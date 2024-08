“Vuelve al manotazo”: pelea en un municipio entre productores y un intendente que busca más plata para un hospital

Escuchar

Un fuerte enojo generó entre los productores de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, luego de que el intendente, Ricardo Moccero (UxP), impulsara una modificación de la ordenanza municipal hasta diciembre próximo para sacar recursos de la recaudación de la tasa vial para otros fines. La Comisión Vial, que administra estos fondos, recibe el 70% de lo recaudado por el canon, mientras el municipio se queda con el 30%. El Ejecutivo local busca que quede en un 50% para ambas partes. El funcionario aclaró a LA NACION que se vieron en la obligación de avanzar con esto ante la suba de medicamentos y otros insumos que sirven, por ejemplo, para el hospital local.

La Comisión Vial está integrada por entidades rurales, una cooperativa de transporte, y el Consejo Escolar y perdería un 20% de los fondos que hoy maneja. El proyecto se va a tratar hoy. Según los productores, desde la pandemia vienen pagando un sobrecargo del 10% referido a una tasa de salud para mantener el hospital que nunca se sacó y va a la Municipalidad. También hay un 5% adicional que pagan las áreas urbanas para este fin.

“No estamos de acuerdo porque desfinancia a la Comisión. Hay una pésima administración de los recursos del municipio, los despilfarran en otras cosas, por ejemplos, en shows musicales y hasta reparten subsidios para alquileres. Se gastaron en el primer trimestre el presupuesto de todo el año, arrastrando deudas de campaña política del año pasado y vuelve a recurrir a el manotazo. No quieren modificar las tasas urbanas, el ABL no lo quieren modificar, pero siempre los platos rotos los pagan los productores”, dijo Juan Rebolini, productor agropecuario de la localidad. La cuota de la tasa vial se ajusta por el precio de los litros de gasoil y reparaciones de las maquinarias viales.

La Comisión Vial históricamente recibió el 100% de los fondos, con el tiempo se bajó al 70%, después pasó al 50% con el Covid-19, pero retornó al 70%. El productor alertó que, además de querer modificar el presupuesto de la Comisión, también buscan modificar las tasas. Esto no está confirmado si se va a tratar. “Los caminos rurales que usan no solo los productores, sino toda la sociedad, están detonados. La maniobra atrasa”, expresó.

Juan Rebolini, productor agropecuario

“Somos rehenes de este sistema perverso, ya que no le permite a la Comisión Vial separarse del municipio como cooperativa, no lo permite la ordenanza, y tampoco se le destinan los fondos correspondientes, que ya de por sí es muy caro en el partido de Suárez”, agregó.

Diego Lodos, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez, acotó que el municipio tiene una falta de presupuesto en salud, por lo que el intendente Moccero apeló a la iniciativa. “El intendente planteó que se ha consumido el 90% o 95% que tenía en el año el hospital. Ahora, más que un presupuesto nuevo, tienen que tomar fondos para llegar hasta fin de año. Con ese motivo, más allá de otras medidas del municipio, el problema es que siempre toman esa partición de llevar la participación al 50-50 para que los recursos se repartan en partes iguales, es decir, modificando la ordenanza hasta fin de año”, acotó.

“Si se quitaran esos fondos estaríamos a pérdida. No hay forma de que la Comisión pueda seguir trabajando y manteniendo la cantidad de kilómetros rurales que tenemos si se sacan los fondos. Es un tema de frazada corta, vamos a tapar un agujero para destapar otro”, agregó.

Diego Lodos, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez

Según agregó el ruralista, la posición de las entidades rurales es no ceder más de lo que se está aportando. “Un déficit de un presupuesto que no cierra no lo tenemos que cubrir los productores. No tenemos que salir a tapar los presupuestos que la Municipalidad que no pudo, quiso o no supo administrar; lo tendrá que rever con la provincia”, sentenció.

La palabra del intendente

Moccero respondió a LA NACION que la decisión se debe a que están “viendo una crisis sanitaria importante” que deben cubrir. “Los medicamentos se liberaron en enero y subieron; todos los municipios deben tener el mismo problema, pero nosotros tenemos en realidad dos hospitales, uno de Coronel Suárez y otro en Huanguelén, y hemos tenido subas de los antibióticos e insumos del 2000% y lo que le estamos pidiendo a la Comisión es que nos ceda un 20% de acá a fin de año para poder amortiguar esto”, aclaró.

El intendente también agregó que, cuando se puso en práctica en pandemia, “no hubo ningún problema” con la Comisión Vial. “Todo el mundo va al hospital y lo usan todos: desde el campo, comercio, todos. Tenemos un 10% u 11% de personas sin recursos que se atienden gratuitamente, pero se atiende toda la población porque nuestro hospital es excelente. A nosotros nos rompió el presupuesto, es el problema más serio. Estamos tratando de acá a fin de año buscar los recursos de donde sea. Tenemos una suba de tasas comprometidas pendientes de un 47% y le pedimos a los concejales que con base en lo que había pasado de diciembre a la fecha les pedimos esa posibilidad, pero se niegan. Es todo política mezquina, porque todos trabajamos por igual para la población. Todos se atienden en el hospital”, justificó.

Ricardo Moccero, intendente de la localidad, sostuvo que están tratando de acá a fin de año buscar los recursos de donde sea

Para el intendente, la crisis se produjo con una liberación de los precios desde el gobierno nacional. Dijo que la ampicilina subió el 2900%, los antibióticos comunes como el diclofenac el 1500%, y que esto los sacó de presupuesto.

La Comisión Vial administra $1.471.266.032, que es el valor anual afectado por la cobranza de esa tasa vial. En tanto, el municipio se queda con $630.542.858. De sobrecargos por otros porcentajes se pagan $267.133.784 y $321.112.942. En total, el municipio se queda con $1.218.789.584.