Crece el rechazo al pago de un impuesto en Bolívar

Crece el rechazo por el aumento de la tasa vial decidida por el Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Bolívar, en sintonía con lo que pretende el intendente del Frente de Todos, Marcos Pisano, y por la falta de contraprestación. A medida que pasan los días se incrementa el número de productores que se adhirieren a la rebelión fiscal, dejan de pagar ese tributo y presentan de manera individual la misma nota en el municipio en la que piden saber el destino de los fondos de esa tasa.

“Estamos esperando una respuesta del municipio que hasta ahora no contestó ninguna de las notas que se presentaron fehacientemente y que ya se empezaron a vencer los plazos. Se siguen sumando muchísimos adherentes al reclamo. También estamos recibiendo muchas consultas de otros partidos que tienen el mismo problema”, indicó Denise Stephani Campion, que pertenece al grupo de WhatsApp de productores en donde nació la iniciativa.

Son más de 200 los integrantes que crearon el grupo, al que llaman Productores Autoconvocados Unidos, para tomar medidas por la falta de mantenimiento y obras en los 2500 kilómetros de caminos rurales. Primero, junto con Federación Agraria Argentina filial Bolívar, comenzaron a publicar solicitudes en el diario local La Mañana en el que reclamaban al jefe comunal que tenían “caminos rurales del siglo XIX” e invitaban a productores a que se unieran al reclamo.

El año pasado, el Concejo Deliberante, por voto mayoritario del oficialismo, aprobó un aumento en la tasa vial que va desde un 60 hasta un 78% y, además, bajó la bonificación por buen pagador del 15% al 10%. “Fue la gota que rebasó el vaso. Dijimos basta, hagamos algo porque cada vez hay que pagar más, pero esta plata no sabemos a dónde va”, contó Campion.

Fue así que se pusieron en contacto con el abogado Juan Pedro Merbilhaa para que los asesore. La decisión conjunta fue presentar en la Municipalidad, cada contribuyente de forma individual, la misma nota en la que le piden al intendente Pisano una explicación sobre el destino de los fondos recaudados con la tasa vial.

Según sostienen, el municipio “no cumple con la ordenanza” de destinar el 80% de la tasa de red vial para caminos. Aseguran que en 2019 recaudó por este tributo la suma de $163 millones de los cuales la comuna gastó de los aportes solo $65 millones, destinando el 39,67% para los caminos. En tanto, en 2020 ingresaron 209 millones de pesos y se gastaron $75 millones y en 2021 ingresaron $232 millones y se gastaron 44 millones. De esta manera preguntan: “¿Qué pasó con los 420 millones de pesos?”

Tras el vuelo que tomó la iniciativa durante esta semana, los productores tuvieron que crear un nuevo grupo de WhatsApp. “Superamos la cantidad de integrantes permitida por la aplicación, ahora tenemos dos”, indicaron.

Asimismo, la Federación Agraria manifestó su apoyo a los productores a través de un comunicado. Eliel Nabaes, referente de la filial local, apuntó contra el intendente.

“Ha decidido no escuchar al sector agropecuario”, dijo. “Además, perjudica a los más castigados con la quita del 10% a los buenos contribuyentes”, agregó. “En estos días, además, están llegando boletas con aumentos mayores al 70%. Así que no sabemos bien si ha habido un mal cálculo o qué ha pasado”, señaló.

“A este aumento inexplicable se suma el hecho de que desde hace un par de años no se ve ningún tipo de contraprestación de servicio en este ítem. No se sabe adónde va el dinero de la recaudación, pese a que estamos pagando una de las tasas viales más caras de la provincia de Buenos Aires. Es decir que es un cúmulo de cosas que hace que los productores digan basta y hoy se encuentran en una rebelión”, sostuvo.

Frente a esta situación, FAA presentó una nota para pedir explicaciones al intendente sobre el aumento, por la falta de prestación de servicio y porque aseguran que no escucha a las entidades desde hace un tiempo. “Tratamos de tener un diálogo y hacen oídos sordos”, reclamó Nabaes.

Finalmente, reflexionó: “Puede parecer que hacemos un reclamo sólo económico, pero no es así. Porque cuando se habla de caminos estamos hablando de algo mucho más amplio. No tener caminos es achicar la vida rural, no fomentar el desarraigo, los chicos no pueden ir a la escuela y tantas cosas más. No es sólo si sale o no un camión de soja, sino que se afecta nuestra vida cotidiana, de una manera muy complicada y perjudica nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

Gustavo Frederking, prosecretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), detalló que de acuerdo a un relevamiento que llevan desde la entidad los municipios destinan entre un 20 y un 30 % de la tasa vial al mejoramiento de los caminos rurales. ”Esos números resultan altamente insuficientes, es evidente que con ese monto es imposible mantener en buen estado de conservación los caminos”, indicó.

“Desde Carbap impulsamos una ley en la provincia para que no quede al libre albedrío de cada municipio el manejo discrecional de esa tasa, sino que haya una norma que regule y que los productores sean partícipe de eso para poder controlar”, agregó.