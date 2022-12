Fuerte crítica de una cámara de maquinaria agrícola por las importaciones: “Todo está trabado”

escuchar

CÓRDOBA.- La industria de la maquinaria agrícola es otro de los sectores que sufre “complicaciones muy serias” por las autorizaciones para que ingresen importaciones. “Déjennos que desarrollemos nuevos productos y que salgamos a competir al mundo y no que perdamos horas y horas llenando planillas. Nos tenemos que dedicar a lo que sabemos hacer, que es trabajar”, resume Luciana Mengo, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac).

Describe que los problemas llevan meses y que, desde octubre cuando entró en vigencia el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) -que reemplazó las SIRI- no se resolvieron. “Está totalmente congelado; no hay aperturas para insumos esenciales. Son muchos los componentes que se necesitan y todo está trabado”, enfatiza.

Por ejemplo, en el caso de rodamientos especiales, cuando salen los permisos lo hacen con pagos a 180 días, un plazo que “ningún proveedor financia”. También hay demoras en la nacionalización una vez que las partes llegan a la Argentina. Los trámites burocráticos insumen “mucho tiempo”.

La Afamac, al igual que las cámaras industriales de los diferentes rubros, viene pidiendo que se les explique cuál es el parámetro que toman para determinar qué entra y qué no. “Que nos digan a los sectores productivos qué esquema se usa -añade Mengo a LA NACION-. No existe un solo sector que tenga todo lo que necesita para producir en el país; ni en la Argentina ni en el mundo. La producción, desde hace años, es globalizada y complementaria”.

La empresaria -que esta semana renovó por dos años su cargo de presidenta de Afamac- subraya que los problemas son “transversales” a toda la industria y a todas las cadenas. En la maquinaria agrícola hay inconvenientes para conseguir repuestos para líneas de producción. Por la falta de partes, también hay equipos finalizados pero que no se pueden entregar porque les resta incluir una pieza.

“Se complican los compromisos; se rompe la confianza con los clientes -plantea-. No se pueden cumplir los contratos de exportación. La inteligencia comercial requiere años de esfuerzos para después no poder hacer un envío porque falta un importado. Importamos por dos y exportamos por 20, ingresan divisas para el país pero eso no parece importar”.

Mengo lamenta que en la agenda política: “Parece no haber espacio para los reclamos del interior, de los pueblos de 20.000 habitantes donde hay tres fábricas que emplean a todos los habitantes y dan trabajo a los de localidades vecinas. Si seguimos así vamos a impactar en el pleno empleo que existe”.

Impacto en el interior

La industria de la maquinaria agrícola es muy fuerte en el interior de Córdoba y Santa Fe, seguida de localidades con fábricas en Buenos Aires y Entre Ríos. A los problemas de importación, desde octubre se suma una caída en las ventas por la suba de tasas de interés y por las expectativas negativas que genera la sequía.

La presidenta de Afamac enfatiza: “No estamos pidiendo subsidios. No queremos reducir la jornada a un solo turno ni mandar a nuestros trabajadores al Ministerio de Desarrollo Social. Los problemas que tenemos no es por una crisis climática, por un terremoto. Son por mala gestión; no queremos que los que los ocasionaron después nos den un Repro”.

Explica que hay compañías que están ya sin stock para brindar el servicio de posventa: “¿Qué le decimos a los clientes en medio de una siembra o de una cosecha? ¿Que no hay repuestos?”

Los empresarios de varias firmas consultados por este diario coinciden en que los trámites se multiplican porque el SIRA rechaza presentaciones, las recibe y las observa; acepta unas y no otras que son más urgentes. Los gobiernos provinciales intentan colaborar en los reclamos a la Nación, pero sin resultados. En el caso de Córdoba, el ministro de Industria, Eduardo Accastello, señala que vienen manteniendo reuniones acompañando a los empresarios, pero que no hay avances.