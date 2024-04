Se normalizó la entrada y descendió el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero

Escuchar

La última jornada de ventas de la semana en el Mercado Agroganadero se desarrolló hoy con una entrada de 9902 vacunos, que completó una oferta de 19.302 animales desde el lunes, un 40,95% inferior a la del segmento comercial precedente, de 32.689 cabezas. La normalización de los ingresos, luego de que las lluvias restringieron la remisión de hacienda hacia Cañuelas el martes y el miércoles, les permitió a los compradores actuar con más calma al momento de asignar valores.

Al cierre de las operaciones, el Índice General reflejó una baja del 7,74% respecto del miércoles, al pasar de 1623,491 a 1497,885 pesos por kilo, mientras que el Índice Novillo resignó un 4,13%, tras variar de 1792,644 a 1718,654 pesos. En el balance semanal estos indicadores ganaron un 13,67 y un 0,19% frente a los 1317,771 y a los 1715,441 pesos vigentes el viernes anterior.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $2420 con 340 kilos de promedio, $2300 con 352 kg y $2120 con 413 kg, y en vaquillonas, $2370 con 310 kg, $2000 con 365 kg y $1900 con 415 kg.

Con 1241 cabezas, los novillos representaron el 12,54% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $1950 con 450 kg, $1900 con 480 kg, $1850 con 4512 kg y $1800 con 522 kg. Por las mejores vacas se pagaron $1700 con 431 kg, $160 con 481 kg y $1500 con 590 kilos.

Pilar Bustelo

El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $1497,885, mientras que el peso promedio general resultó de 416 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $1718,654, con un promedio semanal de $1780,540. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $1718,654 y el promedio semanal, de $1780,540. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $1765,333. Detalle de las ventas: 1241 novillos; 2423 novillitos; 2556 vaquillonas; 2177 vacas; 1194 conservas, y 307 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (127) Hijas de Lahore n. 37, 465 kg a $1600; Palopique n. 15, 433 a 1800; Simón v. 15, 431 a 1020. Aguirre Urreta Jorge SA: (84) Maguirre vq. 25, 353 a 770; Prodeif n. 23, 434 a 1850. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) Wisner n. 17, 441 a 1700; nt. 27, 433 a 1700; 75, 394 a 1800.

Blanco Daniel y Cía. SA: (542) Badie vq. 28, 324 a 2100; La Ponderosa v. 18, 469 a 1700; Los Taleros nt. 15, 440 a 1700; Lp Agropecuaria v. 28, 476 a 1240; Mas nt. 17, 311 a 2250; vq. 16, 299 a 2200; Materiales Bassi vq. 21, 425 a 1180; Arbelbide n. 20, 444 a 1800; vq. 21, 404 a 1800; Simiele nt. 16, 387 a 2120; vq. 16, 340 a 2000. Brandemann Consignataria SRL: (109) Erquicia vq. 16, 388 a 800; Lanusse vq. 19, 355 a 750.

Casa Massola SA: (55) Lorenzo vq. 21, 363 a 1400. Casa Usandizaga SA: (126) Balestrasse v. 16, 488 a 1170. Colombo y Colombo SA: (316) Campos Bajos nt. 18, 420 a 1900; Curras nt. 35, 431 a 1900; Harguindeguy v. 15, 456 a 1350; La Boya nt. 21, 400 a 1950; vq. 22, 370 a 1800; Vaquero vq. 22, 422 a 900; Marinozzi vq. 22, 435 a 870; Zabalegui Hermanos n. 23, 487 a 1700. Colombo y Magliano SA: (1821) Agroliva n. 37, 458 a 1850; 21, 471 a 1870; Agrop. Borro vq. 57, 317 a 2110; Agrop. La Criolla n. 19, 451 a 1850; nt. 20, 414 a 2000; 19, 387 a 2120; Bellamar Estancias vq. 18, 429 a 1710; 16, 417 a 1760; Bravo vq. 41, 273 a 2150; 23, 266 a 2160; 21, 302 a 2200; Campomar n. 20, 449 a 1870; nt. 20, 436 a 1900; Clovis Argentina vq. 21, 410 a 1870; 63, 391 a 1900; 16, 395 a 1920; 15, 394 a 1940; 21, 378 a 2000; Da-Nes vq. 20, 306 a 2270; 20, 275 a 2300; Delfinagro vq. 33, 438 a 1800; Don Benjamín v. 27, 432 a 940; El Recado nt. 34, 420 a 2070; 24, 368 a 2260; vq. 20, 385 a 1900; 60, 342 a 2140; Est. Manuela tr. 17, 512 a 750; v. 36, 453 a 600; Capecce nt. 18, 301 a 2020; Fideicomiso Segastre n. 35, 443 a 1800; 15, 447 a 1820; Golpe de Agua nt. 15, 315 a 1920; 15, 319 a 2200; González nt. 16, 375 a 1940; Gordon Davis v. 19, 449 a 910; Grosso vq. 30, 400 a 1150; Islas Casares vq. 18, 399 a 1200; 20, 366 a 1300; La Estelita n. 72, 479 a 1670; 21, 486 a 1820; vq. 63, 264 a 2010; 22, 301 a 2260; Opargen nt. 94, 395 a 1900; Pérez nt. 26, 376 a 2150; Rincón del Chañar nt. 55, 392 a 2000; 38, 411 a 2050; 18, 410 a 2070; Suc. Blanco Villegas vq. 40, 350 a 2000; Tamarindo n. 37, 480 a 1870; Terra Garba n. 19, 440 a 1900; vq. 15, 437 a 1750; 23, 427 a 1800. Consignataria Blanes SRL: (155) Culacciatti nt. 18, 424 a 1870; Mlg n. 36, 483 a 1400; vq. 40, 436 a 1400. Consignataria Melicurá SA: (229) Zubiaurre nt. 20, 385 a 1900; vq. 18, 343 a 1650. Crespo y Rodríguez SA: (82) El Indio de Juárez vq. 31, 320 a 2150; 17, 291 a 2200; Marín v. 15, 481 a 1350; 15, 563 a 1400.

Dotras, Ganly SRL: (256) Ganadera Mapa n. 27, 450 a 1950; vq. 28, 418 a 1850; Naveyra v. 15, 580 a 900; Sanoro v. 33, 462 a 700; 41, 539 a 800; 15, 566 a 900. Ferias Agroazul SA: (42) Zizurkil vq. 17, 413 a 850.

Gahan y Cía. SA: (124) Cría Martín nt. 35, 343 a 1800. Ganadera Salliqueló SA: (133) Ártica nt. 42, 418 a 1350; Ganadera Salliqueló v. 22, 440 a 900; The Last One vq. 21, 400 a 800. Gananor Pujol SA: (295) Agrop. Fiorito v. 24, 576 a 950; Cereales Bahía Blanca n. 18, 460 a 1850; nt. 21, 418 a 2020; Establecimiento de Cero vq. 27, 380 a 800; Jala La Juanita v. 28, 458 a 1550; San Manuel de Tandil v. 39, 497 a 1450; vq. 23, 363 a 1800. Gogorza y Cía. SRL: (200) Álvaro nt. 26, 396 a 1800; vq. 44, 380 a 1700; Prodeif vq. 29, 339 a 1750; 40, 319 a 1950.

Harrington y Lafuente SA: (114) Est. María Pilar vq. 22, 310 a 2100; 19, 281 a 2200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (78) El Caracol Chico n. 20, 538 a 1400; Prodeif vq. 40, 329 a 2000. Hourcade Albelo y Cía. SA: (83) Garín vq. 17, 404 a 700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (98) Onorato vq. 15, 386 a 1900; 15, 347 a 2000; Prodeif vq. 29, 308 a 1500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (75) Savio vq. 20, 355 a 1850. Jáuregui Lorda SRL: (297) Berazategui v. 22, 430 a 820; Agrop. Los Pinares vq. 35, 367 a 1900; González n. 38, 490 a 1850; Mi Recuerdo vq. 16, 301 a 2220; Monayer nt. 20, 320 a 2150; Delbono vq. 20, 417 a 1200; 26, 378 a 1250; Valle nt. 21, 298 a 2330; 24, 302 a 2370.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (66) La Unión Copetonas vq. 48, 375 a 1200. Lartirigoyen & Oromí SA: (312) Agrop. La Criolla nt. 18, 426 a 1900; 19, 411 a 2000; 21, 390 a 2120; Lartirigoyen vq 19, 368 a 880; Opargen nt. 133, 393 a 1900; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 16, 356 a 800. Llorente-Durañona SA: (85) El Pirata Morgan n. 15, 505 a 1150; 15, 454 a 1200; La Delta v. 24, 470 a 800; Llorens vq. 22, 326 a 600.

Durante la semana se remitieron al mercado de Cañuelas 19.302 vacunos, un 40,95% menos que en el segmento anterior MAG

Madelan SA: (240) Estab. San Eduardo vq. 18, 411 a 1270; Martínez Arenaza e Hijos vq. 26, 401 a 1700; Melicure vq. 16, 404 a 830; Quality Crops vq. 21, 392 a 870; San Juan de Bellocq v. 15, 451 a 960; 22, 514 a 1120. Martín G. Lalor SA: (492) Campomar n. 40, 438 a 1900; Casagranda n. 27, 532 a 1650; Da-Nes nt. 50, 336 a 2250; Lailu v. 29, 443 a 600; Merce n. 34, 450 a 1900; Minetti nt. 24, 390 a 2100; Otamendi v. 22, 495 a 1100; Puchuri vq. 15, 390 a 800; v. 15, 470 a 1300; Sills nt. 19, 406 a 1770; Udale nt. 24, 387 a 1600; Zanotti nt. 19, 400 a 1600; vq. 16, 377 a 1600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (142) Rodríguez y Marchete nt. 17, 416 a 1880; 17, 399 a 1900. Monasterio Tattersall SA: (804) Agrop. La Criolla nt. 59, 352 a 2200; 35, 339 a 2250; vq. 20, 320 a 2100; 38, 296 a 2200; 23, 279 a 2270; Agropecuaria Santa Celia vq. 16, 390 a 1980; Algarra Hnos. nt. 20, 369 a 2280; 28, 352 a 2300; Bruni vq. 16, 427 a 1900; 16, 388 a 1980; El Norosal nt. 40, 395 a 2140; Lampu v. 15, 474 a 900; Henderson n. 24, 476 a 1700; Maschio nt. 37, 358 a 1900; Mugnaga nt. 15, 324 a 2250; vq. 33, 298 a 2200; 23, 272 a 2250.

Nieva H. y Asociados SRL: (36) López vq. 16, 415 a 600; v. 20, 470 a 700. Pedro Genta y Cía. SA: (188) Don Goyo nt. 38, 372 a 2000; 27, 355 a 2100; El Mate de Ameghino v. 17, 456 a 1050; Oller nt. 15, 385 a 1650; 71, 369 a 1700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1286) Agro Cereal 9 de Julio nt. 46, 343 a 2220; Agrop. El Bayito v. 16, 585 a 1500; Agrop. Las Helenas n. 28, 463 a 1600; 32, 443 a 1650; nt. 54, 420 a 1700; Aguaribay nt. 15, 415 a 1970; 25, 377 a 2000; Aristizábal n. 89, 479 a 1650; Aseguinolaza nt. 64, 400 a 1850; vq. 23, 323 a 1950; Benedetti-Cerbino vq. 52, 361 a 1920; 44, 349 a 2000; Chiesino nt. 19, 409 a 1850; 20, 388 a 1900; Don Benjamín vq. 23, 392 a 900; v. 21, 432 a 1000; El Bornizo nt. 28, 384 a 1600; Gómez v. 20, 481 a 1400; Hermanacos v. 32, 446 a 800; Jomarca nt. 16, 358 a 2170; vq. 20, 337 a 2100; 23, 331 a 2150; La Avispada vq. 26, 413 a 1200; La Querencia de Arata Hnos. vq. 33, 365 a 2000; Martínez v. 15, 486 a 1130; Mengani Hnos. v. 64, 518 a 1320; Monvale n. 49, 525 a 1650; Rincón de López vq. 27, 367 a 850; Tapalgro nt. 42, 419 a 2120; Trimarchi v. 25, 521 a 1400; 30, 531 a 1500; Valle nt. 18, 313 a 2330; vq. 23, 298 a 2250. S. L. Ledesma y Cía. SA.: (168) Don Jesús n. 15, 493 a 1500; 22, 445 a 1570; vq. 16, 431 a 1770; La Matilde vq. 33, 376 a 880; 33, 406 a 920.

Wallace Hermanos SA: (104) Horizontes de Chillar v. 20, 444 a 1000; 27, 465 a 1050; Malaga v. 19, 491 a 1100. Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (32); Campos y Ganados SA (43); Consignataria Nieva y Cía. SA (35); Goenaga Biaus SRL (86); Santamarina e Hijos SA (28).