Otro caso de “excesivas” tasas municipales revoluciona a toda una localidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Benito Juárez, donde el intendente, Julio Marini, habría autorizado un aumento en la tasa única de guía de traslado de hacienda (GUT) que se elevó a $990 por novillito en la última actualización de julio, que se ajusta por índice del kilo de novillo. Estaba según el municipio en $372 por cabeza en el primer semestre. Los productores agropecuarios aseguran que este gravamen es “altísimo” y “abusivo”. En la oficina municipal dijeron que en un contexto de inflación “si la carne aumenta, la tasa hará lo mismo”.

“Esto es una tasa que no tiene contraprestación de servicio. No es que va a rentas generales, esto perjudica mucho al campo que viene de estar en emergencia climática por la sequía. Es un aumento abusivo y altísimo comparado con las 16 rurales de nuestra zona”, dice Pablo Goñi, presidente de la Asociación de Productores de Benito Juárez, quien agregó que cuando los valores se disparan contra localidades que son ganaderas y no mixtas ven que “es muy injusto”. “No hay argumento para fundar este aumento”, apuntó.

Los productores de Benito Juárez hicieron una comparativa por novillito contra el resto de los municipios que también tienen ganadería, por lo que se percataron que estos tributan valores sumamente inferiores. En Benito Juárez cobran $990 por animal, mientras que en Azul cobran $446 por cabeza, Balcarce $125, Gonzales Chaves $182, Laprida $38, Necochea $420, Olavarría $238, San Cayetano $225 y en Tandil ese valor es de $463. “Con los lugares que más cobran estamos a más del doble, cuando salen fuera de la provincia es de $1493”, dijo.

La diferencia con respecto de las otras localidades está en el mismo parámetro. Es decir, una jaula de 43 novillos que se movilice dentro de la provincia tendrá que pagar $42.570 por la tasa única de guía. Tandil, que es el segundo municipio que más tributa esta tasa, lo hace por $19.909, mientras que el que menos paga es Laprida con $1634 y le seguiría Balcarce con $5375.

Los valores aumentan de manera exponencial si el ganado pasa los límites de la provincia, ya que esa tasa se eleva a $104.510 por una jaula de 70 terneros, comparado con Azul, que es el segundo que más paga en este caso con $37.940, mientras el que menos tributa es Laprida con $2660 por ese mismo grupo de animales.

El comunicado de los productores que se mostraron preocupados por el aumento

“Nosotros tenemos una tasa que tuvo aumentos muy grandes a principio de año y a partir del 1 de julio la actualizan en kilos de carne. Esto es una tasa de guía que se hace en un trámite para el ministerio de la provincia. Esa oficina se utiliza para hacer los trámites, la cual tiene tres empleados y una renovación muy grande. Esto es confiscatorio, porque lo utilizan en rentas generales y no lo devuelven a nuestro sector, al campo”, apuntó Goñi. La guía única de traslado de hacienda la cobra cada municipio por su emisión y la tarifa va en función de la cantidad de animales que lo define el Concejo Deliberante, aclararon desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

La tasa guía se saca por animal enviado a feria o fuera de la provincia o al Mercado Agroganadero de Cañuelas. Este gravamen se creó para el mantenimiento de caminos, pero con el paso del tiempo surgió la tasa vial, que hoy hace esa contraprestación sobre los caminos rurales. “Es verdad que tenemos los mejores caminos de la provincia, se trabaja muy bien y hay una contraprestación del servicio. Nosotros colaboramos con esa tasa dentro de la asociación de productores, pero con la tasa de guía no participamos del precio. Este ajuste es tremendo. El costo no tiene fundamento”, puntualizó.

Después del aumento los productores intentaron hablar con el intendente: enviaron notas en junio, julio y el 1° del actual para tratar la situación. La única respuesta que les llegó fue sobre una queja informal que hicieron en Facebook. Según Goñi, llevan adelante el reclamo porque los productores desde el pequeño, mediano y gran productor, sin diferencias, está muy complicado: acaban de atravesar la emergencia climática producto de la sequía que azotó fuertemente esa región. “Todos aportan para que este país sea grande, pero todos los pequeños están desapareciendo. El sector es muy solidario y colabora mucho con la comunidad en sí”, afirmó.

Los productores dicen que el sector es muy solidario y colabora mucho con la comunidad

Un estudio interno de esa localidad reflejó que a causa del fenómeno climático se perdieron $17.000 millones en la cosecha, contra un presupuesto municipal que alcanzó los $6396 millones. “La pérdida en agricultura fue tres veces de lo que es el presupuesto del municipio. En ganadería tuvimos alrededor de $5000 millones de pérdidas. Nosotros siempre le pedimos al [poder] Ejecutivo tener algún tipo de gesto, no lo hubo y la tasa es tremenda, por eso la estamos peleando. Ellos no hacen ejemplos comparativos y nos ponen el valor de una jaula que es de $14 millones y nosotros tributamos $42.000. Lo que buscan con esto es que haya diferencia entre nosotros y la comunidad”, puntualizó. Los productores podrían recurrir a un recurso de amparo en la Justicia, para intentar retrotraer esta disposición.

La respuesta del municipio

Ante una consulta de LA NACION a la oficina del intendente, allí respondieron con un comunicado que emitieron hace dos días donde, entre otras variables, sostienen que el aumento obedece a la suba en el precio de la carne. En rigor, el municipio salió al cruce de un comunicado de los productores.

“Consideramos que el comunicado tiene un tono político y carece de evidencias válidas o sólidas para respaldar sus afirmaciones, que le generan preocupación. En un contexto de inflación, es necesario ajustar las tasas para mantener el funcionamiento adecuado, lo responsable desde el punto de vista de una administración, es tratar de ajustar las distintas variables que necesita para poder funcionar como tal. El aumento se basa en la fórmula de actualización que se vincula al valor del producto, en este caso, el kilogramo de carne”, dijeron.

El municipio publicó en Facebook una respuesta al comunicado de los productores

Y agregaron: “Se destaca que esta tasa representa solo el 0,3% del valor por cabeza, y si la carne aumenta o baja de precio, la tasa hará lo mismo. Con lo cual esta tasa no es desproporcionada ni carente de fundamentación, ya que tiene una clara explicación que genera previsibilidad de reglas. A modo de ejemplo, por un novillo cuyo valor ronda los $330.000 pagan una guía de $990; si el valor del Kg aumenta la guía también lo hace y si disminuye la guía lo hace también. Por un camión de 43 novillos cuyo valor ronda los $14.190.000 pagaran $42.570,00. Es decir un 0,003″, advirtieron.