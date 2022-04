Aunque con una leve baja, el aporte del campo por retenciones de 2022 será récord

Frente a un ajuste en los volúmenes declarados de ventas al exterior de harina de soja, aceite de soja y maíz de la campaña 2020/21, y ante una disminución en las proyecciones de exportación de trigo del ciclo 2021/22, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) hizo un recorte en las proyecciones de aporte por retenciones de las cadenas agroindustriales para este año que había realizado en marzo pasado. En rigor, redujo las mismas en US$350 millones, a US$10.968 millones.

”A pesar de que la proyección de derechos de exportación cayó en US$350 millones hasta US$10.968 millones para 2022, nos encontraríamos por encima de los US$9104 millones estimados en 2021″, dijo en diálogo con LA NACION Bruno Ferrari, analista senior del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad. Lo estimado para 2022 se trata de un nivel récord.

De esta manera, se continuaría con la tendencia de 2021, año en que además las exportaciones argentinas alcanzaron su mayor valor en 10 años de la mano de un histórico aporte de las cadenas agroalimentarias.

Según lo detallado por la entidad en el acumulado en los primeros tres meses del año, las cadenas agroindustriales aportaron en total $892.000 millones, un crecimiento del 45%.

Esta cifra se dio a pesar de que en marzo el aporte por derechos a las exportaciones tuvo una caída prácticamente del 50% con relación a febrero, al alcanzar una cifra cercana a US$632 millones.

En ese mes se anotaron 1,5 millones de toneladas de harina de soja y 250.000 toneladas de aceite de soja en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Fue una baja de un 60% y 80% respectivamente en comparación con lo declarado en febrero.

“En marzo comenzó la cosecha gruesa, con lo cual en estos meses es donde más se comienza a dinamizar el anote de ventas externas de algunos productos y, en consecuencia, el ingreso de tributos por derechos de exportación. Se suma que a finales de marzo hubo cambios en alícuotas de DEX (derechos de exportación) del complejo soja, lo cual refuerza una gran presión impositiva que sopesa el sector actualmente”, indicó.

Para el informe, hubo un incremento del 20% en lo tributado en concepto de Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto a la actividad productiva agroindustrial nacional, en febrero hubo un crecimiento del 4,2% intermensual. “La molienda mostró dinamismo en términos generales, aunque en el caso de la soja preocupa en parte los números finales que se tengan de producción local, sumado lo que suceda en Paraguay que se vio muy afectado por la sequía. Esto impacta en nuestras posibilidades de importación de materia prima para industrializar”, indicó la entidad.

El aumento mensual se registró en todos los sectores, salvo en el sector aviar, que fue la más baja en 12 años. En rigor, el informe indica que cayó un 14% respecto al mes de enero y un 11,2% respecto a igual mes del año pasado. En tanto, también registró un descenso del 6,5% la producción del etanol a base de maíz, aunque se mantuvo en igual nivel que el año pasado.

En el resto de los sectores los aumentos mensuales estuvieron liderados por la industrialización de girasol (+13,2%), la faena bovina (+8,2%), la producción de biodiésel (+6,7%), la industrialización de cebada (+6,7%) y la industrialización de soja (+6,1%).

Para la BCR, “la industrialización de girasol viene de la mano de una producción que se ha recuperado en los últimos 4 años”. Esto se suma al aumento en el precio internacional del aceite, lo que generó un incremento en el nivel de procesamiento de la industria.

Según se informó, los números positivos para la industrialización se trasladaron al resto de los granos. “La molienda de trigo aumentó un 6,7% mensual y un 2,6% interanual. Se encuentra apenas por encima del promedio de los últimos 5 años. La producción de malta registró el tercer valor más alto para el mes de febrero con 81.000 toneladas procesadas. La molienda de cebada cae un 0,9% respecto al año pasado, el récord histórico”, detalló.

En lo que respecta a las exportaciones, Ferrari remarcó que “se tiene una proyección de exportaciones de bienes por US$86.737 millones para 2022”. Esto, según el informe, se da ante la persistencia del conflicto ruso-ucraniano que sigue sosteniendo el nivel de precios internacionales.

“La proyección de exportaciones totales de Argentina para 2022 es alentadora, aunque aún no se ven señales que indiquen un fortalecimiento de compras de divisas por parte del BCRA. En el primer trimestre del año prácticamente se mantuvo neutral con compras netas en el MULC por US$ 25 millones, a diferencia de los US$ 2.266 millones alcanzados en 2021 para igual período”.