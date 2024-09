Funcionario de Caputo: Juan Pazo habló de la “peor retención” y la fórmula del Gobierno para bajar el costo argentino

Escuchar

El secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, señaló hoy que el costo argentino no se baja solo con avanzar sobre los derechos de exportación y remarcó que la brecha cambiaria, que viene disminuyendo, era “la peor retención”.

Pazo, un hombre clave del ministro de Economía Luis Caputo, se refirió de esta manera en la 7a. edición del Congreso Internacional de Coninagro, que se realiza en el Palacio Libertad (exCCK). “La peor retención era la brecha cambiaria”, señaló el funcionario.

Según dijo luego, el actual orden macroeconómico está permitiendo bajar la brecha a niveles cercanos al 30% cuando “en noviembre estaba alrededor del 200%”.

En un tramo de su presentación, Pazo hizo mención a que el costo argentino no se baja solo con una reducción de las retenciones, sino que influyen otros factores. Luego, en un contacto con la prensa, se explayó: “Lo que dije es que el costo argentino no solo se baja con retenciones y que la productividad no se genera solo con devaluación. Por eso estamos trabajando en las medidas de desregulación, desburocratización, baja de aranceles, eliminar barreras de todo tipo que tenía el productor agropecuario para que sus productos lleguen a la mesa de los argentinos”.

Juan Pazo en Coninagro: “El campo argentino necesita libertad para innovar y condiciones macroeconómicas para crecer. Ustedes no necesitan más regulaciones" Ricardo Pristupluk

Además, en el contacto con los medios reiteró, ante una consulta sobre la baja de retenciones, “que el esfuerzo del campo en su momento va a volver al campo”.

Mirada

En su discurso, el funcionario insistió que el Gobierno tiene “un sueño” compartido con el campo y que cree “profundamente en la capacidad del sector y trabaja para generar las condiciones que le permitan invertir y crecer”.

“El campo argentino necesita libertad para innovar y condiciones macroeconómicas para crecer. Ustedes no necesitan más regulaciones. El Gobierno no está para darles cátedra de cómo producir. El Gobierno está para hacer lo que está haciendo: ordenar la macroeconomía y generar las mejores condiciones para que la producción genere riqueza, trabajo y prosperidad”, indicó.

Luego enumeró aquellas medidas que tomaron desde que están en la administración nacional. “Simplificamos requisitos para la exportación de granos, carnes y lácteos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), disminuimos la cantidad de presentaciones anuales que deben realizar los productores agrícolas, eliminamos el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino para quitar trabas y simplificar las políticas de consumo, dispusimos la baja de aranceles de herbicidas y la mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa para potenciar la productividad del campo argentino, quitamos derechos de exportación al sector lácteo para impulsar su producción y su inserción en los mercados internacionales, eliminamos la resolución que prohibía la exportación de siete cortes de carne para que todos los productos argentinos puedan ganar mercados internacionales, abrimos nuevos mercados internacionales”, ejemplificó.

“Todos los días seguimos trabajando en esa línea, tomando las decisiones que los inviten a todos ustedes, los productores del campo argentino, a invertir y crecer. Para que eso sea posible, es importante ordenar las bases de la economía y contar con líneas de financiamiento competitivas para el sector. Una macroeconomía ordenada es fundamental para poder planificar y operar con claridad y seguridad. Cuando tenemos una economía estable, no solo logramos reducir la inflación y mejorar el acceso al crédito, sino que también generamos la confianza necesaria para que los productores puedan apostar al crecimiento”, agregó.

El congreso de Coninagro se hace en el Palacio Libertad (exCCK) Ricardo Pristupluk

En otro tramo dijo que, por primera vez, el país exportó carne bovina certificada libre de deforestación. Vale recordar que desde enero próximo, entre otros productos, Europa no comprará carne vacuna que provenga de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. “La Argentina tiene una gran oportunidad, porque gracias a su terreno natural, está en condiciones de cumplir con ese requisito en el 95% del territorio nacional”, detalló.

En el contacto con la prensa, Pazo se refirió a la plataforma Visec, que busca garantizar que los productos que se venderán al mercado europeo cumplan con el requisito de libre de deforestación. “Yo no defendí al Visec. Yo lo que defiendo es que el productor pueda tener una herramienta para abrir mercados. Las condiciones que pone un determinado mercado, como la Unión Europea, uno puede decidir cumplirlas o no cumplirlas. Está en los productores la elección”, dijo. Agregó: “El productor tiene que decidir si quiere vender a Europa o no le puede vender a Europa. Yo como productor voy a certificar porque sé que si no voy a perder un mercado, pero no hay ninguna obligación”.

Pazo insistió en las medidas del Gobierno hacia el sector y destacó la labor del banco BICE, que presentó una nueva línea de créditos para tecnificar la agroindustria, medidos en litros de leche y toneladas de soja: “Estos créditos brindan previsibilidad y tranquilidad a las pymes agropecuarias al vincular el pago de las cuotas al producto generado. Estas líneas de créditos ya están siendo tomadas por otros bancos públicos y privados en todo el país, lo que será un aporte más para seguir dinamizando un sector que, cuando cree, invierte”.

Además adelantó que en los próximos días van a modernizar la reglamentación de los títulos de valores para que los comerciantes, los industriales o los productores agropecuarios “puedan pactar sus créditos como el equivalente al valor de mercado de una determinada cantidad de un determinado producto en un mercado de referencia”.

“Es decir que un productor agropecuario podrá endeudarse en el equivalente de una cantidad del producto que produce. Podrá recibir el equivalente a 100 quintales de maíz, y comprometerse a que luego de la cosecha y venta de su producción, devolverá el equivalente a 100 quintales de maíz, más los intereses pactados, que podrán ser fijos o variables, según dispongan las partes”, detalló Pazo.