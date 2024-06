“Joven o jubilada”: la controversia sobre la agricultura argentina entre un dirigente del agro y un ejecutivo de la exportación

Escuchar

Después de que Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara) hiciera una evaluación pesimista sobre el futuro de la producción local de la agroindustria, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le respondió sobre el comentario de que “la Argentina es un jubilado de la agricultura”.

“Se achicó la brecha [entre el dólar oficial y el financiero], sí, eventualmente sube un poco más o menos, pero se va a lograr. Hay muchas expectativas y el Gobierno tiene cositas para hacer...”, se escucha decir al presidente de la SRA, en el marco de la Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI) que se realizó esta semana en el predio de la entidad en el barrio de Palermo.

Luego, recordó un episodio que dio de qué hablar en los medios sobre la producción agrícola nacional y parafraseó las palabras del presidente de los exportadores. “El otro día, un amigo que se dedica a la parte industria, tengo que llamarlo, porque hizo un comentario en el que dijo: la agricultura del sector en la Argentina se jubiló. Seguramente algo le pasó a mi amigo”, deslizó.

Acto seguido, Pino, intentó desdramatizar el mensaje de Idígoras y dar un poco de aliento sobre el campo argentino. “No solo no estamos jubilados, sino que estamos jóvenes, tenemos ganas de seguir haciendo y vamos a seguir haciendo”, afirmó. Además, recordó un reclamo que viene haciendo el sector agropecuario: “¿Qué le pedimos al gobierno? Las personas grandes, seguro, los chiquitos no tienen por qué saber, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene una normativa que a los productores que tenemos más del 5% de soja, hoy en plena cosecha creo que la gran mayoría de los productores tenemos algo de soja, no somos sujetos pasibles de créditos a tasas productivas. Si hoy tenés una tasa del 25% no, si tenés soja pagás el 70%. En esas condiciones nos movemos y con esas pequeñas cosas le vamos diciendo al Gobierno emprolijemos esto”, extendió.

En una entrevista para Rosario 3, Idígoras dijo: “El partido lo perdimos. No hay vuelta atrás. La Argentina es un jubilado de la agricultura y vamos al fracaso total”. Sin embargo, destacó la gestión del presidente, Javier Milei. “Nos permitió salir del intervencionismo. No es un problema de este gobierno, insisto”, puntualizó sobre el mandatario.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El presidente de la entidad que agrupa a los exportadores también vaticinó el futuro de la agricultura de la Argentina si continúa con esta realidad: “No va a producir más de 15/20 millones de toneladas de soja por año y Bolivia va a arrasar y pasar por arriba, ya que en los últimos 15 años creció su producción en 400% ”.

Su diagnóstico poco alentador siguió, y reflexionó: “Tengo la seria duda de si estamos a tiempo de cambiar. Hoy, el país va a al fracaso total de la industria aceitera y hacia la desaparición de la soja. Vamos a volver a 100 años atrás a ser un país de trigo y maíz”.

Pino en Santiago del Estero

Por otra parte, el presidente de la Rural, estuvo en Santiago del Estero, junto con Clara Treachi, integrante de la Mesa Directiva del Ateneo de la entidad, quienes se reunieron con representantes de las sociedades rurales santiagueñas de Bandera, Quimilí, Frías y Tintina. El ruralista viajó a esa provincia invitado por los dirigentes locales para dialogar acerca de la problemática del sector y las necesidades que tienen los productores zonales. Durante una charla abierta, en la que conversaron sobre la realidad productiva de la zona, Pino expresó: “vengo hasta acá para escucharlos, porque de estos mano a mano nos nutrimos los dirigentes”.

Nicolás Pino visitó Santiago del Estero

Del encuentro participaron más de 70 representantes de toda la provincia, intercambiando diagnósticos y necesidades para que haya reglas estables, claras y justas para potenciar la capacidad de producción que tiene el norte argentino.

“Desde el Ateneo venimos trabajando para generar una red federal de jóvenes y por eso acompañamos este tipo de iniciativas”, dijo Treachi. Dentro de los temas centrales que se hablaron en la reunión, se destacaron: caminos rurales, chicharrita en el maíz, expectativas ganaderas y situación política nacional. “Desde la Sociedad Rural Argentina estamos convencidos de que en este tipo de encuentro se fortalecen los vínculos institucionales con el objetivo de trabajar por todos los productores agropecuarios del país”, expresaron en la entidad.

