”.

Exportadores

Ante una consulta, por su parte Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), reconoció que la molinería solicitó unas 200.000 toneladas porque “nadie le vendía”.

“Quedó claro que el trigo no está en poder de los exportadores. Está en el mercado; hay 7,5 millones de toneladas en poder de los productores. La molinería no tomó las previsiones para comprar a término, en el mercado de futuro y ahora está recibiendo esas consecuencias. Esto es ajeno a la exportación. La exportación ya cubrió sus necesidades y no tiene trigo”, afirmó el ejecutivo de Ciara-CEC.

De acuerdo a cifras oficiales, los exportadores llevan compradas 14,13 millones de toneladas del cereal y tienen aprobadas ventas al exterior por 13,6 millones de toneladas, sobre un total de 14,5 millones de toneladas que habilitó el Gobierno. En tanto, la industria, que suele moler por año unas 5 a 6 millones de toneladas por año, ya adquirió 1,59 millones de toneladas.

En total, la exportación y la industria ya compraron 15,72 millones de toneladas del cereal. Sin contar un stock inicial de 1,71 millones de toneladas de la anterior campaña, y considerando que la última cosecha se ubicó en 22,1 millones de toneladas, ya se comercializó el 71,1% de la oferta.