El lado B de un exministro de Mauricio Macri: remata vacas en la Exposición Rural de Palermo

Con una sonrisa, pero con muestras de cansancio por la jornada anterior cuando estuvo con el expresidente Mauricio Macri, se acerca a paso cansino hasta el atril de subastas en la Sala de Ventas del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Concentrado y con énfasis, Luis Miguel Etchevehere, martillo en mano, comienza a rematar un lote de vaquillonas de un campo en Mercedes, Corrientes. Buscando que los oferentes le pongan un peso más a los animales a venta, los seduce con las cualidades que tiene que se ve en pantalla gigante. Este es su primer Palermo luego de su paso por la función pública.

A lo largo de la vida, sus actividades han sido muchas y variadas, desde abogado, pasando por ganadero, tambero, presidente de la SRA, ministro de Agricultura de Macri y, por si fuera poco, martillero de la firma consignataria entrerriana que lleva su apellido.

En un impasse entre lote y lote, Etchevehere contó a este medio cuándo empezó esto del arte de estar con el martillo. “Esta empresa es familiar, la fundó mi abuelo en 1970 y, desde ese momento, estamos operando en la provincia de Entre Ríos. Actualmente la sociedad es con mis primos, mi tío y mis hermanos. Es una actividad que yo empecé de muy joven, antes de recibirme de abogado. A los 20 años empecé a rematar en Etchevehere-Ramírez. Era lo que yo hacía hasta que fui presidente de la Rural”, detalló.

La consignataria la fundó su abuelo en 1970

Si bien hacía tiempo que no remataba, el oficio, según indica, lo tiene bien aceitado, que es como una costumbre. “Rematé tanto tiempo, más de 20 años, cuando los remates eran solo físicos porque no estaba la televisión. Cuando vine acá a la Rural obviamente hice una pausa, después vino lo del Ministerio. Y a partir de enero de 2020, cuando terminé la función pública, empecé de nuevo”, dijo.

“Siempre sentís como un cosquilleo, pero es una responsabilidad vender algo que no es tuyo, en representación del vendedor. La adrenalina siempre está presente para hacer una buena venta, aunque hayas llamado a todos los compradores y ver los interesados en la tribuna. Uno es indivisible, este es mi medio de vida, es mi actividad privada. También me gusta la política y, por supuesto, me gusta mucho el gremialismo rural”, añadió.

El exdirigente rescató la importancia de los remates de hacienda. “Lo primero y principal es que esto es un mercado, es muy bueno poder ayudar a formar el precio entre comprador y vendedor, sobre todo para los productores que no hacen jaulas, que son los productores más chicos; es muy importante que haya un mercado y gente que defienda la hacienda para que el precio se forme. De esa manera, con oferta y demanda, hay precios transparentes”, aseguró.

Tras la visita de Macri, Etchevehere ponderó las muestras de cariño que recibió el expresidente en toda la recorrida tanto “a la salida del Restaurante Central, como la caminata alrededor de los pabellones y cuando fue a la pista a entregar un premio a un toro Hereford”.

En relación a las últimas noticias de los cambios en el gabinete del Gobierno, opinó: “El origen de esta coalición de Gobierno era malo. Primero con un candidato como Alberto Fernández, que mintió en la campaña de lo que iba a hacer e hizo exactamente lo contrario a lo que prometió. Y cuando armó el Gobierno era claro que loteó el poder”.

“Menos mal que el productor agropecuario es prudente. Menos mal que el productor, que no retiene sino que tiene granos, va a poder seguir vendiendo los granos de acá a fin de año y pagar las cuentas. Mirá si hubiese hecho caso a liquidar los granos con todos estos cambios. No nos podemos embarcar en aventuras que no se saben cómo terminan”, expresó.

En cuanto a Sergio Massa, afirmó que no se puede opinar sobre él “hasta que no diga qué va a ser, que sea convincente y que realmente lo haga, porque si uno mira para atrás es una persona muy cambiante”.

“Primero y principal, como siempre, lo que importa es la política que se lleve adelante, pero, si bajar el Ministerio a Secretaría de Agricultura significa no darle peso al sector, sería un gran error”, indicó.