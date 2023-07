“Bola de nieve”: fuerte reclamo de cámaras del agro para que no se pague un gravamen a la importación

escuchar

En una oficina del stand de la Secretaría de Agricultura en la Exposición Rural de Palermo, un grupo de empresarios y directores de cámaras se reunieron de emergencia ayer para unificar un pedido a la Secretaría de Comercio, cartera que conduce Matías Tombolini, y la AFIP, para que se las excluya del pago adelantado del Impuesto PAIS en los insumos vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria. Entre otros puntos también hablaron de los problemas que hoy tienen con las Siras y las Sirases, que involucran a los pagos de servicios de fletes a partir de los 90 días.

“Con la comprensión no hacemos nada”, dijo tajante Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos. Comprensión fue una suerte de respuesta que les dieron ayer en la reunión. El encuentro lo mantuvieron varias cámaras del sector con autoridades del Observatorio Nacional de Insumos Agrícolas, en el ámbito de la Subsecretaría de Agricultura, donde la premisa principal fueron las operaciones que se realizaron antes de que entrara en vigor la Resolución General 5393, que fija el monto en el máximo establecido por el decreto 377/2023, es decir, el 95% del gravamen por el impuesto PAIS para las importaciones de bienes.

Este régimen se aplicará tanto a los bienes suntuarios, gravados al 30% según el inciso b) del Art. 13 bis, como a los demás bienes sujetos a un 7,5%, contemplados en el inciso e) del mismo artículo. A partir de esta preocupación, se reunieron la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe); la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la Federación de Acopiadores de Granos y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), entre otras.

Tras la reunión los partiicpantes de la reunión se tomaron una foto

Los empresarios explicaron que, en medio de los problemas que tienen con los fletes, el tipo de cambio y el resto de las distorsiones, ahora surge el adelanto del pago de este impuesto por las importaciones realizadas: “Esto hace que la incertidumbre sea grande”. Piden que sean incluidos los agroquímicos, fertilizantes como insumos estratégicos para la canasta básica, ya que tras la medida se enteraron de que tienen que liquidar declaraciones pendientes de pago, que se hacen al Mercado Único Libre de Cambio (MULC) y se le aplica el impuesto PAIS por operaciones que ya habían entrado y liberado.

Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, agregó que el sector está muy preocupado. “Este impuesto tiene una doble imposición porque se empiezan a pagar productos que se trajeron hace seis meses, trabajando a plazo, y ahora tenés que ir a pagar un producto que capaz ya hasta comercializaste y tenés que salir a pagar una operación que ya estaba terminada. En el momento de acceder al MULC tenés que pagar el 7,5% del impuesto PAIS, adicionalmente se suma el anticipo que puede llegar hasta el 7,1% para importaciones nuevas”, indicó.

Los directivos de las cámaras se reunieron con Delfo Buchaillot, subsecretario de Agricultura en el stand de la cartera agrícola en la Exposición Rural de Palermo

Recordó que el escenario del impuesto PAIS viene a ser “bastante disruptivo”, por eso, hay mucha incertidumbre sobre si este 7,5% va a ser estable o no y no hay certeza del porqué AFIP “se cubre” pidiendo el 95%, y no al 100%, ya que de esta manera se podría cerrar el impuesto. “Todas las empresas de fitosanitarios están pagando importaciones que trajeron en el pasado, explicando ese 7,5% que también se tienen que dar la vuelta y a las próximas importaciones un 7,1% de impuesto PAIS como anticipo para la importación”, señaló.

Los insumos son un eslabón importante para generar más y mejores exportaciones, explicó, por lo que argumentan que son indispensables para que ingresen más dólares en el futuro. “Por cada dólar importado en fitosanitarios contribuimos a generar cerca de US$22 de exportaciones del complejo agroindustrial. La mirada debería estar en garantizar y asegurar los insumos para el agro porque son los que van a generar las futuras exportaciones”, afirmó. Agregó que todavía hay que evaluar si están dentro de la cadena básica alimentaria.

Los empresarios advierten por los mayores costos

Armando Allinghi, director ejecutivo de Ciafa, explicó que con el tipo de cambio de lo que se nacionaliza y pagá de anticipo no se sabé si este impuesto va a ser modificado en un futuro. “Con lo que se importó tanto en materia de fertilizantes, que las empresas elaboraron, produjeron, vendieron y cobraron, ahora se encuentran con que tienen un impuesto del 7,5% sobre algo que ya ni siquiera lo tienen en sus manos, es una operatoria que tienen cerrada”, narró.

Desde el sector se mencionó que entraron en un periodo crítico donde las empresas tienen que tomar decisiones tanto en materia de fertilizantes como en fitosanitarios para producir localmente o traer productos terminados. “En materia de fitosanitarios tenemos ventaja comparativa de producción local, pero son decisiones que se toman ahora para insumos que se van a ir a la campaña gruesa. Las empresas que operan tienen distinto tipo de características, la afectación de este tipo de medidas hace que el impacto sea mayor quizás en empresas pequeñas que no tienen tanto respaldo comparado con otras que pueden tener mayor plasticidad”, describió.

“Consideramos que formamos parte de la cadena productiva y nuestros productos se utilizan para generar alimentos, y los fitosanitarios para resguardar y aumentar la producción”, remarcó. En el sector consideran inaceptable que el secretario de Comercio publique una resolución en la que no incluya a los agroquímicos y fertilizantes como insumos estratégicos en la canasta básica.

Alfredo Paseyro, de ASA, indicó que se van a abordar “todas estas necesidades viendo y analizando las urgencias de acuerdo con la campaña gruesa, donde los fitosanitarios, semillas, fertilizantes y fungicidas que van a fin de ciclo son la principal preocupación”.

En tanto, el gerente de la Cámara Argentina de Empresas Nutrición Animal (Caena), Francisco Schang, acotó que ellos también quieren estar en la excepción de ese no pago del 7,5%. “Lo que nos dicen es que se van a acoger a los plazos, esto va a seguir siendo un abismo, no sabemos qué nos va a pasar. Si no se soluciona este piso va a haber problemas para la próxima campaña: se va a generar una bola de nieve muy grande. Lo que queremos es que nos ayuden a agilizar desde Comercio, porque este 7,5% es retroactivo y ya lo están cobrando desde el lunes. Esto suma problemática, no colabora. Significa más retención de importación y menos producción”, resumió.

Según pudo saber este medio, la próxima semana habrá una reunión entre la Secretaría Agricultura, la Secretaría de Comercio y la Aduana para encontrar una solución a los problemas. “Están trabando el comercio exterior que es lo que le da de comer a la Argentina. Están pateando los problemas para adelante y hasta ahora no hay alguien que diga: vamos a tener una respuesta en 20 días. Está todo muy trabado y lo único que encontrás es buena voluntad y comprensión”, indicó Rivara.

El dirigente también calificó de “muy grave” los cambios en el pago de fletes. “Ya no es solo una oportunidad perdida, es un mercado que va a ser copado por los brasileños, porque no se puede pagar el flete. En algunos casos hay exportadores que están pagando el servicio completo, es decir, vendés costo y flete, te lo mandan allá y va a un depósito. Hay gente que tiene brokers y no puede pagar la comisión”, señaló.

Vale recordar que la Comunicación “A” 7746 del Banco Central (BCRA), de abril pasado, estableció que en el caso que los pagos correspondan a los conceptos S02 (servicios de fletes) o S04 (otros servicios de transportes) “será necesario” que esto “se concrete a partir de los 90 días corridos desde la fecha de efectiva prestación del servicio”. Según recordaron operadores del sector, antes de este cambio se trabajaba “a la vista”.