“Estafa”: venden por $500.000 un documento clave de la AFIP

escuchar

-Hola. ¿Cómo va?

-Hola, ¿quién habla?

-Me pasaron este teléfono porque están ofreciendo cartas de porte.

-Así es.

-------

Así comenzó la charla por WhatsApp entre esta cronista con una persona que no quiso revelar su nombre real, pero que reconoció ofrecer cartas de porte por esa red social a productores agropecuarios. En octubre pasado, los acopiadores comenzaron a recibir una suerte de flyer escrito en letras mayúsculas con un diseño pintoresco, donde les ofrecían las cartas de porte electrónica por $500.000, un instrumento clave para el traslado de granos.

El aviso de la maniobra fraudulenta, que pocos días después denunció el sector ante la Secretaría de Agricultura, señalaba el “trato directamente con el emisor”, a cambio de una importante suma, por tramitar un documento que se expide con el sistema de la AFIP. LA NACION se comunicó con la cartera que dirige Carlos Castagneto por esta situación y allí dijeron que se trata de un “delito”; prometieron investigar esta situación.

“Vendo cartas de porte. Trato directamente con emisor, sin comisión. Los destinos son 100% reales con sus respectivos CUIT verificables. Entrega inmediata en cuestión de minutos. Se genera carta de porte, recibos, remito, factura, formularios”, ofrece el volante que más abajo señala que tienen más de 100 distintos orígenes y destinos disponibles y habilitados con Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), y stock disponible de paso en Rentas. El “precio” que figura en el aviso por el trámite que se realiza online es de $500.000.

Tras la alerta de los productores y acopiadores, la semana pasada el Gobierno sacó la Resolución 160/2022 que, según explicaron fuentes oficiales, salió a modo de “ordenativa” parar aclarar quiénes son los únicos autorizados a emitir este documento.

El flyer que ofrece la venta de cartas de porte a $500.000

-Quería saber si puedo hablar con alguien sobre el tema.

-Sí, decime en qué te puedo ayudar.

-Quisiera saber con quién hablo y si me pueden explicar cómo es la operatoria. ¿Ustedes están autorizados por AFIP a emitir cartas de porte?

Después de identificarme, siguió el diálogo por WhatsApp donde la otra persona, aún sin querer revelar su nombre real, ofreció suministrar toda la información necesaria y las presuntas autorizaciones que dicen tener de la AFIP a través de una secretaria que nunca se contactó con LA NACION, al cierre de este artículo.

La preocupación de Acopiadores

El presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, Fernando Rivara, contó que el flyer comenzó a circular a finales de octubre cuando se percataron de lo que ocurría. “Se lo pasamos a las autoridades de la Secretaría de Agricultura en los primeros días de noviembre porque esto es grave, para que tomaran cartas en el asunto”, explicó.

Hasta ahora no se sabe si hubo operaciones realizadas a partir de este servicio ilegal. “Si ha habido alguien que lo hizo no va a decirlo; interpretamos que si se animan a sacarlo así por WhatsApp, se trata de un negocio para los que lo hacen. Yo con esto vendo en negro y tengo una cobertura legal absoluta. Nadie me puede parar [en la ruta]. Si me paran tengo carta de porte oficial y cumplís con todas las reglamentaciones. Esto se vende de manera ilegal, pero con una cobertura total y sin riesgos”, advirtió.

Los granos y sus derivados se trasladan a lo largo y ancho del país con cartas de porte. Un ejemplo que puso Rivara es que, si se tiene que movilizar mercadería desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, hasta Arrecifes o los puertos del Gran Rosario, esta persona hace una carta de porte que, si bien cumple con todas las reglamentaciones, se vende de forma ilegal. Las cartas de porte se presentan en el lugar de destino, dependiendo de dónde se venda, que puede ser un molino, criadero de cerdos, pollo. Incluso, se presentan ante la policía, renta de provincias, AFIP, cuando estos hacen operativos en tránsito. “Se extienden para todos los que llevan granos y derivados, y señala a dónde vendiste, quién es el comprador”, narró.

“Estos tipos saben de qué están hablando, conocen bien cómo es la operatoria”, sostuvo sobre la maniobra.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, alertó sobre esta situación que se está difundiendo por las redes sociales

En el sitio oficial de AFIP se aclara que la carta de porte tiene una validez de cinco días, mientras que la Carta de Porte Electrónica Ferroviaria cuenta con 30 días hasta su vencimiento. Ambos períodos podrán extenderse en caso de declarar “contingencias”.

Rivara, además, explicó que con la resolución publicada el pasado viernes 24, un funcionario del RUCA va a tener la potestad de habilitar o no a un operador para la emisión de una carta de porte. “Esto ha generado críticas en los sectores de la comercialización, porque podría dar lugar a la arbitrariedad por parte del funcionario, al poder interpretar tu solvencia y trayectoria, y decidir si te habilito o no a emitir cartas de porte. Antes te decían presénteme el balance, los bienes y cotización de inmobiliaria de la zona. Estos eran los elementos concentrados para tomar una decisión”, amplió.

Preocupado por la operatoria que comenzó a viralizarse en WhatsApp, recalcó que es importante saber de dónde surgen estas cartas de porte que se ofrecen en internet, para evitar episodios poco claros. “Alguien de la AFIP ha autorizado a un trucho a emitir cientos de cartas de porte; esto es darle un lugar absoluto a un funcionario”, agregó.

La respuesta de la AFIP

Ante una consulta de LA NACION, en el organismo recaudador explicaron que la carta de porte de granos y de derivados granarios la expide la AFIP a través de su sitio web. Además, aclararon que es un trámite relativamente sencillo para quienes operan con clave fiscal y se dedican al tema, y se obtiene ingresando con clave fiscal de seguridad 3. El documento electrónico lo obtiene el titular de los granos o alguien autorizado por este. Por ese motivo, aclararon que esta movida se trata de “un delito”, “estafa”, ya que este documento electrónico se obtiene “sin intermediación de ningún tipo” y “menos a cambio de dinero”. Por último, se comprometieron a investigar estos movimientos.