Conflicto Milei-Sánchez: los expertos descartan un freno a las exportaciones argentinas, pero hay dudas por las inversiones

En medio del conflicto diplomático entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par español, Pedro Sánchez, analistas internacionales señalaron en diálogo con LA NACION que las discusiones entre líderes políticos son comunes en la actualidad y no deberían afectar negativamente el comercio o las inversiones. Lo ideal, recordaron, es que haya una buena relación entre los jefes de Estado. En un año normal en términos de producción la Argentina suele exportar por alrededor de US$1400 millones por año al país europeo, donde tienen lugar productos como la harina de soja y la pesca.

Los expertos reivindicaron la importancia de España para la Argentina tanto en términos de exportaciones así como en las inversiones extranjeras que se esperan a partir de la Ley Bases, donde se contempla el Régimen de Incentivo para Grandes inversiones (RIGI).

Marcelo Elizondo, analista y director del Comité de Economía Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), sostuvo que España fue el décimo principal mercado de las exportaciones argentinas en el mundo el año pasado, con el 2% del total. No estuvo entre los principales mercados, sí Brasil que representó el 18% de las exportaciones totales. Luego siguieron Estados Unidos, con el 9%; China, con el 8%; Chile, el 7,5%, y luego Perú, India, Vietnam, Uruguay, Países Bajos, y finalmente España en el décimo lugar con el 2,2%. “Europa es cada vez menos importante para la Argentina, porque Asia está ganando cada vez más importancia. Europa ha perdido importancia relativa. Dentro de Europa, España no ocupa un lugar tan importante. Las decisiones de comercio exterior no se basan en este tipo de chisporroteos verbales. Las discusiones verbales entre los líderes, las diplomacias, suelen terminar arreglándolas. No afectan las operaciones comerciales. Nunca hay afecciones regulativas al comercio como consecuencia de esto. No creo que se debilite el comercio”, expresó.

Lo que podría tener consecuencias son las inversiones extranjeras que busca el Gobierno. España es el segundo mayor inversor extranjero en la Argentina con alrededor de US$21.000 millones, después de Estados Unidos, con alrededor de US$25.500 millones. Del total de las inversiones que hay en el país, el 16% son de España, según precisó. ”Habría que ver si estas discusiones entre jefes de gobierno pueden diferir ciertas decisiones de inversión de algunos de esos empresarios. Las discusiones entre líderes hoy en el mundo son bastante común”, completó.

“Las decisiones de inversión, al igual que las comerciales de un país a otro, tienen que ver más con cuestiones de fondo que con estas expresiones”, agregó. Esto dijo que se demuestra a través de acciones reales, por ejemplo, que se apruebe la Ley Bases, que se termine de dejar atrás los controles de capitales, como el cepo, mientras se estabiliza la economía o mediante la desregulación.

“La relación entre Milei y Lula no son buenas y ninguna empresa brasileña se fue del país y Brasil sigue siendo el principal mercado para las exportaciones. No es menor, puede haber un impacto en el comercio, pero lo más importante no pasa por estas manifestaciones verbales, sino por las reformas de fondo que la Argentina tiene que poner en marcha”, precisó.

Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, dijo que España es un socio clave para la Argentina, y no solo desde el plano bilateral, sino también regional. “Dentro de la Unión Europea, España es un fuerte impulsor de una alianza estratégica con el Mercosur propiciando y facilitando un diálogo permanente entre ambos bloques. Las exportaciones de Argentina alcanzan los 1400 millones de dólares al año, los sectores más relevantes son harina y aceite de soja, que representan casi el 40% de las ventas y luego la pesca, rubro el cual no solo hay intercambio comercial, sino también inversiones conjuntas desde hace décadas. Lo mismo sucede con el sector farmacéutico”, agregó.

De las exportaciones argentinas a la Unión Europea, España es el segundo país más importante, después de Países Bajos. En particular, el 21% de las exportaciones con destino a la UE fueron a España, mientras el 23% a Países Bajos. En 2023, las exportaciones con este país fueron superavitarias en 180 millones de dólares. En la balanza comercial, la Argentina generó exportaciones por US$1441,11 mientras que las importaciones treparon a US$1261,09, según datos de Big Global Consulting. Los principales productos de exportación a España fueron camarones y langostinos (20%) y harina y pellets de la extracción del aceite soja (17%) concentrando más de un tercio de las ventas a España.

“Este tipo de enfrentamientos diplomáticos ponen en jaque a una gran cantidad de empresas que ven al comercio exterior como una salida ante la profunda crisis económica que venimos sosteniendo en los últimos años. [Hoy] más que nunca debemos impulsar relaciones internacionales sólidas, sin tintes políticos ni personales, que desafíen la balanza comercial, el empleo y las inversiones a largo plazo que tanto necesita nuestro país”, agregó.