escuchar

El equipo de investigación del área de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas realizó un informe con recomendaciones a tener en cuenta para prevenir el estrés por calor en bovinos de carne.

En los veranos de la región pampeana son crecientes las olas de calor, lo que genera estrés en los animales de producción. Estos intentan adaptarse a las condiciones ambientales y de manejo, buscando alcanzar el estado de bienestar. Si las condiciones no son adecuadas, comienzan a sufrir estrés, reduciendo la energía destinada a la producción. Si el problema continúa y fallan los mecanismos de adaptación, puede derivar en la muerte.

Los animales de razas europeas, de piel oscura y de temperamento nervioso son más susceptibles a sufrir estrés por calor, en comparación con las índicas. En el mismo sentido, los animales cercanos a la terminación son más propensos, por su mayor peso y grado de gordura, y por una menor capacidad pulmonar en relación a su peso corporal. Asimismo, en engorde a corral, el estrés suele ser mayor que en pastoreo.

Por estos motivos, y para evitar cualquier tipo de complicación en este contexto, el equipo de investigación del área de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas realizó un informe dividido en recomendaciones generales, medidas preventivas ante un pronóstico de AHL de riesgo y consejos para transitar días críticos de calor. Entre las recomendaciones generales, se encuentran:

Suministro de sombra para atenuar la radiación solar, que permita una remoción rápida y permanente del aire y brinde suficiente sombra en las horas críticas. Cuando la provisión de sombra sea artificial, debe contemplarse una altura de entre 3 y 4 m y de espacio suficiente (de 2 a 4 m² por animal) para evitar el hacinamiento.

Evitar/eliminar las cortinas de viento cercanas al feedlot o a las parcelas de pastoreo, tales como sectores con enmalezamiento que reduzcan la circulación de aire.

Acceso permanente a agua limpia y fresca. Reducir la distancia entre los animales y los bebederos (ej. colocación de bebederos en las parcelas) ayuda a disminuir los movimientos y las concentraciones de animales alrededor de los mismos.

Se estima un consumo de agua en pico de calor de 8 litros por kilo de materia seca consumida (unos 80 litros para un consumo promedio de 10 kg en un novillo en terminación). Considerando una tasa de consumo de agua, en un pico de calor, de unos 6 l/min y que los animales no deberían destinar más de 4 horas por día a beber, la bebida deberá estar dimensionada para que al menos el 5% de la tropa acceda en forma simultánea a la bebida, habilitando 50 cm de bebedero de rápida recuperación por animal. Entonces, para una tropa de 100 animales, la bebida debería tener un acceso lineal de 2,5 m y garantizar un abastecimiento no menor a 30 l/min. Si fuera limitante alguna de estas dos variables, se debe considerar de antemano la división de la tropa.

En cuanto a la alimentación a corral, hay que entregar la totalidad, o al menos el 65-70% de la ración al atardecer, así el calor de la digestión se producirá durante las horas frescas de la noche

Es importante conocer la calidad fisicoquímica del agua disponible durante todo el año, pero particularmente en verano, dado que, en dicha estación, la calidad suele empeorar debido a la concentración de solutos, por aumentos en los volúmenes de extracción y por la mayor evaporación en el tanque. Conocer la calidad de agua de bebida permite decidir alguna estrategia de consumo como:

Destinar la mejor calidad a las categorías más susceptibles o exigentes (terneros y categorías en engordes).

Mezclar con otra agua de mejor calidad para su dilución. La búsqueda de agua de mejor calidad, mediante un estudio hidrogeológico es una solución definitiva.

El reporte también habla de que tapar el tanque con manta (media sombra) es una buena recomendación para evitar la concentración por evaporación. Y señala tener un plan de contingencia para proveer agua a los animales en caso de que ocurran desperfectos, imprevistos o emergencias (ej.: tanque de arrastre, bebederos móviles, mangueras para mojado de animales, etc.).

Respecto de los movimientos y trabajo con animales menciona no hacerlo luego de las 10 AM en días potencialmente peligrosos ni durante el atardecer de esos días. Los animales necesitan las horas más frescas para recuperarse. El tiempo de espera en los corrales no debe superar los 30 minutos. Y no hay que realizar desbastes que restrinjan el acceso al agua de bebida.

El trabajo también señala controlar mosquita de los cuernos y otras para reducir la congregación de animales y evitar sumar más estrés, ya que, ante la presencia de moscas, los animales buscan entrar en contacto unos con otros para espantarlas de su cuerpo. Hay que remover bosta de los corrales y mantener los alrededores de los mismos libres de malezas para reducir la proliferación de estos insectos.

En cuanto a la alimentación a corral, hay que entregar la totalidad, o al menos el 65-70% de la ración al atardecer, así el calor de la digestión se producirá durante las horas frescas de la noche. Sobre el pastoreo, realizar los cambios de franja y/o la suplementación preferentemente al atardecer. Para ampliar la información, ingresar al siguiente enlace: https://linktr.ee/inta_villegas o seguir en Instagram/X/Threads: @inta_villegas – Facebook: @INTAGeneralVillegas.