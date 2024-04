“Canales venecianos”: alertan que nada cambió en un camino donde ocurrió una tragedia y apuntan a la falta de obras en los últimos 20 años

Escuchar

Hace un año, el productor Javier Viñoles perdió la vida al ser arrastrado por la fuerte corriente de agua desbordada del arroyo Don Cristóbal 1°, en el Departamento de Nogoyá, en el centro de Entre Ríos. Esta tragedia, que ocurrió mientras iba en su camioneta a buscar a su hija a un colegio rural, generó una profunda conmoción en el sector agropecuario. Los productores salieron a reclamar por el mal estado de la red vial, sosteniendo que este hecho había evidenciado la situación. Casi un año después, el sector vuelve a reclamar por la falta de mantenimiento de los caminos, asegurando que desde entonces poco ha cambiado.

“Las últimas lluvias pusieron en evidencia toda la falta de manejo de los caminos y de mantenimiento de 20 años. En la zona de Don Cristóbal pasamos a tener canales venecianos. Nos preocupa porque vemos que es una situación que no tiene solución en el corto plazo”, dijo Juan Ezama, productor en Distrito Sauce y en Distrito Crucesitas 3ra. Resaltó que esto no solo puede derivar en una nueva tragedia como la que sufrió la familia Viñoles, sino que también implica una pérdida económica para el sector por las dificultades que genera para sacar la producción de los campos.

Juan Ezama: “Debido al estado de decadencia de la red de infraestructura vial de Entre Ríos, el resultado es que la provincia destruye 11 puntos del producto geográfico bruto por año"

“La falta de caminos conlleva diversas consecuencias: dificulta el transporte de la producción, aumenta los obstáculos para sembrar y obliga a almacenar más productos en silobolsas debido a la imposibilidad de sacarlos de los campos. Esto se traduce en una significativa pérdida de ganancias debido a los mayores costos operativos. Por ejemplo, para transportar la producción se requiere recorrer distancias adicionales, lo que implica pagar el flete completo por una carga reducida debido a las dificultades para transitar”, dijo.

Según un cálculo realizado, esto implica una disminución estimada de aproximadamente US$1200 millones. “Debido al estado de decadencia de la red de infraestructura vial de Entre Ríos, el resultado es que la provincia destruye 11 puntos del producto geográfico bruto por año. Esto afecta no solo a la producción rural propiamente dicha, sino también afecta a la población rural y a la ciudad contigua. Además, por supuesto, al gobierno que deja de recibir aproximadamente 17 puntos en los impuestos”, sostuvo.

Juan Ezama: “Anteriormente la sequía ayudaba a disimular la falla en el mantenimiento de los caminos. Hace cuatro años que la situación se agravó"

El productor aclaró que las pérdidas estimadas son según las actividades de agricultura extensiva, lechería y ganadería. El cálculo no incluye producciones de relativo valor agregado como cría de cerdos, aves o gallinas ponedoras, que por aislamiento pueden tener pérdidas mayores.

“Ahora el gobierno de turno [de Rogelio Frigerio] tiene que ver cómo resuelve esto, pero vemos que no hay solución en el corto plazo debido a la limitación técnica de vialidad. No es que, como cambió el gobierno, ahora la tenga, sigue tan incapaz como antes. Por eso, la solución no se ve y hay que pensar en que hay que modernizar la infraestructura mirando hacia el futuro”, afirmó.

Javier Viñoles, el productor que murió el año pasado arrastrado por el agua

Si bien esto lleva más de dos décadas de falta de mantenimiento, según remarcó, el productor aseguró que la situación se agravó en los últimos cuatro años. “Anteriormente la sequía ayudaba a disimular la falla en el mantenimiento de los caminos. Hace cuatro años que la situación se agravó, pero igual desde hace 20 años que los gobiernos hicieron un submantenimiento. Por eso el agua circula por arriba de los caminos, no hay cunetas, ni los drenajes correspondientes. Tampoco levantan los caminos para que puedan resistir el transporte de carga”, precisó. En este contexto, además, el productor advirtió sobre el estado de la ruta 34, con falta de mantenimiento.