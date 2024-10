La lluvia pasó sin pena ni gloria por las zonas afectadas por la sequía y crece la preocupación por el desempeño de la campaña agrícola

Escuchar

El cierre de la ventana de siembra del maíz de primera se aproxima cada vez más y la preocupación de los productores aumenta ante el significativo retraso en la implantación, causado por la falta de humedad en el suelo y la escasez de lluvias, que continúan sin llegar. Ayer, las precipitaciones fueron escasas y desparejas, y los especialistas consultados por LA NACION coinciden en que no se vislumbran señales alentadoras en los pronósticos meteorológicos a corto plazo. Las principales regiones que lograron captar agua fueron el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con alrededor de 20 mm, y el este y sudeste de Entre Ríos, donde las lluvias alcanzaron entre 15 y 20 mm. Sin embargo, en las zonas que más necesitan la llegada del agua, como Córdoba, el noroeste de Buenos Aires y el centro-sur de Santa Fe, los registros de precipitaciones fueron inexistentes y no hay pronósticos favorables para los próximos días.

Leonardo De Benedictis, meteorólogo, destacó que las lluvias de ayer fueron “totalmente desparejas”, con áreas cercanas que registraron acumulados muy dispares. “Hubo zonas muy cercanas entre sí que tuvieron acumulados totalmente distintos; incluso áreas que no recibieron prácticamente nada”, dijo. Las principales regiones que lograron captar agua, detalló, fueron el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el este y sudeste de Entre Ríos, así como parte de Uruguay, donde se registraron precipitaciones promedio de entre 15 y 20 mm en Entre Ríos y alrededor de 20 mm en el sur y sudeste de Buenos Aires.

Mapa de reserva de agua en el suelo del 29 de septiembre de 2024 y el 22 de septiembre de 2024 ORA

Además, se registraron episodios de granizo, especialmente en el noreste de Buenos Aires y en algunas zonas de Entre Ríos. Aunque la presencia fue de pequeño tamaño, De Benedictis señaló que “no generó grandes daños, pero estuvo presente esa situación”.

Las tormentas que afectaron estas regiones están en movimiento hacia el norte. “Ahora estarán llegando a la provincia de Corrientes y se espera que, entre hoy y mañana, afecten la zona del NEA. Es decir, mañana, fundamentalmente, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones tendrán algunas tormentas en esa zona en particular”, indicó.

En cuanto a nuevas lluvias, el pronóstico no es alentador. “No se esperan precipitaciones esta semana. La semana que viene podría haber algo, pero aún es muy pronto para saberlo”, explicó. También advirtió que “no se deben hacer pronósticos arriesgados para no crear falsas expectativas”. Por eso, concluyó que “esta semana no habrá lluvias, salvo en el NEA, y la semana que viene hay algo de expectativa, pero todavía no hay nada confirmado”.

Cristian Russo, jefe de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, agregó que las precipitaciones fueron muy escasas en algunas zonas clave. “El máximo registro son 2 mm en Álvarez (localidad cercana a Rosario). Había zonas donde esperábamos entre 5 y 6 mm, pero la circulación norte llegó sin humedad, lo que impidió que el frente de tormenta generara lluvias”, dijo.

Trigo en Marcos Juarez que ya da signos de sufrir la falta de agua

En cuanto al resto del país, al igual que De Benedectis, indicó que la tormenta dejó lluvias en el extremo sur y sudeste de Buenos Aires, donde precisó que se registraron entre 10 y 15 mm; en Balcarce, el máximo fue de 26 mm. En el sur y centro de Entre Ríos, las mediciones oscilaron entre 15 y 20 mm, mientras que en Concordia se reportaron hasta 24 mm. Sin embargo, Russo calificó la situación como una “decepción enorme” y comentó que “todo se complica”.

Russo también mencionó los productores e ingenieros le expresan una “preocupación realmente creciente; fallan todos los pronósticos”, dijo. Además, agregó que es poco probable que la situación se revierta en los próximos días, ya que se está observando una estabilidad muy firme hasta el lunes o martes. “Nuestro consultor, Alfredo Elorriaga, nos decía que es probable que haya un centro de alta presión en el centro del país, lo que podría estar generando esta estabilidad”, detalló.

Para la próxima semana, Russo indicó que puede llegar a haber alguna lluvia, pero aclaró que no se observa algo contundente, lo suficiente como para aliviar la situación. “Hay preocupación porque no está entrando humedad del norte, y eso es una situación que se viene repitiendo. Ya estamos empezando octubre, e inquieta no ver una solución en el corto plazo”, concluyó.

Reservas escasas

En un informe publicado ayer, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, alertó que “en el centro-norte de Buenos Aires, las reservas hídricas regulares al lunes anterior han pasado a escasas en forma generalizada”.

Además agregó que “sin precipitaciones en el centro del país, la situación de sequía para el trigo se ve agravándose semana a semana. Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, el noreste de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires mantienen la clasificación de sequía”.

En lo que respecta al maíz, hay demoras en el avance normal de la siembra de maíz temprano debido a la falta de humedad suficiente en el suelo. Particularmente en Córdoba, “con los problemas que la sequía y los incendios vienen acarreando, el avance reportado es de apenas un 3%, cuando el año pasado en esta fecha llegaba a 10%”, explicaron desde la ORA. Además, se registró un avance de siembra del 20% en la delegación Marcos Juárez, cifra que, en promedio de las últimas campañas, se encontraba en el 35% para esta época.

Por su parte, en Santa Fe, “sobre todo en el centro y norte provinciales, la siembra se halla frenada en espera de la recomposición del almacenaje hídrico”. En este contexto, las coberturas con maíces tardíos y de segunda están siendo consideradas nuevamente, aunque con precauciones: “todo dependerá de la evolución de la población de chicharrita, que al momento no presenta niveles importantes en la zona”.