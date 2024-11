Hidrovía: expectativa en la agroexportación por el llamado a licitación del Gobierno

Luego de que el Gobierno anunciara el llamado a la licitación para la privatización de la Hidrovía, en el sector agroexportador recibieron con beneplácito la noticia y deslizaron que “si la tarifa es más baja, el gran ganador va a ser el productor agrícola”. Estimaron que los próximos días van a ser clave para ajustar los pliegos: esperan que estos “sean competitivos” para que posibiliten un dragado y balizamiento a una menor tarifa que la actual.

La noticia la dio a conocer ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la sede de la Administración General de Puertos, en Puerto Madero, junto a empresarios del sector logístico y funcionarios del área. Allí se conoció que el paso a manos privadas será por treinta años, con opción de prórroga a treinta más.

“El dragado y profundización de la Hidrovía es clave y estratégico para el sector cerealero oleaginoso. Dependemos de tener una logística eficiente para poder llegar a 110 mercados del mundo. Hace 20 años que la Hidrovía está estancada en materia de profundización, pero los barcos son más profundos. Hoy estamos regalando carga a Brasil porque no podemos completar los barcos en la Argentina”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Además, agregó que la demora de ingreso y de egreso actualmente es enorme, por lo tanto, hay mucho sobrecosto. “Por eso queremos una licitación internacional de largo plazo. El Gobierno propone 30 años. Nosotros propusimos inicialmente 15 + 5, que además lleguemos a 44 pies de navegabilidad, pero que además la tarifa que tenga los próximos años sea más baja que la actual. Si esa tarifa es más baja, automáticamente se traslada al precio del productor”, sostuvo. La tarifa histórica básica para el trasporte internacional siempre fue de US$3,06, pero durante el gobierno de Alberto Fernández subió a US$4,30 por tonelada neta.

En la agroexportación señalaron que todos los días a las 10 am Prefectura Naval publica una “determinante”, sobre la altura hidrométrica del río Paraná, donde el ingreso y egreso de los barcos está condicionado a un turno para entrar o salir del río. Esto dicen los exportadores que es muy antiguo, porque se hace con un relevamiento físico de profundidad del río y no con tecnología moderna, así como sucede en otros países. La maniobra ocasiona demoras innecesarias en los barcos, que no sucedería si se utilizara tecnología de punta. No obstante, este punto debería quedar explicitado dentro de la licitación.

Con esta nueva licitación, en la agroexportación esperan que el “gran ganador” de la profundización y el balizado que se realice en el futuro sea el productor agrícola y ganadero argentino. “Va a recibir un mejor precio y porque los exportadores puede llegar a más mercados, con más volumen y un menor costo logístico. Es clave, por lo tanto, tomarse el tiempo necesario en estas semanas para ajustar los pliegos, que tengamos un pliego competitivo que permita tener un dragado y balizado exitoso a menor tarifa”, sintetizó.

La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor, y las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de enero próximo. El proceso está abierto tanto a empresas nacionales como internacionales y el Gobierno no descarta una eventual prórroga de tiempo si fuera necesaria. La mira, reconocen, está puesta en los grandes jugadores del sector: firmas holandesas, chinas y belgas, como Jan de Nul, que operó desde años la Hidrovía.

Lo que se licita es la operatoria actual en manos del Estado para que el ganador se tome un año en proponer las mejoras al sistema troncal de navegación en diálogo, y aprobación final, con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable de la Nación.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, agregó que una Hidrovía más eficiente y profunda incrementa la competitividad de toda la economía argentina, requisito previo para el desarrollo del país. “Es como si trasladáramos a un lugar más cercano a nuestros proveedores y compradores, en cada rincón del planeta. Se hará a través de un esquema virtuoso a riesgo de la empresa concesionaria y sin aportes del estado”, observó.

Por la Hidrovía Paraguay-Paraná se transportan alrededor de 70 millones de toneladas del sector agropecuario. El 80% del flujo total de exportación e importación del país se moviliza por la Hidrovía.

