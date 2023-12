escuchar

Una de las entidades más combativas del campo reaccionó con dureza frente a una iniciativa que buscaría, entre otras cosas, el pago de un bono de $150.000 este mes para los trabajadores rurales. También una carga del 2% sobre la masa salarial que se destinaría a la obra social sindical.

Según contaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pasado mañana en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se tratará un proyecto, cuya autoría la organización adjudica al gremio rural Uatre, para establecer el mencionado bono. “Sin aviso e intento de sacarlo antes del 10 de diciembre”, señalaron en referencia al apuro para que se apruebe previo al recambio presidencial.

De acuerdo a lo que dijeron desde la entidad del campo, los empleadores también pasarían a pagar un “2% sobre la masa salarial para recomponer la obra social”. Además habría un aumento del presentismo, un incremento al personal con nueva educación lograda, incremental del 10 al 30% en el sueldo, entre otros puntos.

Matías De Velazco: "Lo único que hace es aumentar los costos laborales en contra del rumbo que está tomando este país y las cosas que se necesitan corregir”

En este contexto, hay urgencia en el gremialismo rural para que no se trate antes del 10. Después de esa fecha implicaría otra negociación con otras autoridades.

En relación a este tema, Matías de Velazco, secretario de CRA, indicó: “Este lunes 4 la CNTA citó en forma urgente a una reunión para aprobar varios puntos, puntos que los quieren aprobar en los últimos minutos de un gobierno que se está yendo Todos esos puntos significan claramente un aumento de los costos para los empleadores y productores”.

“Desde CRA estamos en contra de aprobarlo y la forma de evitarlo es no dar quórum. CRA intentó y transmitió a las otras entidades y empleadores no asistir, a no dar quórum dado el riesgo que puede llevar a que esto se apruebe”, agregó.

José Voytenco, de la Uatre, que después del balotaje le hizo una advertencia al próximo gobierno de Javier Miei Cortesía Uatre

Según el ruralista, lo que se quiere aprobar “va en contra” del sector. Consignó que “lo único que hace es aumentar los costos laborales en contra del rumbo que está tomando este país y las cosas que se necesitan corregir”.

Disputa

El titular de la Uatre, la entidad que desde CRA mencionan como impulsora de la iniciativa en la CNTA, es José Voytenco, que luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje le hizo una advertencia al nuevo gobierno.

“Tenemos que estar muy atentos porque se vienen momentos difíciles y tenemos que defender a nuestros trabajadores y trabajadoras a capa y espada, redoblando nuestros esfuerzos y nuestro compromiso”, señaló Voytenco en ese momento.

“Sabemos que vendrán por nuestras obras sociales, por los convenios colectivos de trabajo, por una reforma laboral amplia. Ya en un primer paso harán desaparecer el Ministerio de Trabajo de Nación que se convertirá en Secretaría”, dijo.

En tono dramático, luego indicó: “Corremos un serio peligro a lo que hace a las políticas laborales que el presidente electo pueda llevar adelante en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores”. Y remarcó: “Hay que estar preparados para lo que se viene”.

Esta semana, desde la Uatre informaron en tanto sobre un logro: la licencia con goce de sueldo por enfermedad o accidente de familia. Según dijeron, eso se acordó en la misma CNTA.

“Cuando decimos de llegarle con medidas concretas al trabajador estoy hablando de estas licencias que sacan al trabajador de situaciones que precarizan su actividad. Son hechos, no palabras. Está la resolución 221/2023 para que todos los compañeros tengan días descanso por enfermedad o por accidente de familiares cercanos. Es un paso que damos en pos de la inclusión y darle más derechos al trabajador rural”, señaló el gremialista.