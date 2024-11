Beef on Dairy: la nueva tendencia en Estados Unidos con la cual los tamberos ganan entre 800 y 1000 dólares por un ternero

En medio de una caída del stock ganadero en los Estados Unidos y un mercado de carne vacuna cada vez más atractivo, una nueva tendencia está en auge en ese país: el Beef on Dairy. Consiste en usar toros de razas cárnicas para inseminar vacas lecheras, lo que permite a los tamberos vender los terneros para carne. “Es una tendencia que va en aumento”, afirmó Mónica Ganley, directora del Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos (Usdec). Los números lo muestran: según detalló, en 2023 el 84% del semen de toros de razas cárnicas en Estados Unidos fue utilizado para inseminar vacas lecheras. Este porcentaje, señaló, marca un hito en la industria, ya que representa la mayor participación registrada hasta el momento. Aseguró que la tendencia está en plena expansión, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. Sin embargo, alertó sobre el problema que esta estrategia podría generar a futuro debido a la caída en el rodeo de vaquillonas lecheras.

La especialista participó en el evento “Hablemos del futuro”, organizado por Pro Club Leche, que reunió a los principales productores lácteos de la Argentina en el Hotel Hilton de Pilar. “Los productores de leche están empezando a usar toros de razas cárnicas para sus crías. Cuando tienen el ternero, lo venden y obtienen un ingreso mucho más alto que si lo hubieran criado exclusivamente para la producción de leche”, explicó. Según la experta, la situación se ha vuelto tan atractiva que los precios de los terneros alcanzan entre 800 y 1000 dólares.

“El problema es que va a haber una escasez de vaquillonas lecheras”, advirtió Ganley. Este cambio está estrechamente vinculado al contexto actual del mercado cárnico en ese país. La cantidad de hacienda destinada a carne en Estados Unidos disminuyó a niveles históricamente bajos, lo que ha incrementado el precio de la carne. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se espera que la producción de carne allí disminuya un 4% en 2025 debido a la escasez de ganado.

“El precio de la carne está muy alto, y la producción de terneros ahora se ha convertido en una fuente de ingresos inmediata para los tamberos”, comentó Ganley. “Antes, los terneros no generaban ingresos o, en algunos casos, los productores tenían que buscar alternativas para manejarlos. Hoy, con esta estrategia, tienen una nueva oportunidad de generar dinero”, agregó. Además, subrayó que el modelo permite a los tamberos seguir produciendo leche mientras obtienen ingresos adicionales con los terneros. “Es un cambio en la forma de pensar de los productores, ya que ahora tienen una doble fuente de ingresos: siguen produciendo leche y, al mismo tiempo, venden los terneros”, afirmó.

En cuanto a la situación económica de los tamberos en Estados Unidos, la especialista explicó que, aunque el año pasado fue negativo, actualmente los márgenes son positivos. Sin embargo, advirtió que podrían comenzar a reducirse en el futuro cercano. “En este momento los márgenes de los productores son buenos, pero estamos viendo que los precios podrían empezar a bajar. Afortunadamente los costos de producción se mantienen relativamente estables, pero es probable que los márgenes se achiquen en los próximos meses”, comentó.

En términos concretos los precios de la leche están en un nivel elevado sobre el costo de alimentación, lo que representa una mejora con respecto a los años anteriores. Sin embargo, el panorama no fue tan positivo en 2022, cuando los márgenes llegaron a niveles críticos, donde incluso se lo posicionó como al sector en “situación de emergencia”. Esto, explicó, hizo que muchos tamberos enviaran sus vacas a los frigoríficos, lo que a su vez aceleró una caída en el stock que, según indicó, junto con esta tendencia de Beef on Dairy da un panorama de que va a ser muy difícil recuperar el stock para los tambos. “Como no hay vaquillonas, la reposición está siendo muy lenta”, dijo.

“Esto está cambiando la forma en que los tamberos miran su negocio. No es que los tamberos estén dejando de producir leche, sino que están aprovechando una nueva fuente de ingresos al destinar los terneros a la producción de carne”, concluyó.

