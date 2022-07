Juan Schiaretti pasó por la Rural y evitó referirse a Massa: “No debo opinar sobre cómo se organiza el gobierno kirchnerista”

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, expresó su preocupación por la situación del país. Lo hizo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, donde entregó premios en la pista central de la muestra y se encontró con dirigentes de la Mesa de Enlace. Evitó referirse a la designación de Sergio Massa a cargo de las áreas de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

“Yo no debo opinar sobre cómo se organiza el gobierno kirchnerista, es un tema de ellos, pero sí debo decir que estoy muy preocupado por la situación de zozobra que vive el pueblo argentino”, dijo al ser consultado por la llegada de Massa al Gabinete de Alberto Fernández.

“Esta situación tiene que ser resuelta por quién le corresponde, qué es el gobierno nacional”, agregó. Explicó que le “preocupa que autoridades nacionales, en vez de haberse dedicado a resolver esta situación de zozobra, se hayan dedicado a poner y echarle culpa a los sectores productivos”.

Dijo que “la plata no alcanza”, señaló “que hay dificultades para llegar a fin de mes, los pequeños comercios no saben si les va a llegar la mercadería y a qué precio”. Añadió: “Los productores no saben cuánto le van a costar los insumos”.

“La Argentina tiene que defender a quienes trabajan, a quienes producen y a quienes son capaces de traer divisas a través de la exportación, como es el sector del campo, porque ellos son los que nos permiten después consumir al resto de los argentinos”, afirmó el gobernador.

Al ser consultado sobre si la situación actual iba a perjudicar al peronismo para las próximas elecciones, indicó: “Represento otro peronismo, uno federal, democrático, productivo, republicano, de diálogo, respeto a las instituciones”.

En este contexto, remarcó: “Como gobernador siempre tendré relaciones institucionales correctas con quienes estén en el Poder Ejecutivo. Es lo que corresponde, más allá de que no pertenezca y no tenga nada que ver con el kirchnerismo”.

Sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales, dijo que “hay demasiados candidatos”. Señaló que la situación del país está “muy crispada y es un tembladeral para ponerse a pensar en eso”.

Acompañado por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Carlos Achetoni, de Federación Agraria Agraria (FAA), el gobernador cordobés se refirió a los dirigentes como “mis amigos”. Contó que les ratificó su “apoyo a la producción y el complejo agroindustrial agroalimentario” que, remarcó: “Es un motor fundamental para el progreso argentino”.