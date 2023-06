“Todas las noches se llevan un bicho”: el drama que ahora castiga donde la sequía hizo un desastre

escuchar

SANTA FE.- Para los ganaderos del norte de esta provincia la angustia parece no tener fin. La sequía de tres años consecutivos y que aún persiste con sus nefastos efectos en la región, tiene un complemento que amaga con hacer bajar los brazos a muchos productores. Porque a la crisis que le generó la falta de agua, se suma ahora el robo de ganado.

Pero eso no es todo, porque los productores que aún subsisten a la situación de quebranto, ya no pueden mantener sus animales. Algunos los llevan a feria para remate y cobran lo mínimo que se puede percibir por un animal, máxime proveniente de una zona donde se sabe que debió soportar la falta de agua y de forraje. Otros lo hacen porque no dan más y dejan la actividad; el resto se enfocará en sobrevivir el invierno, sin pasto y poca agua. Lo que quede será para consumo de la familia. No hay muchas otras alternativas a la vista.

“Hay una situación muy sensible. Los comentarios coinciden en alertar que hay casos de abigeato en un número importante. Y generalmente la paga el productor castigado, muy castigado por la sequía. Los comentarios que recibimos es que prácticamente todas las noches se llevan un ‘bicho’ (vacuno). Y lo peor es que la gente lo naturaliza. Encima, muchos dirigentes políticos vienen a la zona a sacarse la foto con una vaca muerta y prometiendo que esta situación la van a corregir. Estimamos que no hay gente capacitada para asumir esta situación”, explicó con crudeza Sebastián Volkart, presidente de la Sociedad Rural de Vera, en diálogo con LA NACION.

La realidad tiene elementos para considerar. “Acá la sequía mermó muy poco; hay zonas donde no llovió prácticamente nada en los últimos meses. Por eso los campos no se recuperaron. Y uno entiende cuando un ganadero le dice: ‘Vendo porque no hay más pastos’”, añadió.

Ante una consulta, Volkart no dudó en asegurar: “Estamos mal. Los pequeños productores se descapitalizan. La vaca gorda tiene aquí igual precio que el año pasado”. Y lo peor es el pronóstico que realizó el dirigente ruralista: “El año que viene no habrá terneros; los van tener que buscar con lupa”, sentenció.

Son muchísimos los que cuentan lo mismo. La repetición de situaciones apuntan a advertir que los departamentos del extremo norte de Santa Fe, 9 de Julio, Vera y General Obligado, mermarán su aporte a los remates ferias de la zona o a la provisión directa a frigoríficos. Es que aquellos que hasta hace tres años disponían de un plantel de 500 terneros a la cría hoy tienen apenas un 10%, y encima en mal estado.

LA NACION le preguntó al dirigente si es lógico suponer que los animales se malvenden antes que se los roben. La respuesta no dejó dudas: “Por supuesto. Hay ventas forzosas por la situación que se vive. El productor que vende se desprende de un capital y no es porque quiera sino porque no tienen los recursos para afrontar el costo de mantener ese animal”.

Para el ruralista de Vera, lo más grave es que la mayoría de los productores de ganado que perdió mucho con la sequía ya anticipó que no vuelve más a la ganadería. “La actividad va a quedar para que la desarrollen las grandes estancias. Si esto sigue así, no sé dónde vamos a terminar”, advirtió.

En tanto, el abigeato y la faena clandestina se mantienen a pesar de los esfuerzos de los efectivos de la guardia rural “Los Pumas”, dedicada a atender los hechos delictivos del ruralismo santafesino. En el norte, semanalmente hay entre dos y tres procedimientos por abigeato. No se trata de robo de grandes cantidades de animales, pero van sumando pérdidas para los productores.

Un reciente caso que adquirió estado público fue el de un hombre oriundo de Reconquista, al norte de la provincia, que actualmente reside en el Paraje Los Jacintos (San Javier), detenido por haberle sustraído seis cabezas de ganado a un vecino. Uno de los requisitos para recuperar la libertad durante el proceso consistió en una fianza de $5 millones.

Se trata de Alcides Daniel C., a quien el fiscal Francisco Cecchini imputó como autor del delito de abigeato. En concreto, le atribuyó haber sustraído dos vacas y cuatro terneros pampa colorados. Los animales fueron hallados pero “marcados” como propios por el ladrón, que es vecino de su víctima. Ambos se dedican a criar animales en la zona.