El secretario de Agricultura admitió que se está “analizando” una mejora en el tipo de cambio para el campo

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, admitió que se está analizando un nuevo sistema en materia cambiaria para el campo. Esto en un momento que el Gobierno busca que se aceleren las ventas de soja para que lleguen más dólares por exportaciones. Su postura se conoció en el marco de una presentación en el Senado el mismo día que trascendió una carta de exportadores donde decían que el Gobierno les había informado que estaba evaluando un régimen especial para un tipo de cambio a $200 para la liquidación de la oleaginosa.

En el encuentro, Víctor Zimmermann, senador por la provincia del Chaco por la Unión Cívica Radical, preguntó al secretario de Agricultura si estaba previsto un sistema nuevo en materia cambiaria para que el campo pueda disminuir la brecha cambiaria. Respondió que el tipo de cambio se mejora por dos lados, como bajar el techo o subir el piso. “Se está trabajando, analizando, aunque no corresponde que yo haga ningún tipo de anuncio, pero ha sido un tema que se ha planteado con la Mesa de Enlace en la reunión que tuvimos con el ministro Sergio Massa. Se está evaluando este tema, hay voluntad de trabajar y dar una respuesta favorable”, dijo Bahillo.

En cuanto a la brecha, aseveró que se tiene que trabajar en generar condiciones macroeconómicas de confiabilidad en el mercado, los sectores y la ciudadanía. “En la medida que se vayan fortaleciendo y que haya empezado una recomposición en las cuentas públicas, esos valores que ya tocaron el techo puedan empezar a bajar. Pero es una responsabilidad nuestra en la toma de decisiones”, puntualizó.

Respecto de un planteo por los derechos de exportación, dijo ante los senadores que hoy no es posible bajar la carga tributaria a 0%. “Hoy no podemos ir a retenciones cero. ¡No podemos! Queremos un Estado con cuentas equilibradas y hay que tener políticas contracíclicas y no pensar en la mirada del sector privado. Tiene que dejar reflejado el orden. Me parece que hay que emigrar las estructuras impositivas, ir incrementando la producción del sector primario”, afirmó. Señaló que coincide con un proyecto que impulsan senadores de Córdoba y el ministro de Agricultura y Ganadería de esa provincia, Sergio Busso, de que los derechos de exportación tienen que ser repensados con responsabilidad.

Juan José Bahillo estuvo en el Senado de la Nación: "Nuestra Argentina no se puede pensar exitosa si a este sector no le va bien"

A lo largo de las más de dos horas que duró su paso por el Senado, el secretario Bahillo dijo que no coincide con los comentarios de que el Gobierno supuestamente ataca el campo. “Si digo que estamos trabajando, sabemos la significancia, los números que mostramos de 30.000 millones de dólares [eso ingresó de divisas el año pasado] fue para mostrar la importancia de 70.000 productores a lo largo y ancho del país. Es un reconocimiento y valoración de lo que hacen todos los años”, afirmó.

A su vez, destacó la importancia que le da el sector a la mejora en tecnología y la forma en que este reinvierte. “Nuestra Argentina no se puede pensar exitosa si a este sector no le va bien. Sería ponerlo a [Lionel] Messi de utilero o de arquero. Se viene de situaciones de gobiernos en los que se ha avanzado y retrocedido, preferimos mirar al futuro. Es un sector muy gravitante en las cuentas públicas, el desarrollo de los pueblos del interior y, por el respeto que me merecen los productores agropecuarios, jamás podría ser funcionario de un gobierno que desprecie a los productores”, aseveró.

El secretario también pidió un reconocimiento para que las economías regionales tengan la misma importancia que el resto de las producciones en todos los rincones del país. Habló de que se está haciendo un análisis sobre sus retenciones. “El ministro [Massa] nos pidió una evaluación los costos presupuestarios de las distintas alícuotas que todavía quedan con algún grado de retención. Hace dos años se le sacó la retención a muchísimas y quedaron algunas. Estamos haciendo un trabajo sobre cuáles son, con qué alícuotas, que representan en el mercado interno y externo. Hay una voluntad y vocación de trabajar en esto. Pero qué decisión se toma sería imprudente adelantarla, pero lo tenemos en agenda”, añadió.

Tras la pregunta de la senadora Gladys González, por la provincia de Buenos Aires (JxC), sobre los incendios en las islas del Delta, dijo que no comparte la opinión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que se mostró crítico de la producción. “Hay condiciones objetivas naturales que favorecen el desarrollo de estos incendios, los fuegos no se prenden solos, alguien lo inicia. Son suelos anegadizos [en las islas], que tienen agua en encharcamientos de manera permanente y que hay cientos de arroyos, riachos, lagunas que actúan de cortafuego en condiciones normales, pero tenemos casi tres años de una bajante del río récord que hace que se vacíen los encharcamientos que eran cortafuegos naturales. No tengo a quién adjudicárselos, sería muy injusto adjudicárselas a un sector”, advirtió y explicó que también en esa zona hay algo de caza.

El secretario contestó varias preguntas, entre ellas,sobre los incendios en las islas del Delta

“La quema está prohibida, puede haber de todo, pero no es atribuible a un factor. La práctica de quemar pastizales para renovar en otoño y primavera ha sido desterrada. Los que lo hacen saben en qué condiciones hacerla. No creo que los productores sean causantes de esto, que pudo haber alguno, puede ser, nadie está exento. El mayor problema es la bajante y entender que tenemos situaciones objetivas muy fuertes”, expresó.