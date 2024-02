escuchar

Un fuerte sentimiento de impotencia. Es lo que el productor agropecuario Francisco Román Arroniz dice que siente tras haber sido detenido por la policía correntina mientras intentaba reclamar por el estado de los caminos rurales durante un acto en Corrientes que contó con la participación de la vicepresidenta Claudia Villarruel y el gobernador Gustavo Valdés.

En diálogo con LA NACION, Arroniz explicó que fue llevado a la comisaría de Yapeyú después que la policía le revisara su mochila con remeras que llevaban la leyenda “Sin rutas no hay producción”, con lo que intentaba ser una forma “pacífica” de visibilizar la problemática del mal estado de los caminos rurales. Todo ocurrió al participar en Yapeyú de los homenajes al General San Martín en el día del 246º aniversario de su nacimiento.

“Quisimos aprovechar la presencia de la vicepresidenta y simplemente asistir al acto con la remera con el logo ‘sin rutas no hay producción’, que es lo que identifica nuestro reclamo para que desde el palco se pueda ver. Con mucho respeto y sin afectar a nadie”, sostuvo el productor, que tiene campos en Alvear y Gobernador Virasoro.

Arróniz es uno de los productores que lidera los productores autoconvocados por el estado de las rutas de Corrientes. Hace tres semanas hicieron un camionetazo para pedir respuestas. “Nosotros cumplimos todos los tramites institucionales y políticamente correctos. Todo lo que había que hacer respetando las investiduras. Pero como el tiempo pasaba y seguimos sin respuestas nos dimos cuenta que íbamos a tener que empezar con otro tipo de acciones”, dijo el productor.

El productor explicó que asistieron a Yapeyú con la idea de llevar a cabo una acción y mezclarse entre el público del acto con las remeras del reclamo. Sin embargo, fue interceptado por las fuerzas policiales, quienes posteriormente le solicitaron que se dirigiera a la comisaría, donde quedó detenido durante dos horas. Según indicó, la fuerza policial le indicó que había sido llevado hasta el lugar “por averiguación de antecedentes”.

“Primero me revisaron la mochila, me pidieron documentación y después de eso tuve permanentemente a tres personas que me seguían”, comentó el productor.

Agregó: “Me hicieron un pedido cordial donde me explicaron lo que significaba ese acto para el pueblo de Yapeyú y el homenaje a nuestro prócer máximo; me pidieron por favor que en ese momento no. Como fueron de alguna manera correctos en el modo de pedir y me dieron una justificación, yo como un gesto les dije que iba a ir a dejar la mochila con las remeras en el auto. Un policía me acompañó hasta el auto, tomó la patente, sacó foto, y a la vuelta se produjo un pedido de que querían hablar conmigo en la comisaría”.

“Luego me dijeron que el jefe de seguridad quería hablar conmigo. Fui a la comisaría, pero el que iba a hablar conmigo no estaba, entonces salí y cuando hice 40 metros, ahí sí me abordó el jefe de la guardia con todo un equipo, me acompañaron a la comisaría y ahí estuve dos horas hasta que terminó el acto”, comentó.

El productor calificó la situación como de una “aberración absoluta y el atropello” hacia su persona. “Nosotros, los productores, queremos producir, trabajar, aportar y sumar. No estaría bueno que por esta situación fea que pasé perdamos de vista el norte, que es el estado calamitoso de las rutas de la provincia, un reclamo que lleva 15 años como mínimo”, dijo.

Señaló que, aunque el problema de los caminos rurales ha venido siendo un motivo de reclamo desde hace mucho, se ha agravado especialmente durante el último año debido a las intensas lluvias. “No tuvimos más opción que empezar a salir a las rutas y tomar medidas, ya que se acerca la temporada de la zafra de terneros y, con el estado actual de los caminos, no podremos sacarlos de los campos. Además, los aserraderos también tienen problemas porque no salen los palos de los montes, las resinas no pueden llegar a las fábricas. Los maestros van a tener problemas para entrar a las escuelas rurales. Es muy grave lo que está pasando”, comentó.

El productor con la remera del reclamo

Además de la acción del camionetazo, el grupo le envió dos notas al gobernador para pedirle por el mal estado del sistema vial de los departamentos San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y Mercedes. Tras el incidente, varias asociaciones rurales emitieron comunicados expresando su solidaridad con Arroniz y exigiendo explicaciones a las autoridades provinciales. La Sociedad Rural de Santo Tomé solicitó el esclarecimiento del hecho, mientras que la Sociedad Rural de La Cruz manifestó su preocupación por un posible abuso de poder.

“Nos preocupa la posibilidad de que se haya producido un abuso de poder en este incidente, afectando no solo a Francisco, sino a la confianza y seguridad de todos los productores agropecuarios”, expresaron desde la Sociedad Rural de La Cruz, y agregaron: “Solicitamos respetuosamente al gobierno provincial que brinde una explicación sobre las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Urge la necesidad de esclarecer el asunto, pues resulta necesario a fin de preservar la integridad de quienes contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad a través de la producción agropecuaria”.

“Confiamos en que las autoridades correspondientes abordarán este asunto y resolverán cualquier malentendido que pueda haber surgido”, concluyeron.

En Corrientes hay enojo por el estado de los caminos en algunas zonas de la provincia, como las mencionadas por los productores

El grupo de autoconvocados también repudió la detención de Arroniz y exigió respuestas del Ministerio de Seguridad y de la gobernación. “Como grupo autoconvocado, que lo único que nos convoca y moviliza es poder producir y trabajar con seguridad en las rutas, repudiamos fuertemente este acto prepotente”, manifestaron.

El comunicado también destacó la falta de respuesta del gobierno provincial a las notas enviadas y señaló la contradicción entre el eslogan de “libertad” utilizado en el acto con la vicepresidente y la privación de libertad de uno de sus miembros. “Exigimos una respuesta del Ministerio de Seguridad y de gobernación”, declararon. “Sabemos que nuestro reclamo llevará tiempo, pero seguiremos insistiendo. No se entiende cómo se promueve la producción sin garantizar caminos adecuados”, remarcaron.

LA NACION intentó tener una explicación del gobierno provincial sobre lo ocurrido con el productor, pero hasta el momento no tuvo respuestas.