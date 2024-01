escuchar

José Martins, uno de los referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, expresó su preocupación y rechazo por la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones al campo. Afirmó que de haber sido una medida tomada por el gobierno anterior “estarían los tractores en la calle”. También indicó que ante la falta de “éxito” en lograr que el Gobierno no incremente los derechos de exportación desde el CAA utilizarán una nueva estrategia centrada en el Congreso.

Salvo 18 productos que quedarán con 0% y el vino y el aceite esencial de limón en el 8%, los productos que no tenían retenciones o estaban por debajo del 15% tendrán una carga en línea con este último porcentaje. En tanto, a la harina y el aceite de soja se subirá la alícuota del 31 al 33%. Esto es lo que propone el Gobierno con la ley ómnibus.

“Seamos honestos, si esto que han hecho ahora, que insisto, seamos buenos, a lo mejor fue un error, lo hubiera hecho el gobierno anterior, estarían los tractores en la calle. Entonces, eso tenemos que evitar en la Argentina: las pasiones, extremos y locuras. Discutamos en los pasillos”, expresó Martins en una entrevista con Comité de Crisis, de Agroeducación.

En esa línea, hizo hincapié en la importancia de evitar actuar en base a preferencias partidarias. “Los que siempre decimos que no jugamos en política, también lo que tenemos que evitar es que si nos gusta el signo político, perdonamos, y si no nos gusta, castigamos”.

Además, se refirió a las críticas que señalan que con el gobierno anterior eran considerados “oficialistas” y que en la actualidad son percibidos como “demasiado opositores”. Negó que la postura del CAA se haya alineado de esa manera y afirmó: “Si analizás todo lo que hemos hecho en este recorrido, el CAA, al conseguir, por ejemplo, la baja de retenciones para todas las economías regionales, no fue ni opositor ni oficialista; fue una gestión”.

Ante la falta de éxito en convencer al actual gobierno de no aumentar las retenciones, Martins anunció una nueva estrategia centrada en el Congreso: “Claramente, todo lo que hemos venido reclamando a las autoridades del nuevo Poder Ejecutivo no hemos tenido éxito, por lo que ahora lo que cabe es tener un buen plan de acción para la legislatura. Tenemos que ir al Congreso”.

José Martins: “Estarían los tractores en la calle” Youtube

Martins recordó que durante tres años trabajaron con el gobierno anterior y lograron que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, redujera a cero las retenciones para algunas economías regionales, medida que luego Sergio Massa amplió a otras economías.

Sin embargo, lamentó que el gobierno de Javier Milei haya decidido de “un plumazo” volver a subirlas . Recordó que en una reunión que mantuvieron antes de las fiestas en el Ministerio de Economía le manifestaron esto al Gobierno. No obstante, contó que la respuesta que obtuvieron fue que habían hecho los números y que esto no afectaba. “Les dijimos que no era así, que teníamos números que indicaban lo contrario, con lo cual quedó claro que la instancia ahora para negociar es en el Congreso”, manifestó.

Martins insistió en la importancia de presentar en el Congreso argumentos respaldados por “números concretos” que demuestren cómo la suba de retenciones afectará a distintas economías regionales. “Va a ser un trabajo arduo, pero ya vemos que hay algunos gobernadores, sobre todo los del sur, que han puesto de manifiesto que, por ejemplo, a la pesca le pega muy mal”, señaló.

El también presidente de la Bolsa de Cereales porteña se mostró positivo en que con los números “al menos se va a poder demostrar que se está enderezando la posibilidad de exportar y generar empleo a vastas economías regionales que son las que mueven el interior del país”.

En un tono crítico, Martins abordó la contradicción de quienes antes abogaban por una rebaja gradual de retenciones y ahora las suben. “En la crisis social que afecta hoy a la Argentina la única manera de generar empleo es industrializar, entonces no castiguemos con mayor impuesto a los que industrializan porque de otra manera vamos a seguir exportando granos”, expresó.

José Martins: “En la crisis social que afecta hoy a la Argentina la única manera de generar empleo es industrializar, entonces no castiguemos con mayor impuesto a los que industrializan porque de otra manera vamos a seguir exportando granos” Cortesía CAA

Además, en el diálogo con Comité de Crisis comentó que tuvieron reuniones con la Secretaría a cargo de Fernando Villela, pero señaló que “esto evidentemente es un mandato que viene de Economía y, lamentablemente, la Secretaría poco ha podido hacer”.

Martins instó evitar “pasiones extremas y locuras”, abogando por discusiones racionales y constructivas. “Tratamos de hacer un esfuerzo grande para reparar grietas y achicarlas. Empecemos a mirar el agro como un todo. Esta será la única forma de plantearnos ante la política. Si seguimos yendo en pedazos, la política en general hará lo que quiera con este sector. En la medida en que nos unamos y vayamos en cosas concretas, vamos a ser escuchados de otra manera”.