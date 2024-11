“Es un escándalo”: un intendente bonaerense apunta a recaudar $16.000 millones con una polémica tasa portuaria

Una nueva preocupación sumaron los productores agropecuarios de Necochea luego de enterarse que el municipio buscaba aprobar una “tasa solidaria para el mantenimiento de la red vial urbana municipal” dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025. Esto con el cobro del 3% a la carga de combustible en el distrito, además de una tasa portuaria para todos los camiones que entren o salgan de Puerto Quequén: se trata de una recaudación de $16.000 millones. El intendente de Necochea, Arturo Rojas, dijo a LA NACION que el cobro del 3% fue sacado en las últimas horas del proyecto, pero que se mantiene el cobro al puerto.

La ordenanza, promovida por Unión por la Patria (PJ), se va a tratar mañana en el Concejo Deliberante. “No sé cómo saldrá la votación”, señaló Rojas a este medio, quien reiteró que el 3% quedó afuera de la Ordenanza Fiscal.

Más temprano, la Sociedad Rural de Necochea y Coninagro manifestaron su enérgico rechazo. La tasa portuaria consiste en 1/2 litro de gasoil grado 3, que reemplazó al 0,50 de dólar por cada tonelada de carga.

“La Municipalidad de Necochea, a través de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, está creando una nueva tasa denominada Tasa para el mantenimiento de la red vial urbana municipal, que supone un cobro del 3% a la carga de combustible en el distrito. A esta tasa se le sumaría una tasa portuaria que encarecería la exportación y la importación de granos e insumos por intermedio del Puerto de Quequén”, señalaron desde Coninagro.

El presidente de la entidad, Elbio Laucirica, acotó: “Desde Coninagro no estamos de acuerdo con la creación de nuevos tributos, con fines meramente recaudatorios, y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público, que termina pagando el contribuyente de una u otra manera. Esperamos que los miembros del Concejo Deliberante en la provincia de Buenos Aires, que deben estudiar y aprobar esta ordenanza, respeten el mandato recibido en las urnas”.

En el municipio ya tienen un antecedente sobre esta tasa, cuya ordenanza fue derogada por el Concejo Deliberante dos años después de entrar en vigencia, del 2015 al 2017. Posteriormente hubo una judicialización de lo que quedó pendiente de esos dos años. Se pagó durante el tiempo que la ordenanza estuvo en vigor. No obstante, el Poder Ejecutivo local buscó tratar de imponer nuevamente la tasa a través del paquete fiscal. Rojas dice que este cobro fue dado de baja. Días atrás, los productores se reunieron con la Comisión de Política Económica para impedir el avance del tratamiento.

Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, dijo a LA NACION que desde el municipio buscan apurar los tiempos del tratamiento. “Es un escándalo que en tres días se defina una ordenanza fiscal impositiva. Demuestra que interesa poco el diálogo y el consenso, sino simplemente recaudar. No solo imponen una tasa supuestamente solidaria para arreglos viales, que la van a usar para rentas generales, sino que además realiza un aumento desmedido de la tasa por servicios rurales, que se va a $15.000 a $17.000, más actualizaciones trimestrales por hectárea y por año, de acuerdo al tamaño de las parcelas. Esta tasa no está afectada y también en un alto porcentaje va a rentas generales y no al mantenimiento de los caminos rurales del distrito”, precisó.

Además, desde la Sociedad Rural de Necochea también expresaron la gran preocupación por el tratamiento exprés que pretende el ejecutivo municipal darle a la ordenanza fiscal impositiva del año 2025. “En el proyecto de ordenanza presentado para ser tratado no solo se proponen aumentos de tasa totalmente desmedidos respecto de los índices de inflación, sino que se pretende sumar una nueva tasa del 3% al combustible dentro del partido de Necochea. Destacamos que la tasa por servicios rurales debería ser afectada a tal fin y debería determinarse de acuerdo a un presupuesto de costo del servicio y no de manera arbitraria”, mencionaron en un comunicado.

También mencionaron el cobro de la tasa a la exportación e importación en Puerto Quequén. “Pareciera que el afán recaudatorio del intendente Rojas no tiene límite. Rechazamos este tipo de imposiciones abusivas e inconsultas. Proponemos humildemente desde nuestra institución que el municipio intente racionalizar un poco sus recursos y una mayor eficiencia en vez de ahogar a los vecinos y productores del distrito”, agregaron.

Este nuevo cobro implica que toda la mercadería vinculada con la importación y exportación que pasa por el puerto de Quequén, pero fundamentalmente la exportación, que en promedio es de alrededor de 7/8 millones de toneladas de granos por año, pague este nuevo gravamen. En el caso de la importación se hace por el cobro de las compras de fertilizantes que llegan al país. El rechazo de esta nueva ordenanza está vinculado con el contexto en el cual se está planteando la idea de reducir impuestos, tasas y mejorar la competitividad.

En la agroexportación estimaron que con un valor de $1500 el litro de gasoil, son $750 por tonelada. Es decir, cada camión de 30 toneladas tendrá que pagar una tasa de $22.500. Por el puerto se mueven en promedio siete millones de toneladas de granos al año. Esto se va a transformar en una recaudación de $16.000 millones. Serán unos 16 millones de dólares anuales.

El ente recaudador será el Fondo Compensador Vial para el Distrito de Necochea, (Focovi), que será creado a través de la reglamentación del proyecto.

