Corrientes: en medio de los incendios, alertan que falta gasoil para los productores

Mientras los productores correntinos atraviesan una situación de emergencia por los incendios y la sequía, deben enfrentar un nuevo problema: al adentrarse en los pueblos y ciudades pequeñas conseguir combustibles, en particular gasoil para el sector, “es una utopía”, según contaron.

Fuentes del mercado petrolero dijeron a este medio que el abastecimiento es normal en la zona, pero admitieron que en la región hay es una demanda inusual de combustibles, especialmente en Misiones y Corrientes, que “está exigida por las compras de los extranjeros que cruzan a comprar a la Argentina”. Por eso, detallaron: “Entraron en vigencia algunas medidas que limitan la venta y un precio diferencial”.

En esta línea, José Romero Brisco, que es productor agropecuario y concejal en Corrientes por el Partido Autonomista, criticó que no se tenga la previsión de enviar más combustible a las zonas afectadas por la sequía y los incendios.

“Se especula con el precio y retienen el combustible hasta tanto no haya un aumento teniendo una empresa de bandera que tendría que garantizar que hay combustible en medio de la emergencia”, dijo.

Denunció que estos desabastecimientos en las estaciones ”representan grandes pérdidas para la ciudadanía que necesita salir a trabajar y pelear contra la situación crítica ambiental”. Apuntó: “Es totalmente inaceptable que no se garantice un servicio tan básico”.

Además, en el contexto de emergencia agropecuaria que vive la provincia, agregó: “No hay empatía con los productores, necesitan el combustible para bombear agua contra los incendios, los animales o el riego, y para conseguirlo tienen que viajar a la capital, si no no pueden hacer nada”.

Francisco Velar, productor y director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Corrientes, señaló que hay inconvenientes con el combustible. “La semana pasada empezaron a distribuir, pero no sabemos hasta cuándo”.

“Hay problemas hace bastante, sobre todo para cierta cantidad. Tenemos que comprar en menor cantidad y hacer un menudeo porque está fraccionado”, dijo. Señaló que esto ocurre “en plena cosecha de arroz”, además de que se inició la de maíz en los casos donde algo se podrá recolectar.

Qué dicen en las estaciones de servicio

Por su parte, Carlos Gold, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes, explicó que se trata de una problemática a la que se enfrentan desde el año pasado. Las estaciones de los pueblos y ciudades pequeñas se quedan sin combustible porque, a su vez, a las de bandera se les termina el cupo. No aceptarían pagar sobreprecios y se quedan sin combustible para abastecer a las otras.

“El problema se suscitó cuando, por el mantenimiento del esquema de precios congelados, las compañías petroleras tuvieron que recurrir a la importación de producto terminado para poder abastecer al mercado interno y, desde entonces, para poder entregar lo hacen a pérdida. Entonces retacean las entregas”, detalló.

Explicó que si necesitan más combustible que el asignado deben pagar un sobreprecio que oscila entre los 20 y 30 pesos por litro. “La mayoría de las estaciones deciden no ir por mayor cantidad de combustible y pagar ese sobreprecio porque después no tienen a quién venderlo; quedan afuera de mercado”, señaló.

Así, en un momento en que hay un aumento de la demanda por la situación de emergencia y por la cosecha de arroz, el problema se agrava.

“Las estaciones blancas, que son las que no tienen bandera, no tienen de donde abastecerse. En temporada normal las abastecen otras estaciones, pero como actualmente tienen cupo, no les sobra para abastecer a las blancas”, afirmó.

Añadió: “Mientras las compañías petroleras no aflojen la cantidad de combustible necesaria para abastecer al mercado, esto va a seguir. Las petroleras, con justa razón, nos dicen: ‘yo no puedo seguir comprando combustible a pérdida’”.