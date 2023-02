“El golpe final”: comparó dos imágenes satelitales tras la histórica helada y el resultado fue desolador

escuchar

“Fue el golpe final”. Es la frase que utiliza Francisco Mendiverri para describir lo que provocó la helada del sábado pasado en uno de los lotes de soja de su campo ubicado en el partido bonaerense de Carlos Tejedor. El productor comparó dos imágenes satelitales, la primera el 15 del corriente y la otra el 20, y el resultado que arrojó fue desolador. El caso de este productor es un ejemplo de lo que también ocurrió en otras regiones de Buenos Aires e incluso de Córdoba por las bajas temperaturas.

“A la soja de segunda, que venía defendiéndose bastante bien de la sequía, la helada la destrozó; hay un 80% muy afectado que no creo que sobreviva, menos sin lluvias en el horizonte cercano. La planta entera está quemada, si apretás las hojas se muele toda”, comentó sobre el lote de 15 hectáreas que sembró a comienzos de enero luego de las lluvias.

Los cultivos, indicó, habían sufrido un fuerte deterioro con la ola de calor de la semana pasada, a la que se sumaron las bajas temperaturas y heladas registradas en varias zonas agrícolas el sábado último, consideradas “históricas” para esta época del año. En su establecimiento el domingo el termómetro marcó dos grados.

El lote del productor afectado

Mendiverri trabaja junto a su familia 500 hectáreas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires: un 20% se destinan a agricultura y el resto a ganadería. En esta campaña sembró 30 hectáreas de soja, 15 de primera y 15 de segunda. En tanto, en otro campo implantó 30 hectáreas de girasol que, asegura, es “lo único que está zafando”.

“En la soja de primera el daño estuvo en el tercio superior de la planta”, aclaró. El productor explicó que con la ola de calor la oleaginosa ya había comenzado con aborto de flores y chauchas.

Comparación del impacto de la sequía

Para el productor, en el partido los rendimientos, después del “soplete” que fue la ola de calor y la helada, van a caer 50% en términos generales.

En la misma línea, Dante Garciandía, productor agropecuario y dirigente de la Asociación Rural de Carlos Tejedor, explicó que en el partido por sequía “todos los lotes de soja de primera están afectados, se marcaron ambientes y hay baja de rendimiento”.

Efecto de la ola de calor de hace 10 días en la zona de Carlos Tejedor

Según el dirigente, lo que le pasó a Mendiverri se va a replicar en muchos otros campos. “De tardía y segunda hay lotes que se van a perder el 100%. La ola de calor, junto a la falta de lluvia, afectó lotes que no empezaron bien de humedad y, al no llover, el cultivo no aguantó”, manifestó. En tanto, de primera hay una baja del 50% en el rendimiento.

Impacto de las heladas

“Esta helada temprana es histórica, es una helada de verano que va a afectar seguramente tanto al rendimiento como el área de los cultivos de soja y de maíz”, explicó María Cecilia Conde, jefa de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Lamentablemente, fue bastante generalizada; afectó el centro agrícola de Córdoba, San Luis, La Pampa, norte y oeste de Buenos Aires. Varias de estas zonas eran las mejores zonas, donde los cultivos venían creciendo bien porque no habían estado afectados por la falta de agua. Llovió bastante bien, así que lamentablemente esto [por las heladas] los afecta de manera directa”, agregó.

La especialista aclaró que los productores siguen haciendo su evaluación del impacto y que la afectación sobre el rinde se va a poder analizar en los próximos días. “Estamos recibiendo reportes muy variados”, precisó.

Lo verde más claro es la soja que se está secando en un campo del partido de Carlos Tejedor

El martes pasado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires realizó un webinar en donde el economista Ramiro Costa, junto a Conde hicieron una actualización del impacto de la sequía. La entidad planteó tres escenarios posibles: el actual, el de una profundización de la sequía, y, por último, uno donde además de menores lluvias luego se proyectaban heladas tempranas.

En este último, es decir de sequía más heladas, estimaron que las exportaciones podrían caer en US$18.300 millones. Por su parte, la recaudación fiscal se desplomaría en US$6500 millones.