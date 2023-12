escuchar

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, Mario Ravettino, se reunió con el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella; el jefe de Gabinete, Pedro Vigneau, y otras autoridades a modo de presentación formal. Según explicó el mismo Ravettino a los medios, le fue ratificada la decisión del Gobierno de Javier Milei de llevar las retenciones de la carne vacuna, que hoy pagan un 9%, a un 15%. Entre los argumentos que le habría dado el equipo de la cartera es que esta suba de la alícuota se va a compensar con el tipo de cambio.

“Ellos, en el programa que tienen, explicaron muy claramente el tema de las retenciones. Nos hablaron del programa, pero también explicaron a las claras la situación de mejora que va a tener en el tipo de cambio. Nosotros pasamos a un tipo de cambio base a $800, pero como es un 80%-20% con el sistema actual, vamos a tener un tipo de cambio neto que sin las retenciones nos va a quedar alrededor de $760”, dijo. El Gobierno ayer oficializó un mix que consiste en un esquema de liquidación de 80% al MULC y un 20% al CCL.

Agregó: “Este es un paso muy positivo para las formas que veníamos liquidando. Se hace el esfuerzo de las retenciones, pero hay una compensación muy importante que indudablemente determina que somos un sector considerado por el actual equipo económico”.

“El objetivo de la reunión era explicarnos las medidas que se tomaron recientemente y cómo van a referirse a la cadena de mercados y carnes. Estuvo representada por toda la industria frigorífica. En una primera etapa interpretamos y nos pusimos a las órdenes. En segundo lugar, tratamos de comentar, porque es una primera reunión, el potencial que tiene el mercado de ganados y carnes y las posibilidades de darle al país en materia de divisas, empleo formal e inversiones. Este es un sector destacado en el país”, aseveró.

Consultado sobre si van a seguir los siete cortes que están prohibidos para exportar, dijo: “Vamos a tener una política de liberalización total de las medidas que teníamos como los siete cortes. No me quiero apresurar porque fue una primera reunión de la interpretación de las medidas dispuestas por [Luis] Caputo. De este devenir de la reunión, se entiende que vamos a trabajar en un esquema distinto, con más posibilidades a la liberación de todas estas medidas del tipo administrativas”.

Además, sobre el precio de la carne vacuna en el mercado interno acotó: “Un país como la Argentina, que tiene el mayor potencial de producción, cantidad y conocimiento, ningún industrial y empresario lo puede dejar de lado. La proteína animal que se consume es de excelencia, pero creemos que el excedente viene por el lado de las exportaciones de carne. Eso no significa dejar de lado el consumidor local, sino abastecer con mayor sanidad, inocuidad, precios. La cadena tiene un potencial para crecer, porque tenemos stock ganadero y ese despegue tiene que venir por el lado de las exportaciones”.

Por último, destacó que, si bien la gente “está preocupada por los precios de la carne”, en realidad, esto sucede “con todos los precios por todo lo que está pasando en el país, en virtud de la situación del país”.

“Es una noticia negativa. Nosotros estamos viviendo una situación especial por lo que ha ocurrido con el Mercado Agroganadero (MAG) en los últimos días, pero no tenemos dudas que esto se va a encauzar en el futuro. Estamos tratando de trabajar con las autoridades para tratar de encauzar los precios, porque esto no es ganar en un momento y perder en otro. Los incrementos en el precio de la carne tiene un adicional que es el tema de las fiestas, pero no tengan dudas que pasadas las Fiestas esto se va a normalizar”, sintetizó.