“Disparatado”: alertan que el gobierno de Kicillof quiere crear una empresa para manejar parte del negocio de granos

Las entidades rurales del sudeste bonaerense y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires alertaron que, por una movida política, el puerto de Quequén podría cerrar en noviembre próximo y luego sufrir un cambio significativo: el 30% de la operatoria de la terminal quedaría en manos del gobierno de Axel Kicillof a partir de una iniciativa que, trascendió, sería de la presidenta del directorio del puerto, Jimena López, que responde al mandatario. Por Quequén se despachan por año unos 7 millones de toneladas de granos y subproductos. LA NACION intentó hablar con López para conocer más detalles, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta.

El conflicto viene desde hace dos años en una suerte de “guerra fría” cuando la empresa “Terminal Quequén”, que opera el elevador de granos para la carga de buques, terminó la concesión luego de 30 años de servicio. La terminal se mantuvo operativa a través de prórrogas anuales que se extendieron hasta ahora. La actual vence en noviembre. Según fuentes consultadas por este medio, el gobierno bonaerense no solo no tiene interés en renovar la prórroga, sino que, en cambio, buscaría crear una empresa propia de granos.

“Obviamente, todo al margen de los productores. Hoy la terminal ya mandó varias notas al Consorcio [del puerto] planteando esta situación porque no se están programando barcos. No se sabe qué va a pasar con esta terminal y lo que sería para la nueva cosecha”, dijo Eugenio Cardenau, de la Sociedad Rural de Necochea a LA NACION.

Terminal Quequén SA es una empresa que está constituida por entidades de productores, corredores, el Centro de Acopiadores de Quequén, la Cámara Arbitral de Cereales, MatbaRofex, Bolsa de Cereales de Buenos Aires y exportadores (Viterra, Bunge, Cofco y Crucija).

Por la terminal Quequén salen alrededor de 7 millones de toneladas de granos y subproductos todos los años Mauro V. Rizzi - LA NACION

“El tema está en la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo”, precisó Cardenau.

López, la presidenta del Consorcio Puerto Quequén, fue secretaria de Transporte de la Nación. Kicillof la eligió para el puerto. De acuerdo con los productores, por pedido del gobernador Kicillof se expresaría en una nueva licitación que la provincia se reservaría la posibilidad de tener el 30% de la operatoria de esa terminal. “Axel pide tener una reserva del 30% de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, habría dicho López. Agregó que la intención es “crear una empresa provincial” con fines de comercialización.

Hoy, el puerto de Quequén comercializa el 7% de la agroexportación argentina. En total, salen por allí alrededor de siete millones de toneladas de granos y subproductos. De eso, el 30% quedaría en manos de la provincia en caso de llevarse adelante la iniciativa. “Parece disparatado que la provincia de Buenos Aires se meta en el comercio de granos”, agregó Cardenau.

Los productores creen que esta iniciativa está motivada porque la provincia no tuvo la inversión de YPF-Petronas en gas natural licuado (GNL) en Bahía Blanca que se fue a Río Negro. Si bien todavía no se avanzó en concreto, el temor es que esto afecte la operatoria del puerto. Otra cuestión que se suma es que hace un tiempo también se anunció una suba de las tasas portuarias que busca el Municipio tras un fallo de la Corte Suprema de la provincia.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entidad que tiene la presidencia de lo que es la sociedad anónima como un órgano neutral, recordó a LA NACION que cuando se hizo la privatización, en la época de Carlos Menem, las licitaciones tenían un sobrecalificador que daba un mayor puntaje cuando las empresas reunían a instituciones. “Durante 30 años hemos manejado la terminal cumpliendo con todos los cánones. Cuando tomé la presidencia, y veo que se está por vencer la concesión, ofrezco copiar el modelo de Bahía Blanca. Hay un consorcio de gestión en el puerto que tiene la potestad de otorgar concesiones y regular el movimiento”, contó.

La Bolsa, que está buscando reunirse con Axel Kicillof, obtuvo anteriormente un par de prórrogas en la concesión. “Ahora enviamos notas al consorcio pidiendo definición. No podemos correr el riesgo que se atrase un barco y se pierda la concesión. En algún momento se dijo que iba a haber licitación, cosa que a nosotros nos parece espectacular, pero que sea una licitación clara, transparente, con un sobrecalificador para que no entre cualquiera, no estos amigos del poder. A partir del 30 de septiembre no podemos ofrecer más servicios”, explicó.

Las versiones hasta ahora es que se va a hacer una licitación exprés, no con sobrecalificador. “Lo único que les interesa es el mejor postor y que la provincia de Buenos Aires quiera reservarse el 30% de la capacidad del elevador, por si ellos quieren exportar mercadería”, agregó.

El que tiene la resolución de esto es el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, o sea, los directores. Esta mesa está compuesta por dos representantes del sector gremial, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Coninagro, el Centro de Navegación, la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del puerto, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de la Municipalidad de Necochea.

El consorcio anterior ya hizo gestiones directas sin pasar por licitación. “Esto genera una incertidumbre en el personal. En algún momento hablaron que la querían estatizar. Después lo recapacitaron y lo dejaron de lado”, dijo.

Esta situación ocasiona, indicó, un problema grave de previsibilidad, porque con muchos meses de anterioridad se va generando un proceso de embarques en la operatoria exportadora, por ejemplo, para diciembre, enero o marzo del año que viene. “Hoy nosotros no podemos brindar eso porque no sabemos si vamos a estar o no, cada exportador que nos llama le decimos que no podemos hacerlo. ¿En qué termina eso? Que van a nuestros competidores. Esto nos está causando un perjuicio económico severo a la empresa”, cerró.