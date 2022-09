Dólar soja: venden biodiésel y amenazan con paralizar sus actividades

CÓRDOBA.- Un nuevo coletazo generó el dólar soja instrumentado por el Gobierno y que empezó a aplicarse esta semana. Las productoras de biodiésel que atienden el mercado interno reclamaron a la Secretaría de Energía por considerar que el nuevo precio fijado -que incluye un aumento del 11% respecto a agosto- no les alcanza porque compran aceite a los $200 del “dólar soja”. Advirtieron que podrían parar.

Las empresas anotadas en el decreto 576/22 que crea el Programa de Incremento Exportador que es el que fija el “dólar soja” hasta el 30 de este mes tienen la obligación de comercializar el aceite de soja al precio nuevo. En tanto, la resolución 5 de la Secretaría de Agricultura señaló que todo el resto de las compañías deben vender al dólar oficial.

En ese contexto, varias cámaras -la Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible, la Santafesina de Energías Renovables y la Panamericana de Biocombustibles Avanzados- plantearon a Energía que, sin la actualización del precio de este mes, no pueden operar.

En un texto plantearon que tienen la “imposibilidad económica de vender biodiésel al precio establecido por la Resolución 636, la cual determinó un precio de venta de $220.000 por tonelada, atento que las empresas proveedores de aceite crudo de soja (materia prima responsable del más del 80% del costo de producción del biodiesel) han traslado a la cotización de esta materia prima para el mercado interno el tipo de cambio de $200 por dólar”.

Indicaron también que los días anteriores al decreto los “elaboradores de biodiésel intentaron comprar aceite, pero los elaboradores de aceite se negaron a vender (anticipando un valor para el tipo de cambio a $200)”.

Sobre la fijación de precio del biocombustible, las cámaras precisaron que el valor en pesos de la tonelada del aceite utilizado por Energía fue de $143.796 mientras que con el “dólar soja” ese valor salta a $191.100 la tonelada, “es decir 47.304 $/ton por encima del valor de la Resolución 636 que aún no estaba publicada”.

El volumen de aceite de soja que las productoras requieren para este mes está entre 55.000 y 60.000 toneladas: “Sin la actualización del precio de setiembre, no resulta económicamente factible operar, no pudiendo ninguna elaboradora cumplir con el abastecimiento del corte requerido por ley, lo que implicará que la totalidad de las plantas elaboradoras que destinan su producción al mercado interno deberán paralizar su producción, poniendo en serio riesgo la continuidad de nuestras empresas y de miles de empleos directos e indirectos (atento dedicarnos exclusivamente a la producción de biodiesel para el corte local, y no teniendo un mercado alternativo), con el consecuente impacto negativo que ello generará no solo para la actividad, sino también para las economías regionales”, expresaron.

Las empresas apuntaron, también, al abastecimiento de gasoil ya que el Gobierno aumentó el corte que debe proveer ese sector al 7,5%. Si no pudieran cumplir -como anticipan- se repetiría la escasez de hace unos meses.