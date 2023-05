Cristina Kirchner dijo que el país es “agrodependiente” y en el campo la cruzaron fuerte

escuchar

Cristina Kirchner volvió a recordar el conflicto de 2008 que tuvo con el campo por la resolución 125 de retenciones móviles y comparó la sequía que acaba de atravesar la Argentina con lo que ocurrió en ese momento. Esa vez, el país perdió unos 10 millones de cabezas de ganado en el contexto también de falta de lluvias y fuertes intervenciones en el mercado ganadero por su Gobierno.

Mientras hablaba de las crisis que ha atravesado el mundo, Cristina evocó un recuerdo de su primera gestión, cuando se dio la crisis financiera internacional de 2008. “Dicen los que escriben de estas cosas, que después de la crisis del 30, la más grande crisis que se recuerda es la del 2008. Después, enseguidita, 2008-2009 vino una sequía, sí. La sequía es siempre algo redundante en la economía Argentina, tan agrodependiente en algunas cosas”, lanzó.

Sin nombrarlo, se refirió a Martín Lousteau, entonces ministro de Economía. “A los tres meses de asumir como presidenta, por otro genio de la economía también, de los que nos dan clase todos los días, casi me pongo el país de sombrero. Fue algo muy fuerte, en esta misma plaza hablamos dos veces de aquella crisis que sinceramente dividió a la sociedad Argentina”, dijo.

Cristina Kirchner brindó un discurso en la Plaza de Mayo Santiago Filipuzzi

Explicó que aquella había sido una crisis política de magnitud muy fuerte. “Me acuerdo de que entre 2008, 2009, 2010 perdimos millones de cabezas de ganado. Hay una ventaja con respecto a esta sequía. En esta nadie le echa la culpa al Gobierno porque obviamente es una cuestión climatológica”, acotó.

Además, contó que días atrás mientras hablaba con un dirigente de los movimientos sociales, este recordaba algunos detalles de aquella sequía. “Se acordaba que en 2008-2009 colgaban a las vacas que se habían muerto en los alambrados y decían: esto es culpa de Cristina. Claro, la crisis y el enfrentamiento había...”, dijo sin terminar la frase. Indicó, además, que no lo recordaba con enojo ni rencor: “Para nada, simplemente, el enfrentamiento y la confrontación habían sido tan intensas que las consecuencias no podían desaparecer, y aún no han desaparecido”.

“Es una pena porque necesitamos, en serio, los argentinos poder articular algo diferente. No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos, de articular lo público y lo privado, una alianza, para agregar valor, tecnología”, afirmó.

Puso como ejemplo países de Asia. “Cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 años del lado asiático, no solamente China, cuando uno mira cada uno de esos ejemplos, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá, que el mercado y lo privado todo lo resuelve; al contrario, son modelos de acumulación, acordados entre el sector público y privado en las actividades que más retorno provocan, por tanto, mayor tecnología y trabajo calificado proveen. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos”, resumió.

Cristina Kirchner volvió a arremeter contra el campo

Respuesta del campo

Luego de las palabras de la vicepresidenta en Plaza de Mayo, en el campo se generaron fuertes críticas. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), habló de una “visión sesgada” y que la expresidenta no puede aceptar que el sector tiene un rol fundamental.

“Tiene una visión sesgada, equivocada de lo que es el campo”, apuntó el dirigente rural. Después añadió sobre el espacio político de la vicepresidenta y La Cámpora: “Es un sector que ideológicamente no acepta que el campo tiene un rol fundamental”.

Según diversos estudios, el agro contribuye al país con 7 de cada 10 dólares que ingresan por ventas al exterior. En esa línea, indicó: “No se tiene conciencia de que el 70% de las materias primas, de los ingresos, es del campo”.

Para Chemes, el mensaje de la vicepresidenta fue para “reafirmar” y “congraciarse” con La Cámpora, sector sobre el cual dijo. “Tienen una visión de que producimos atraso, que estamos en contra del valor agregado”.

El dirigente remarcó que el campo no está en contra del valor agregado y busca que el valor “no quede solo en un eslabón de la cadena”.

También se refirió a las palabras de la vicepresidenta Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Una vez más la vicepresidente vuelve a atacar al sector más dinámico de la economía por su ideología anticampo, tapando la realidad”, señaló Pino.

Agregó: “Nos quiere poner como enemigos de la sociedad, obviando que somos parte de la solución a los problemas de Argentina. Gobernó dos veces nuestro país y nunca supimos cuál era el rumbo del sector que hoy dice tener en claro. A pesar de haber tenido dentro de su gestión pésimas políticas para el sector, algunas producciones crecieron pero impidieron un desarrollo para todo el país”.

Luego remarcó: “Sigue hablando del 2008 y de una sequía que este año le hizo perder al país más de 25.000 millones de dólares de generación de divisas y hoy, siendo vicepresidenta, no se preocupó ni un segundo en los productores y eslabones comerciales que la estamos pasando mal”.

Pino también fustigó: “Nosotros aportamos con nuestros impuestos para que ella se gaste una fortuna de plata en armar un show partidario en el medio de una fiesta patria”.

Informe de Belkis Martínez y Fernando Bertello

LA NACION