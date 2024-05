“Estamos hartos”: convocaron a una asamblea en contra del inmobiliario rural y las tasas viales en Buenos Aires

Escuchar

Un grupo de productores independientes de la localidad de Adolfo Gonzales Chaves, en la provincia de Buenos Aires, realizará una asamblea contra el “excesivo” impuesto inmobiliario rural y la tasa vial. La convocatoria, encabezada por Cristina Boubee, es para el próximo martes, a las 19:30, en la Liga de Comercio. La hicieron cursar a las autoridades municipales y a la comunidad en general. Los productores aseguran que todo llegó a un límite en estos temas.

La convocatoria comenzó a circular en las redes sociales y, a través de un audio, el senador nacional Alfredo De Ángeli anunció que se sumará al reclamo. Boubee contó que van a participar las trece rurales de la región, entre ellas Tandil, Azul y Rauch.

“Estamos hartos de lo que está sucediendo. Hace 12 años que venimos penando con estos gobiernos populistas en decadencia, que están llevando todo para tener más votos, o de ocupar más empleados en perjuicio de toda la parte rural. En realidad estos pueblos están chiquitos, viven casi exclusivamente de esos, pero no nos dan la importancia que se merece”, dijo Daniel Barcellandi, un productor agropecuario de la zona a LA NACION.

Uno de los caminos del distrito de Adolfo Gonzales Chaves - Cuartel XI Facebook Brisa Farias

En esa localidad dijo que los caminos están destruidos y no tienen mantenimiento. Explicó que no es un problema de ahora, sino que viene desde hace 12 años. Comparado con los otros partidos de la región, mencionó, estos no han sufrido la misma situación. “Esto reforzado con los últimos gobiernos provinciales, con esa famosa grieta, que siempre se encargan de ahondar, que les sirve mucho a toda esta gente progre. Estamos hartos y si empieza a llover no vamos a poder trasladar más mercadería y hacienda”, expresó.

La convocatoria surgió de un grupo reducido de productores que quieren soluciones. “Nos están matando con los impuestos, con el impuesto inmobiliario rural, que es un absurdo, de [Axel] Kicillof. La tasa se paga religiosamente y va toda a las arcas de la municipalidad, donde se sigue repartiendo prebendas para comprar votos o cautivarlos. Todo eso llegó a un límite y no tenemos otra posibilidad de hacer este tipo de manifiestos. Estamos para producir, trabajar, pero en este caso no nos queda otra alternativa. Veremos qué medidas podemos llegar a tomar, hace dos años con otros productores amigos habíamos armado otra propuesta muy sana y razonable de hacer una cooperativa vial para administrarla de forma privada, pero no ha tenido eco, parece que cae en oídos sordos”, afirmó. La situación fue planteada a la nueva intendenta, Miriam Lucía Gómez.

Uno de los caminos de la zona de Adolfo Gonzales Chaves

Blas Bardicci, un productor agropecuario de esa localidad, acotó que la intención de la asamblea es reclamar transparencia en el uso de los recursos, un plan de trabajo a largo plazo. “Hay una retribución de trabajo que no lo realizan, no solamente de esta gestión que entró el 10 de diciembre. Todos usan los recursos por las rentas generales. Por eso es nuestro enojo”, expresó. Los productores aseguran que desde hace décadas con estos impuestos se han sostenido otros servicios. Aclararon que no está expuesta la negativa a cubrir otras necesidades, no obstante, se tiene que transparentar la finalidad de los recursos.

“Uno puede soportar que te digan que hay que pagar la guardia de salud con parte de este dinero, pero que lo blanqueen y lo transparente, en definitiva nadie se va a negar a una ayuda, un apoyo que venimos haciendo desde hace décadas, no solo al municipio, sino provincia y Nación, pero estos malversan el dinero”, expresó.

La tasa municipal se actualiza semestralmente y se fija por un índice de producto que hace el sector agropecuario de la localidad. La propuesta que quieren hacer los productores también es el relanzamiento de una cooperativa vial, como sucede en las localidades vecinas, con la salvedad de que esta sea totalmente ajena al municipio.

“Nosotros requerimos y proponemos, no nos queremos quejar solamente, pero estamos en una situación extrema. No queremos que solo vayan a arreglar los pozos; [la cuota] ha tenido un aumento del 75%, 76% y, además, nos ponen una tasa de interés del 15,28%”, precisó.

Uno de los caminos de la zona de Adolfo Gonzales Chaves

LA NACION