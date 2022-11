Cayó un rayo, el fuego quemó todo y se le murieron más de 300 terneros

escuchar

Oscar “Tato” Villa (51) es un productor agropecuario de Cochicó al Sur, en General Alvear, Mendoza, donde la semana pasada vivió el horror causado por un incendio que se esparció rápidamente sobre su campo y causó la muerte de más de 300 animales. Pasó después de la primera lluvia tras una extensa sequía que azotó varias regiones del país: un rayo impactó en un establecimiento vecino, hizo arder miles de hectáreas y en su caso le generó la pérdida de $25 millones en hacienda.

“Nos sentimos desprotegidos porque se pudo haber evitado, estoy seguro y tampoco se le he dado la suficiente trascendencia”, dijo Villa a LA NACION. En total, el fuego consumió más de 30.000 hectáreas de siete campos de la región, producto de un rayo que impactó en una explotación vecina y comenzó a esparcirse con facilidad en medio de la noche.

“Se nos han quemado 2500 hectáreas de un lote de 3500 hectáreas donde estaba la hacienda, es más del 50% del campo que se quemó”, indicó. Por la categoría de los animales, el productor calcula que la pérdida asciende a los 25 millones de pesos en terneros. A esto se agregan otros 8 millones de pesos para reponer los 10 kilómetros del alambrado que se quemó. “Eso hay que hacerlo de nuevo, y cuesta 400 pesos el metro más la mano de obra”, describió.

La pérdida para el productor asciende a $25 millones

En total, al productor se le murieron quemados 300 terneros de un lote de 1200 animales que tiene el campo llamado El Estribo. Si bien, según aclaró, el fuego se inició el pasado 8 cerca de las 23 a causa de un rayo y se esparció rápidamente por un campo pegado al suyo, la extensión se podría haber evitado de contarse con mejores recursos para actuar.

“Cuando pasan estos sucesos tenemos una frecuencia de radio en las camionetas y en los puestos de Defensa Civil de San Rafael, para este tipo de acontecimiento. [Ese día] comenzamos las comunicaciones con los vecinos y la gente de los campos aledaños, llegó la cuadrilla de contingencia y Recursos Naturales al lugar del fuego cerca de las 3 de la mañana. Empezó a pelear al fuego y a hacer contrafuego por una ruta ganadera, por el sentido del fuego del norte al sur. Estuvieron peleándolo y trabajando toda la noche en el campo vecino, pero aparentemente el titular no dejó avanzar hasta la costa mía para hacer un contrafuego”, expresó.

Una imagen de la desolación en el campo

El productor recordó también que en esa región venían con sequía desde hace tres meses y todo estaba muy seco. “Lo que dicen es que por ahí ha habido falta de sentido común entre la gente de Recursos Naturales y el propietario del campo vecino; de no haber hecho lo que se hacía, de llegar a la costa de mi alambre y hacer un contrafuego se hubiese apagado automáticamente”, sostuvo.

Villa explicó también que desde hace más de 10 años está en el emprendimiento de la ganadería junto a su amigo Hernando Esteban Giraudo, quien es el dueño del campo, mientras él se dedica a administrarlo. “Desde que comenzamos a invertir en este proyecto hemos hecho las cosas que se tienen que hacer; los contrafuegos reglamentarios, que son de seis metros, nosotros los hacemos de nueve metros. En el campo donde se originó, los contrafuegos estaban de tres metros. No quiero culpar a nadie, pero muchas veces los productores no toman dimensión del fuego y hacen las cosas así nomás y después pasan estas catástrofes; que se nos hayan quemado 300 terneros es una catástrofe. No ha pasado nunca en la vida que se queme tanta hacienda”, afirmó.

Además, contó que fueron a la Dirección de Ganadería de General Alvear para que constataran los daños. También a Recursos Naturales para que certificaran lo ocurrido. “Estamos bastante afectados”, puntualizó.

“El fuego era evitable 100%. Recursos Naturales tenía y pasó los partes a las cuadrillas de que el otro día había pronóstico de tormenta fuerte y ráfaga de vientos de 60 a 70 km”, advirtió. Consideró que hubo errores evitables en el manejo del fuego y contrafuego.

Óscar "Tato" Villa, el productor afectado