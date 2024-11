Kamala vs. Trump: anticipan qué impacto puede tener para el agro argentino el resultado de las elecciones en Estados Unidos

A pocas horas del cierre de las urnas en Estados Unidos, la tensión es palpable mientras el mundo espera ansioso para saber quién será el próximo presidente. Las encuestas anticipan una de las contiendas más reñidas de la historia, con Donald Trump buscando regresar a la Casa Blanca y la vicepresidenta Kamala Harris intentando mantener al Partido Demócrata en el poder. Este evento electoral podría tener un impacto significativo en los mercados globales, incluido el sector agrícola, fundamental para la Argentina. Con precios internacionales de granos en niveles bajos, cualquier cambio en el panorama global podría repercutir en la economía nacional. Para analizar el posible impacto de las elecciones en el agro argentino, LA NACION consultó a especialistas.

La analista de mercados, Paulina Lescano, señaló: “En política comercial, si gana Trump, ya en su gobierno anterior y en su campaña actual está diciendo que va a seguir con su política de ‘hacer América grande de nuevo’. Eso significa que será proteccionista, y en ese proteccionismo puede poner tarifas de importación a muchos productos, no solo de China, sino también, por ejemplo, de la Unión Europea”.

Lescano advirtió que esto podría generar represalias de esos países, que podrían imponer tarifas a los productos de EE.UU. “Generalmente, de esos países, Estados Unidos importa productos terminados, como autos, y exporta agroalimentos. Por eso el efecto podría ser que, en el caso de la soja, si se ve afectado, bajen los precios en Chicago”, dijo.

En ese sentido, los precios de los granos están ahora en los niveles mínimos desde 2020. La soja ronda los US$360. Justamente, el valor que tiene hoy la soja en Chicago es el mismo que tenía cuando Trump asumió como presidente. “Cuando él comenzó la guerra comercial, desde esos niveles bajo 80 dólares por tonelada en Chicago y en la Argentina cayó US$60 por tonelada”, dijo.

Sin embargo, la analista también identificó un posible efecto positivo en caso de que se eleven las tasas de interés. “Esto podría incrementar la demanda de productos argentinos desde China o la Unión Europea, aunque una baja en el mercado de Chicago podría afectar el valor de la soja”, explicó.

Otro impacto que, según Lescano, podría tener esta elección, y que es importante, es en política ambiental. “Trump no cree mucho en el cambio climático y, en general, se asume que es más pro-petróleo. En su presidencia anterior, no otorgó muchos subsidios a la industria de biocombustibles, por eso se espera que incluso otorgue excepciones a las refinerías para no mezclar tanto combustible como está pactado. Eso podría ser bajista para los aceites vegetales y el maíz”, dijo.

En caso que gane Trump y retome la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría tener un impacto en el precio de los granos Archivo

También mencionó que podrían surgir impactos en el dólar. Según indicó, si el candidato republicano gana, sus políticas podrían fortalecer la moneda estadounidense, lo que, en general, haría que los precios de las commodities tiendan a la baja. Sin embargo, aclaró que el mercado ya ha considerado la posibilidad de una victoria de Trump, lo que ha influido en la disminución de precios en los últimos días.

Opción Kamala

En cambio, si gana Kamala Harris, para Lescano se espera que siga una política similar en líneas generales y, por ende, no se anticiparían guerras comerciales con los principales socios comerciales. En tanto, “en términos de política ambiental, creen en el cambio climático, y se espera que hagan más subsidios para todo lo relacionado con biocombustibles, tratando de reducir la contaminación. En definitiva, se esperaría que tengan una política más orientada hacia el fomento de los biocombustibles. Eso podría traducirse en una mayor demanda de granos, lo que sería un poco más alcista”.

Finalmente, la analista subrayó que, al asumir la política de los demócratas, podría esperarse que generen más estímulos y gasten más en infraestructura y ayudas sociales. “Esto podría llevar a un mayor déficit fiscal y más expansión monetaria, lo que en definitiva haría que el dólar se deslice. Así, el índice del dólar bajaría, lo que podría llevar a un aumento en los precios de los commodities”.

Para Nelson Illescas, director de Contenidos y Comunicaciones del Grupo de Países Productores del Sur (GPS), en caso de que Donald Trump regrese a la presidencia “puede volver a repetir ciertas políticas que llevó adelante cuando estuvo en el gobierno”. Esto podría implicar un retorno a la intensa guerra comercial con China, lo que, según Illescas, “si esto recrudece, nosotros, como abastecedores de productos agro, podríamos llegar a vernos beneficiados por el desvío de comercio que esto puede generar”.

Por el contrario, si la vicepresidenta Kamala Harris gana las elecciones, Illescas anticipó una continuidad de las políticas del actual gobierno de Biden. “Uno puede esperar una cierta continuidad en relación a lo que se viene dando con el gobierno de Biden, en el cual ella es la vicepresidenta”, explicó.

El especialista también advirtió sobre la posibilidad de que Trump implemente paquetes de ayuda para los productores agropecuarios similares a los que ofreció durante su anterior mandato, lo cual podría mitigar los posibles problemas comerciales. “En ese caso, no se verificaría una caída de la producción”, señaló Illescas, aunque advirtió que “tendríamos, quizás, mayor competencia en otros destinos, siendo desplazados o potencialmente desplazados por productores agropecuarios aún más subsidiados que lo que actualmente son”.

Desde una perspectiva geopolítica, el analista consideró que no hay un escenario prometedor para el fortalecimiento de las instituciones internacionales, especialmente la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Tanto con Kamala como con Trump, no se ve un escenario demasiado auspicioso para la mejora de las instituciones internacionales”, afirmó.

El agro argentino también mira las elecciones en Estados Unidos Marcelo Manera - LA NACION

En cuanto a la política ambiental, recordó que “Trump se retiró del acuerdo de París”, lo que podría tener un impacto negativo en las políticas ambientales. “Biden y Harris han hecho un esfuerzo muy grande para enfocarse en esta agenda”, dijo.

A pesar de las diferencias entre ambos candidatos, Illescas opinó que “hay buenos vínculos con la candidata demócrata”, sugiriendo que, en términos de relaciones internacionales, no debería haber conflictos significativos, independientemente del resultado de la elección.

En conclusión resaltó que, si Trump gana, se podría esperar un retorno a relaciones bilaterales en lugar de soluciones multilaterales, mientras que con Harris podría haber más espacio para la institucionalidad multilateral. Advirtió que “Biden ha demostrado que no ha puesto demasiado esfuerzo en reflotar la OMC”.

