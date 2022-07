Exposición Rural de Palermo: en la muestra hay clima de preocupación por la situación del país

Después de dos años sin realizarse debido a la pandemia de coronavirus, abrió sus puertas la Exposición Rural de Palermo, que se hará hasta el 31 del actual. Desde muy temprano, decenas de personas se agolparon en la puerta de entrada para asistir. Visitantes y turistas de varias partes del país se acercaron con la idea de recorrer la muestra donde se luce la ganadería, la maquinaria agrícola e inclusive las producciones de economías regionales. En este contexto, entre los expositores se vislumbran las preocupaciones por el momento económico actual del país y, también, pese a ello, esperanzas.

“Hasta ahora no ha llegado la cantidad de gente que esperábamos. Es lo que sucede en los primeros días de la exposición”. Esos son algunos de los comentarios breves que repitieron expositores durante un recorrido de LA NACION. La expectativa es, no obstante, que vaya llegando más público.

Patricia Rivas Orozco tiene 66 años, es de Salta y hace casi 40 años que tiene un emprendimiento textil. Como todos los años, desde hace 20, la emprendedora que se autodefine como la más antigua de esa provincia en dedicarse a esta actividad, se instala en la Exposición Rural de Palermo para promocionar sus productos. “Amo lo que hago, me encanta el diseño y trabajo con unos artesanos increíbles que me tejen a mano en telares y bordan a mano. Creo que nos va a ir fantástico porque el riesgo es mucho y hay que venir desde Salta, pero me fascina, es la vidriera que tenemos las provincias al país y al mundo”, relató.

Primer día de la Rural de Palermo 2022, ingreso de animales. Ricardo Pristupluk - La Nacion

A un costado de su stand, una clienta tanteaba entre tejidos la textura de la tela y los colores. “Esperemos que este año nos vaya bien, pese a que el contexto económico está espantoso, pero no nos movemos. Tenemos fe en Dios y en nosotros. Vamos mal [como país], pero estamos con toda la energía y toda la fe de que nos va a ir fantástico. Yo estoy pensando en todos los artesanos que tengo y la gente que depende de mí, me tengo que arriesgar porque es una gran responsabilidad”, amplió.

Patricia Rivas Orozco viene desde Salta con sus telas LA NACION

Saturnino Zenón Zemborain es presidente de la Asociación Argentina Criadores de Percheron. Habla de “gente con muchas esperanzas” tras la pandemia, pero también de que “falta un plan” para el país. Dijo que “hay buenas perspectivas” para la muestra. Y deslizó sobre la Argentina: “Falta un plan, que se decida qué hacer, todo es no y no o que va a mejorar, entonces que decidan qué hacer”.

Luego se refirió en particular: “Sabemos que la situación está pésima en el caso de los percherones que representamos un caballo de tiro, francés, pesado grande, con que se araba antiguamente y fue sustituido por el tractor”.

En este contexto, entre los presentes también se vislumbran reclamos hacia los políticos, como lo expresó Verónica De María de García Llorente, oriunda de Trenque Lauquen, donde está ubicada la Cabaña Don Miguel, de Angus, que fundó su madre cuando era joven y de la que ahora está a cargo.

“Que nos apoyen, porque no es fácil porque nos ponen todas trabas que es mucho. Venimos de una cabaña histórica de mujeres. La cabaña la fundó mi madre, siendo joven, yo trabajé al lado de ella, hemos trabajado del lado de ella desde que nacimos”, explicó.

La exposición se llevará a delante entre el 21 y el 31 de julio LA NACION

“Fue y es una cabaña manejada por mujeres”, agregó. Ella en la muestra saludó al diputado nacional de JxC Diego Santilli, que vino para recorrerla junto a Ricardo López Murphy. “Le conté un poco mi vida”, dijo a este medio.

“Es raro que haya una cabaña manejada por mujeres, porque es una actividad más de hombres. Pero hay que reconocer que siendo mujer, somos más detallistas en todo”, aseguró la criadora, de 72 años.

En otro pabellón de la Rural estaba Haydée Capra de Román, una turista que vino desde General Alvear, provincia de Buenos Aires, solo a ver los caballos. “Vengo más que nada para ver los caballos, porque me gustan y quería verlos. Me crié a caballo. Iba a la escuela a caballo, a la ciudad, que en aquel momento era un pueblo. Vine solo a esto”, relató.

Haydée, una de las visitantes de la muestra LA NACION

Los años de Haydée la avalan para hablar del contexto económico y político de la Argentina y ella misma reconoció que ha sido testigo de varios escenarios apremiantes del país. “Espero que se arreglen todos los políticos para que no la pasemos mal, yo soy jubilada”, dijo.

El responsable de la Comisión de Lechería de la Rural, Carlos Fuchs Facht, con el diputado Diego Santilli, en la Rural Cortesía

Carlos Fuchs Facht, responsable de la Comisión de Lechería de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los organizadores de una charla que se desarrolló en el transcurso de la mañana, por su parte dijo que las expectativas de esta muestra, después de dos años de no presencialidad, son buenas. “La verdad es que es monstruosa, hay más 1000 expositores tanto en maquinaria como en ganadería, y eso es muy bueno. Yo creo que va a ser una muestra como pocas y la verdad es que, con esta dirigencia de la Rural, se está trabajando con muchísima energía y ganas de involucrar”, amplió.