Inmobiliario rural: Kicillof citó para hoy a las entidades del agro por la fuerte suba del impuesto

En medio de la convocatoria del campo bonaerense para pasado mañana en la Legislatura en la ciudad de La Plata, donde el sector expondrá ante senadores y diputados su preocupación por la fuerte suba del impuesto inmobiliario rural, el gobernador Axel Kicillof se anticipó y citó a la Mesa de Enlace de la provincia para hoy, a las 15.30, a una reunión.

Todo surgió el viernes por la tarde con un pedido puntual del mandatario para recibir al campo. En un momento algunas de las entidades que conforman la agrupación provincial dudaron en asistir, pero luego se pusieron de acuerdo como bloque porque, si el mandatario los convoca, quiere decir que algo distinto tiene para ofrecer a los reclamos del sector. Pese al llamado del mandatario de último momento, con 48 horas de plazo, las entidades no desactivaron una nutrida agenda con los legisladores provinciales.

Según contaron, fueron varias las cartas que le habían hecho llegar a Kicillof en mano o a través de otros funcionarios, (la última fue en Benito Juárez con las 16 rurales del sudeste bonaerense) pero el disparador del encuentro habría sido la convocatoria organizada para pasado mañana en la Legislatura.

Junto a las cuatro entidades, estarán presentes representantes de Agricultura Familiar y de la Federación de Productores del río Luján

Esta tarde, junto a las cuatro entidades, estarán representantes de organizaciones de agricultura familiar y de la Federación de Productores del río Luján. Según interpretaron en la Mesa de Enlace provincial, la presencia de esas entidades no hace al motivo del encuentro y “es como si quisieran diluir representaciones”.

Ni bien tomó conocimiento de la cita, uno de los dirigentes convocados se comunicó con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para averiguar un poco de qué se iba a tratar la reunión en cuestión. El titular de la cartera agraria provincial no le anticipó ni le adelantó los motivos de dicho encuentro.

“Si nos convoca irá a anunciar algún tipo de mejora dentro del inmobiliario rural. Calculo dirá que va a recomponer por lo menos lo que se refiere a los descuentos que se hacían tradicionalmente y se dejaron de hacer; el tema de la actualización de las cuotas no es un tema menor e inclusive una quinta cuota al productor le afecta mucho”, dijo a LA NACION un dirigente ruralista. Los descuentos de los que se habla son los porcentajes de rebajas por buen contribuyente (buen pagador) y por pago electrónico, que ronda alrededor del 20%.

”Si convoca es para dar alguna solución al reclamo que venimos manifestando hace tiempo. Porque, si uno organiza una reunión para decir que está todo bien, que no nos llame. Creo que no nos vamos a ir de la reunión con las manos vacías; sería muy torpe en términos políticos por parte del gobernador convocarnos sin tener nada para ofrecer. La experiencia indica que, si uno llama a alguien, es porque puede hacer algo”, agregó.

Kicillof tiene la costumbre y la estrategia, según dijeron, de primerear a los dirigentes y tener preparado de ante mano algo. Ya sucedió tiempo atrás cuando en una convocatoria pedida por el campo para que se decrete la emergencia agropecuaria, el gobernador los esperó a los dirigentes con la resolución lista para ser publicada en el Boletín Oficial.

Según contaron, el inmobiliario rural había pasado a un segundo plano, por lo que tuvieron la idea de volver a visibilizarlo desde el agro por medio de una movida a la capital provincial para pasado mañana.

“Saltaron como tenían que saltar. Está muy claro que esto se hace por la acción de las entidades para el día miércoles, si no no nos iban a convocar nunca. Igualmente eso no se desactiva porque al margen de lo que ocurra con el Poder Ejecutivo, tenemos que tener el gesto legislativo, porque si bien fue el Ejecutivo el que mandó la ley, el Legislativo fue el que la trató. Hay legisladores que quieren hablar sobre este tema porque se han sentido un poco tocados. La manera en que fue tratada la ley fue rara: muy veloz; en tres días salió, donde se acordaron algunos fondos especiales para los municipios. Además, la ley fiscal se debe modificar por otra ley”, indicaron.