“Están dadas las condiciones”: piden que el Gobierno avance con la licitación de la Hidrovía

ROSARIO.-Como se repite durante los últimos años, el reclamo de mejorar el déficit en materia de infraestructura del país por donde se mueve la producción agropecuaria fue uno de los puntos más destacados del mensaje que el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni, dio durante el remate del primer lote de soja, una ceremonia que inaugura de manera simbólica la cosecha gruesa. El directivo también solicitó se avance en la licitación de la Hidrovía.

El titular de la entidad también hizo un llamado a proteger los mercados y las instituciones, al destacar su rol “indispensable” en el fomento del sector agropecuario argentino. “Son la base fundamental para impulsar el desarrollo”, dijo Simioni, quien estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. De parte de las autoridades nacionales estuvieron el secretario de Concesiones, Mariano Mirotti, y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Pablo Piccirilli.

Ante un colmado recinto de operaciones, Simioni resaltó el rol de la misma en la creación de un ambiente de mercado transparente y justo, donde “cada día se descubren los precios que otorgan valor a la producción agropecuaria”. Simioni hizo hincapié en el andamiaje institucional al señalar que resulta “esencial” para la celebración de acuerdos. Puntualizó que de los más de 150.000 contratos de compraventa anuales, “solo unos pocos” resultan en un laudo arbitral.

“Estas instituciones no sólo garantizan la transparencia y la previsibilidad en las transacciones comerciales, sino que también fomentan la competencia, la eficiencia, generan precios de referencia, y brindan a todos los sectores, información técnica de calidad para mejorar la toma de decisiones”, resaltó.

El titular de la Bolsa de Comercio de Rosario puso el foco, como se hace desde los últimos años, en las falencias que existen en el país en materia de infraestructura, con caminos y rutas en mal estado que complican el traslado de la producción a la zona portuaria.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin; Miguel Simioni (BCR), y el gobernador Maximiliano Pullaro

“El crecimiento de la producción agropecuaria no fue acompañado por la inversión en infraestructura. Hoy lo estamos padeciendo, y ustedes me han escuchado decirlo acá, que dije que ojalá que quien me suceda en algún momento pueda decir que una obra empezada se terminó o aquella que no está empezada comienza a hacerse”, afirmó el directivo.

En esa línea, explicó que, junto al Mercado Argentino de Valores, se está “avanzando” en el financiamiento de algunas obras claves para la región: la variante de la ruta 91 en Timbúes y un tercer carril en la autopista a Santa Fe en el tramo Rosario-San Lorenzo, entre otras. Frente al titular de Puertos y Vías Navegables de la Nación, el presidente de la Bolsa se refirió a un tema que interesa al sector y que está en el limbo desde hace mucho tiempo, como es la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

“Entendemos que, esta vez, están dadas las condiciones para que el gobierno nacional ponga en marcha el proceso de armado de los pliegos para la licitación, lo que permitiría proyectar obras de infraestructura para los próximos 15 años”, destacó.

Para concluir, Simioni hizo un llamamiento a todos los actores del sector agropecuario a mantenerse unidos y a seguir trabajando juntos: “La agroindustria está preparada para mayor producción, mayor exportación, para traer más riqueza a nuestro país y con una fuente de trabajo de calidad”, aseveró.

Después del acto se procedió al remate del primer lote de soja arribado

Luego de los discursos oficiales y las distinciones al productor ganador del primer lote de soja, Ricardo Tedesco, comenzó el tradicional remate con operadores presentes, a cargo de Lucas Ficosecco en su rol de rematador por Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Casimiro Reggi como martilleo acompañante, perteneciente a Reggi y Cia SA. Durante la subasta, los operadores pujaron por el lote, que terminó siendo adquirido por la firma Díaz Riganti Cereales por 610.000 pesos.

La partida rematada fue de 27.589 kilogramos, correspondiente a la variedad DM Garra. Conforme lo establecido por el reglamento de la Bolsa, recibidores Oficiales de su Cámara Arbitral actuaron sobre la mercadería descargada en la terminal de Molinos Agro, en San Lorenzo.