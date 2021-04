Clima: qué va a pasar con las lluvias en los próximos meses

Tras las últimas precipitaciones, las lluvias para los próximos meses, pensando en el trigo, mostrarían el siguiente comportamiento: valores por debajo de lo normal durante la segunda quincena de abril, registros normales en mayo, con buena distribución en el mes, y nuevamente por debajo de lo normal en junio, sobre todo para el litoral y la provincia de Buenos Aires.

Las proyecciones anteriores fueron efectuadas por el meteorólogo Leonardo de Benedictis en un reciente webinar organizado por la consultora AZ-Group.

Más allá de ese pronóstico de corto plazo, con una visión más amplia, de Benedictis admitió que La Niña dejó de ejercer su influencia, porque este fenómeno habitualmente pierde fuerza en otoño e invierno. Hacia delante, los modelos disponibles en distintos centros de pronóstico vaticinan un período neutral durante el invierno y principios de primavera.

Esa perspectiva no significa condiciones climáticas normales, sino que no se vislumbran forzantes globales en la atmósfera y, por lo tanto, van a tener mayor efecto los fenómenos regionales y locales, como la variación de las temperaturas del Atlántico, por ejemplo. Más adelante, a partir de septiembre, los modelos disponibles no descartan la posibilidad de la repetición de un evento La Niña débil o condiciones neutrales.

Brasil

En tanto, recordó que Brasil tuvo un clima muy variable durante la campaña agrícola. Al principio hubo problemas con la siembra de granos gruesos por retraso de las lluvias primaverales. Al final también se produjeron demoras en la cosecha por la situación contraria. Para lo que resta de abril, de Benedictis adelantó un retroceso en las precipitaciones, sobre todo a fin de mes. Para mayo y junio también pronosticó registros poco significativos.

Estados Unidos

Mientras, en Estados Unidos se parte de una buena base de humedad para las siembras de granos gruesos en el cinturón maicero. Hace unas semanas hubo un principio de sequía, pero en el oeste del territorio, sin afectar el corn belt. Hacia adelante, los pronósticos prevén lluvias algo por debajo de lo normal en abril y en el promedio o por encima para mayo y junio, lo que permitiría una implantación satisfactoria.

La situación para EE.UU.

LA NACION

