“Esa libertad empezó”: el mensaje del secretario de Agricultura sobre las retenciones y por qué le dicen “El abuelo”

“Hay que liberar, hay que desmalezar, hay que cortar el cardo, hay que cortar la cicuta para que el sol entre y la Argentina pueda florecer. Eso es lo que necesitan los productores del Gobierno”. Con esa frase, el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, que reemplazó al despedido Fernando Vilella, exsecretario de Bioeconomía, resumió los ejes de su gestión en la cartera agrícola. Lo hizo luego de recorrer el stand que la cartera agrícola tiene en la 136º Exposición Rural de Palermo, en el día de apertura de la muestra. Sin mencionar una fecha concreta para el fin de las retenciones y el cepo, dos de los reclamos del sector, acotó: “Es una respuesta compleja, pero esa libertad ya empezó”.

“El eje de nuestra política agropecuaria será ayudar a que los productores hagan lo que saben hacer. Y lo que necesitan es libertad para poder producir: sembrar, criar vacas, ordeñar y el resto de las actividades. Hoy esa libertad está coartada porque todo en la Argentina está coartado. Y ahora cambió el viento, porque la idea es que vayamos a una Argentina de libertad que alguna vez fuimos”, dijo.

Además remarcó que Agricultura será “absolutamente” una Secretaría de puertas abiertas para la dirigencia ruralista y para la prensa: “Por ahí me van a hacer una pregunta que no la voy a saber contestar. Por ahí yo voy a hacer una pregunta que no me van a saber contestar. Pero dialogar, vamos a dialogar siempre”. En su presencia en la muestra estuvo acompañado por Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

Iraeta ya estuvo presente en el predio de Palermo el martes pasado cuando se realizó el ingreso del primer animal a la muestra. Allí había adelantado el horizonte que tendría la cartera: “La impronta de la gestión va a ser estar al lado de los productores, realmente al lado de los productores, entendiendo su problemática, entendiendo la dinámica del campo y tratando de que todo coadyuve para que la Argentina vuelva a florecer y que vuelva a florecer con el campo”.

El secretario de agricultura, Sergio Iraeta, recorrió la muestra Ricardo Pristupluk

Sin mencionar la eliminación de las retenciones y la posibilidad cierta de que se libere el cepo cambiario e ir a un dólar único, algo que el sector viene pidiendo hace mucho tiempo, indicó no tener fecha cierta de cuándo podría ocurrir: “Es una respuesta compleja, pero esa libertad ya empezó”.

Aclaró que para la Secretaría su idea es que siga “funcionando, funcionando bien”. “Estamos alineados con las ideas del Gobierno. La Argentina es compleja, pero no está compleja de ahora. Tenemos 80 años de malas políticas. Tenemos muchísimos años de mala gestión”, subrayó. Añadió que el cambio de denominación de la cartera “son temas muy menores”, pero el cambio de nuevo a Agricultura “tiene sentido”.

En su primer contacto con la prensa destacó el gran nivel que tiene la muestra y señaló que le espera una amplia agenda para los 11 días que dura el evento ganadero. “Voy a estar seguido acá”.

Trabajadores le comentaron a Iraeta sobre los avances del Instituto Nacional de Semillas

En relación a dejar su actividad privada para formar parte del Gobierno de Javier Milei, precisó que nunca estuvo en la función pública, pero que tomó esa decisión “para hacer algo por la Argentina”.

“Es la verdad. Entiendo que en la vida ya más o menos hice todo lo que podía hacer. Soy un tipo feliz y la Argentina me parece un país espectacular. Yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida haber nacido acá. Y lo único que me faltaba para hacer era algo por el país. Era momento de ayudar”, amplió.

Si bien su nombre de pila es Sergio, en su círculo cercano lo conocen desde que es un chico como “El abuelo”, porque realizaba actividades de gente grande. “En vez de tomar chocolatada, tomaba té. Entonces me decían, abuelo y me quedó abuelo y ahora que tengo edad de ser abuelo, me siguen diciendo abuelo. Y me pueden decir abuelo, porque si me dicen abuelo me doy vuelta más rápido que si me dicen mi nombre”, finalizó.

En el stand de Agricultura

Ni bien arribó al predio, Iraeta se dirigió al stand que armó la Secretaría en la Exposición Rural. Allí lo esperaban los funcionarios y delegados de las diferentes reparticiones públicas como el Senasa, el INTA, el Inase, BICE, entre otros. Luego de desearle mucha suerte en su gestión, a su turno le explicaron de manera pormenorizada las novedades que estaban haciendo en sus lugares de trabajo.

Iraeta en otro rincón del stand

Luego, en la parte externa del local probó un juego interactivo de realidad virtual, que muestra de manera casi tangible las actividades del sector agropecuario.