Las entidades del campo que forman parte de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario [CNTA] solicitaron la postergación del cuarto intermedio de una reunión del pasado 28 de noviembre que estaba prevista siga este lunes. Hoy figuraba en agenda el pago de un bono de $150.000 este mes para los trabajadores rurales de la Uatre y una carga del 2% sobre la masa salarial que se destinaría a la obra social sindical.

En rigor, además de la Uatre y los representantes del Estado, para el encuentro se había convocado a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa [CAME], Confederaciones Rurales Argentinas [CRA], Coninagro, Federación Agraria Argentina [FAA] y la Sociedad Rural Argentina [SRA]. Sin embargo, todo se postergó para después del 10 de diciembre, es decir luego de la asunción de Javier Milei.

Desde CRA informaron que “el pedido se funda en la necesidad de respetar el período de transición institucional que culmina el próximo domingo 10 de diciembre, y de esta forma, poder conocer de manera certera los lineamientos del próximo Gobierno, así como la designación de autoridades en los distintos ministerios, que serán los interlocutores naturales tanto para las entidades como para el sindicato en la mesa de negociación”.

Según CRA, la Uatre buscaba, además del bono, un aumento del presentismo, un incremento al personal con nueva educación lograda, incremental del 10 al 30% en el sueldo, entre otros puntos.

Marcelo Aguilar

Matías de Velazco, secretario de CRA, había adelantado que la CNTA había citado para este lunes en forma urgente una reunión para aprobar varios puntos. Según mencionó, “los quieren aprobar en los últimos minutos de un Gobierno que se está yendo. Todos esos puntos significan claramente un aumento de los costos para los empleadores y productores”.

“Desde CRA estamos en contra de aprobarlo y la forma de evitarlo es no dar quórum. CRA intentó y transmitió a las otras entidades y empleadores no asistir, a no dar quórum dado el riesgo que puede llevar a que esto se apruebe”, agregó.

Según el ruralista, lo que se quiere aprobar “va en contra” del sector. Consignó que “lo único que hace es aumentar los costos laborales en contra del rumbo que está tomando este país y las cosas que se necesitan corregir”.

José Voytenco, secretario general de Uatre

José Voytenco, titular de la Uatre, había hecho una advertencia al próximo gobierno. “Tenemos que estar muy atentos porque se vienen momentos difíciles y tenemos que defender a nuestros trabajadores y trabajadoras a capa y espada, redoblando nuestros esfuerzos y nuestro compromiso. Sabemos que vendrán por nuestras obras sociales, por los convenios colectivos de trabajo, por una reforma laboral amplia. Ya en un primer paso harán desaparecer el Ministerio de Trabajo de Nación que se convertirá en Secretaría. Corremos un serio peligro a lo que hace a las políticas laborales que el presidente electo pueda llevar adelante en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Hay que estar preparados para lo que se viene”, indicó.