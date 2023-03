Gripe aviar: la industria avícola busca contener daños y recuperar la exportación

escuchar

La gripe aviar puso en vilo a la industria avícola nacional. La Argentina era uno de los pocos países en el mundo que mantenía el estatus libre de la enfermedad, pero decidió autosuspender las ventas al exterior tras la detección del primer caso comercial.

Una de las empresas que más exporta estos productos al mundo es la firma Granja Tres Arroyos, que cubre el 40% de las exportaciones argentinas. En medio del escenario que atraviesa el país, Joaquín de Grazia, propietario de esta avícola y vicepresidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), explicó a LA NACION que ven con suma preocupación el escenario porque “hay muchos productos” que en la Argentina no se consumen y que son exportados a otros destinos donde sí tienen mercado.

“La preocupación existe porque, por ejemplo, las garras [de pollos] que en la Argentina no son comestibles y que son un gran producto de exportación hacia China, allá son muy apreciadas por su tamaño y su forma de presentación. Eso nos preocupa sobremanera. Las garras tienen un proceso de sometimiento de temperatura para poder ser peladas, lo que hace que en minutos desaparezca la posibilidad de contaminación”, dijo el empresario, quien se mostró preocupado por el panorama. “Creemos que podemos seguir siendo exportadores”.

El Senasa declaró la emergencia sanitaria por influenza aviar en el país BearFotos - Shutterstock

El stop de embarques que dispuso el Senasa va a depender de cómo se desarrolle la enfermedad. “La detección de casos hace que el país salga de la posición de ser un país libre de influenza aviar, altamente patógena, y empiece a ser uno con influencia altamente patógena en aves comerciales de producción. Esto hace que el Senasa, de forma precautoria, suspenda las exportaciones hacia todo el mundo”, recordó. El organismo, que preside Diana Guillén, realiza análisis diariamente.

La mercadería en tránsito

Este escenario golpea de lleno a la industria avícola. Hasta el viernes pasado había 2500 toneladas flotando, es decir en tránsito, y otras 2000 toneladas con productos en puerto, sin embarcar. A esto también se le suman más de 3000 toneladas en stock en sus respectivas plantas nacionales, que en total representan entre US$12 y US$15 millones, a la espera de definiciones concretas.

La Argentina exportó el año pasado al mundo carne aviar por unos US$383 millones, el 75% de ese monto correspondió por operaciones con China. Ese número supera los US$400 millones si se toman en cuenta los ovoproductos. “El impacto va a depender de cuánto duren las prohibiciones de exportación, mientras se adapten los manuales sanitarios de nuestro país con los países compradores. Los certificados y burocracia que hay alrededor de todo esto hace que tengamos que analizar la documentación, para ver si estamos en línea con lo que sucede y ha sucedido en otros países”, puntualizó De Grazia. Un ejemplo de esto, es que países como Estados Unidos, donde hay 49 estados con influenza aviar, al igual que México, continúan exportando al mundo. “Creemos que tenemos la chance de volver a ser exportadores, ya casi no quedan en el mundo países productores libres de influenza aviar”, resumió.

El Senasa detectó dos casos de influenza aviar en granjas de corral Senasa

El vicepresidente del CEPA explicó que trabajan asiduamente para posicionar también el pollo chico que se envía a Emiratos Árabes, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, entre otros, donde tienen mercado. “Con esos países se está intentando establecer cuáles son las medidas que los satisfagan, porque existen varias maneras de mitigar la suspensión de exportaciones si no hay más brotes en aves comerciales”, aclaró. La esperanza del sector está en que, a diferencia de países de Europa, en la Argentina hay distancias amplias que puede convertirse en un aspecto positivo para lograr una regionalización.

“Estamos intentando que se aplique la compartimentación o la regionalización para no perjudicar a toda la producción. Hay demasiada distancia para que todo esté interdictado, pueden ser varios países, de hecho, en Europa pasó en varios países y comenzó prohibiéndose así y luego por zonas”, recordó.

¿Al mercado interno?

El gran interrogante se abre con los productos que no tienen mercado en la Argentina y el resto de la producción. El empresario mencionó que de continuar este escenario el producto que no se exporte se va a ubicar en el mercado interno. “Probablemente, el impacto en el mercado tengamos que asumirlo, porque va a haber más oferta, mientras tanto nos adecuamos, en base con lo que vayamos viendo en el camino de las exportaciones. Eso lo haremos con nuestras unidades de producción. No queremos llegar a ninguna consecuencia de ocupación de mano de obra, porque creemos que se va a resolver antes”, extendió.

En las reuniones que han mantenido como entidad representativa del sector y el Gobierno, sostuvo, ha percibido tranquilidad de los funcionarios que están siguiendo el tema en la diaria, ya que todo apuntaría a que se “van a acelerar todos los tiempos lo máximo posible”.

Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos Santiago Cichero/AFV

La situación es “tan reciente” que faltan más definiciones. Al respecto, dijo: “En todos los países del mundo han existido ayudas en casos extremos como este, pero hoy no hay nada vigente”.

Con respecto de las medidas sanitarias que se habían comenzado a llevar adelante a fin del año pasado desde que apareció el primer brote en Colombia, recordó que se dejó de hacer visitas a las plantas.

“Empezamos a extremar las medidas de bioseguridad, adecuar las estructuras para que no entren aves a los galpones, hacer filtros sanitarios más intensos, equipar a la gente con más ropa. Cambiar y desinfectar seguido los ingresos y egresos de la gente, y trabajar profundamente en la bioseguridad. No se visitaban plantas, no se intercambiaban funcionarios de planta a planta, y que cada uno esté en un compartimento, que sea lo más estanco posible”, detalló.