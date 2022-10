Elisa Carrió dijo que está dispuesta a llevar “la bandera” en contra de las retenciones

escuchar

Elisa Carrió sostuvo que económicamente es posible eliminar las retenciones y las calificó como una “injusticia moral”. La dirigente política participó de una charla con expertos del agro y economistas a quienes prometió impulsar una baja de las alícuotas a través de debates dentro de la política. Además, aseguró que está “dispuesta a llevar la bandera” en caso de que el proyecto que impulsará la Coalición Cívica ARI “no cierre”.

“Estoy tratando de instrumentar de una manera práctica lo que están proponiendo, después, saben que desde el 2007 vengo diciendo que hay que dejar en paz al campo. Pero cada uno se va por donde quiere. La lucha no pudo ser permanente nunca, porque ustedes se van con la última put*** que llega”, comenzó a explicar durante un debate sobre los mitos del agro y las retenciones, que organizó la Mesa Agropecuaria CCARI, una iniciativa que llevará adelante la coalición.

“La regla debe seguir siendo la de Junín 2007: dejar en paz al campo y hacer las cosas que podemos hacer bien. Es decir, pasar de la producción de materias primas a la industria alimentaria. Holanda, por ejemplo, que es el segundo exportador alimentario no tiene terreno. El absurdo se plantea ahí. Todos estamos de acuerdo con que la Argentina va a tener otro tipo de crecimiento y lo estamos viendo no solo con el crecimiento de Brasil, al que nosotros hemos colaborado con la salida de la soja por Misiones, donde pagan un peaje, pero la soja finalmente se vende en Brasil. Ahora, por ejemplo, Paraguay hizo la revolución agraria gracias a los argentinos que compraron campos y que podían vender sin retenciones. Lo mismo sucede con Uruguay, se sabe que hay mucha mercadería que sale de acá, pero sale por Palmira”, ejemplificó.

Carrió participó de un debate sobre el campo donde afirmó que está "dispuesta a llevar la bandera" sobre las retenciones Captura de Video

Según explicó, las retenciones “no solo son injustas”, sino que habría que hacer el cálculo de la ilusión fiscal que esto significa. “Tendríamos que poner qué cantidad de granos producimos y cuáles son los que efectivamente salen de los puertos nuestros, y qué porcentaje sale vía interna por Palmira a Uruguay o Brasil vía Misiones o vía Paraguay, y quiénes son los Gobernadores y autoridades nacionales que manejan esto, porque uno de los argumentos es que lo único que promueve un régimen distorsivo, es la ilusión y el contrabando. En una Argentina sin retenciones, de hecho la banqué todo lo que pude, presioné tanto como pude, suspendimos las famosas retenciones móviles, y tuvimos algunos y después se montaron todos”, amplió.

“Hay que preguntar cuál es la cantidad de soja en negro que sale sin retenciones, vía Paraguay, Uruguay y Brasil. Hay que preguntar, a qué llevan soja a Misiones, que cuenten. Pagan una multa, una especie de Ingresos Brutos, que lo maneja un solo tipo que es un anterior gobernador, con esa multa pueden pasar camiones. Hay que preguntar de quién es. Ahí está el nudo”, denunció.

“Si nuestros países limítrofes no tienen retenciones, si nuestros productores se ven obligados a comprar o alquilar campos, esta medida es distorsiva y ayuda a eludir el pago de impuestos. En la práctica es muy mala, porque permite armar el mayor polo productivo exportador de la Argentina. Hay que empezar a hacer esas diferencias”, manifestó e incentivó a quienes la escuchaban a hacer un estudio.

“Si nosotros hacemos una verdadera industria alimentaria, vamos a crecer en el nivel de exportación mundial de alimentos”, lanzó y se ofreció como vocera para demostrar el planteo de las retenciones que determinan, dijo, la injusticia moral. “Se están pagando casi inconstitucionalmente, porque hay una superposición impositiva que viola el espíritu de la constitución”, afirmó.

La dirigente política insistió en que van a comenzar el debate sobre la eliminación de las retenciones

Otro de los planteamientos que se tiene que hacer, según la dirigente, es un movimiento que hable de la ilusión y la superposición que los llevan al contrabando. “Acá estamos con impuestos que no son sanos, que no sirven a la producción y al desarrollo. En esa medida no vamos a crecer no podemos estabilizar moneda, porque no tenemos moneda y cuando no se crece todo es de papel”, detalló.

“Estoy segura de que muchos gobernadores tienen enormes inversiones en los campos y la están sacando por Brasil y Paraguay. Si nosotros empezamos a dar la discusión en serio, esto lo vamos a resolver con crecimiento, porque solo con eso vamos a resolver el tema de la estabilidad de la moneda. No hay otra salida. Estamos en el final”, expresó en referencia al duro momento que atraviesa el campo por la sequía.

Por último, insistió: “Vamos a empezar una discusión de la inconstitucionalidad de las retenciones, si la discusión no tiene recepción, tengo miedo de que vayan muchos a prometerles cosas que después no les van a cumplir”.

LA NACION