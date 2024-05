La muerte de Carlos Achetoni: se define la presidencia de Federación Agraria Argentina

Escuchar

SANTA FE.- Tras la muerte del presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, en un accidente automovilístico en la provincia de Buenos Aires, el consejo directivo de la entidad realizará mañana una reunión extraordinaria para definir el nuevo titular. Este sería Elvio Guía, un conocido dirigente ruralista entrerriano que se desepeña actualmente como vicepresidente de la entidad que lo posiciona como el sucesor según el estatuto de la entidad. Su mandato se extendería hasta septiembre próximo, cuando se realice la nueva elección de autoridades.

Si bien aún la entidad nacida tras el recordado “Grito de Alcorta”, la rebelión agraria que pequeños y medianos arrendatarios rurales protagonizaron en 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, aún no confirmó al sucesor de Achetoni, los estatutos señalan que en ausencia o fallecimiento del presidente quien asume ese cargo es el vicepresidente primero.

“Asumir en estas condiciones es complejo. Este miércoles vamos a hacer toda (la documentación) que se corresponde con la parte oficial, según lo determinan los estatutos para luego intentar seguir. Pero será en la misma línea que venía trabajando Carlos Achetoni, y con el mismo equipo”, sostuvo Guía en diálogo con LT 9 de esta capital.

Ante una consulta, consideró que “lo más importante es tratar de llevar este barco, que es la Federación Agraria, hasta las próximas elecciones de la federación (de septiembre venidero) de la mejor manera posible, representando a los productores y de alguna manera planteándose ante las cosas que nosotros pensamos que no están bien o que son equivocadas políticas para los pequeños y medianos productores del Argentina”.

El dirigente entrerriano no dejó de fijar posición sobre el escenario actual del sector. “La situación es compleja; hay muchos problemas que no se han podido solucionar y hay que ir intentando de alguna manera poner esta impronta nueva, de sentarnos y tratar de solucionar”.

El día en que Achetoni ganó la presidencia; a su izquierda, Marcelo Banchi, vicepresidente segundo, y a la derecha, Elvio Guía, vicepresidente primero FAA

No obstante, advirtió que “ya vamos casi por el sexto mes de gobierno y no hemos visto un cambio sustancial, sobre todo para el pequeño y mediano productor. Por lo tanto, no vemos que haya voluntad política para hacerlo. Veremos cómo podemos tratar de trabajar en eso”, subrayó.

Guía también fue consultado sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Lo definió como “una amenaza” para el sector y remarcó la existencia de “una serie de inconvenientes, como el cepo al dólar, el dólar blue, las retenciones, todo lo cual, pese a que desde un primer momento se dijo que eso estaba mal y que era confiscatorio, todavía no se ha modificado. Es un escenario complejo”, resaltó.

Guía agregó: “Veremos cómo seguir adelante y si en algún momento la política empieza a reaccionar hacia el sector productivo, para empezar a ver un cambio profundo o por lo menos -o al menos- un cambio progresivo”.

“Creo que tiene que haber una baja de retenciones, como lo venimos pidiendo desde hace muchos años, porque un impuesto distorsivo, sobre todo hacia los que están más lejos de los puertos, que en las ganancias y en las pérdidas está ahí el Estado sacándote una tajada. La otra cuestión, que no es menor, es el tema crediticio, no solo para comprar máquinas sino también para poder sostener al pequeño y mediano productor”, remarcó.