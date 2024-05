La muerte de Carlos Achetoni: tristeza, dolor y los recuerdos del dirigente en un día de luto para el campo

Escuchar

Una gran tristeza y dolor causó en el sector agropecuario la muerte de Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). Muy querido entre sus pares y sus federados por su aspecto campechano y auténtico, el dirigente rural mendocino sufrió esta madrugada un accidente automovilístico en el kilómetro 305 de la ruta 188, entre las localidades bonaerenses de Ameghino y Coronel Granada, cuando se dirigía de Rosario a Bowen, en General Alvear, Mendoza, donde vivía. La causa de su muerte fue el impacto de su vehículo contra un camión con acoplado que circulaba en la misma dirección y donde Achetoni fue la única víctima fatal.

Con 57 años [había nacido el 27 de noviembre de 1966], Achetoni era tercera generación de productores frutícolas, estaba casado con María Rosales y tenía cuatro hijos, Cristian, Micaela, Carlos (h) y Gianella. Y así repartía su tiempo entre su familia, la dirigencia y su finca. Quienes lo conocieron de cerca dicen que, además de ser “un gran dirigente, era un gran tipo”. Lo único que quería luego de terminar una asamblea o reunión dirigencial era poder volver lo más rápido posible a su finca a levantar junto a Mari las frutas maduras.

Este era su último mandato como dirigente. En septiembre próximo habrá renovación de autoridades en “una entidad difícil, sin plata y sin recursos en un medio de un contexto muy complicado para los federados y estaba preocupado”, dijeron.

“No es lo mismo gerenciar y llevar adelante una entidad de productores empobrecidos, con escasez de recursos que cuando la entidad está en su apogeo. Estaba preocupado por lograr que FAA tuviera continuidad en su conducción, enfocado en fortalecerla como herramienta, por la importancia que tiene para los pequeños productores. Decía que el esfuerzo que había hecho la institución no tenía que haber sido en vano. Le daba tristeza dejar la conducción, pero por otro lado, tenía mucha ilusión de volver con su familia y no perderse más las fechas importantes de sus hijos y esposa”, describió Vanina Fujiwara, vocera de FAA.

Una de las frases de cabecera que tenía previo a la salida de algún comunicado fuerte en contra de las políticas de los gobiernos era: “Desenchufá la heladera y que se pudra todo”. Quedó pendiente de publicar un documento luego de la última edición del Congreso Maizar, realizado esta semana, en reclamo por promesas incumplidas del gobierno de Javier Milei.

“Un muy buen tipo, buen padre, un marido espectacular que acompañó a ‘Mari’, su mujer en un momento difícil de salud que tuvo ella. Él estaba preocupado, ocupado y muy comprometido por su compañera de vida. Vivía allá en Mendoza, laburaba en Rosario y cuando tenía un rato de tiempo se venía para Buenos Aires en su Palio. Yo siempre le decía, Carlitos aflojá un poco con los kilómetros, pero él donde tenía un rato de tiempo se volvía a su finca, a su casa, a sus ciruelas, a sus cosas”, destacó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Recordó que una vuelta en verano tuvieron una reunión de seis horas con un funcionario del gobierno anterior y que Achetoni había dejado a su mujer en el auto: “Le digo, vos estás loco, ¿cómo la vas a dejar ahí?, ‘No, acá hay que pasar desapercibido, no hay que hacer nada’, me dijo y así andaba en su auto, le gustaba andar en su Palio, con la sencillez que lo caracterizaba. No me acuerdo de haber viajado nunca con él en avión”.

Pino indicó que, pese a ser un tipo de un carácter muy firme, con ideas muy concretas, muy claras, “siempre, en las discusiones en la Mesa de Enlace, era él quién abría la puerta para salir por el bien común”.

“Nunca buscó vanagloriarse, siempre buscaba el bien común y que todos estemos cómodos. Un tipo excepcional. Lo voy a extrañar por su sensibilidad y su humanidad. Más que un par, siempre lo sentí un amigo”, se lamentó.

Antes de asumir en 2018 como titular de FAA, fue su secretario de finanzas. Y, tras el voto del 88% de los delegados de la entidad en el Congreso anual que se llevó a cabo en Rosario, era la primera vez que había un presidente de FAA proveniente de una economía regional.

En ese primer su contacto con la prensa, opinaba que el campo tenía una situación complicada y que iba trabajar por una FAA unida: “Somos la nave insignia de la agricultura familiar y queremos retomar esa senda”, decía y siempre que podía insistía que las retenciones debían estar segmentadas para que “los pequeños y medianos productores no queden fuera de la cancha”.

Achetoni en una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace Rodrigo Néspolo - LA NACION

No se cansaba de decir que pertenecía a ese mundo, que en sus siete hectáreas producía duraznos, uvas y ciruelas y que estaba orgulloso de formar parte de una cooperativa regional. “Tengo siete hectáreas en Mendoza; no soy ningún terrateniente y con eso vivo. Estos días estaba cosechando ciruela y secándola porque no nos pagan nada para poder hacer un peso, porque de eso vivo, no vivo de ninguno de ustedes y si no háganmelo, saber”, señalaba en febrero del año pasado, durante una asamblea con la Mesa de Enlace en Villa Constitución, Santa Fe.

“Tengo que agradecer a mis padres que me enseñaron a ser honesto, digno y honrado. Que no me importara que era pobre y humilde, pero que no me doblegara a ninguna tentación. Con ese orgullo de mis padres que me formaron los puedo mirar a cada uno de ustedes. Aquel que se atreva a decir que me quedo con algo o que me entongaron que venga y me enfrente porque nadie tiene el derecho. No le demos de comer a quienes nos están gobernando y llevándonos por el derrotero del desastre. No somos nosotros lo que tenemos la culpa”, añadía.

Carlos Achetoni con su familia

En cada una de sus apariciones, como gente de trabajo, trasmitía su austeridad y honestidad y siempre destacaba que lo que lo movilizaba era tratar de cambiar esa dura realidad que atravesaban los pequeños y medianos productores para que puedan resistir y no fundirse en sus actividades.

Conocida la noticia, FAA comunicó: “Este desgraciado acontecimiento enluta y entristece a la conducción y a todos los federados. Desde la entidad, acompañamos y abrazamos a Mary, sus hijos y toda su familia en estos momentos tan devastadores. Siempre lo recordaremos luchando por los pequeños y medianos productores y las economías regionales que tanto y tan bien ha representado”.

Había participado el miércoles pasado del Congreso de Maizar junto a la Mesa de Enlace y luego a la tarde, tras una reunión con los otros tres presidentes de las entidades, pasó por el predio de Palermo, donde se lleva a cabo la Expo Angus de Otoño para entregar unos premios. En esa oportunidad, rescataba “la potencialidad del productor argentino”. “Hay un gran futuro si nos dan las condiciones para seguir adelante”, señalaba.

¡Adiós Carlitos!



Con profundo pesar y un inmenso dolor, despedimos a Carlos Achetoni, una persona de inmensa calidad humana.



Su dedicación y compromiso con el sector agropecuario han dejado una huella que todos debemos seguir.



Acompañamos a su familia y a la @fedeagraria pic.twitter.com/WXKBFCv8QH — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) May 24, 2024

“¡Adiós Carlitos! Con profundo pesar y un inmenso dolor, despedimos a Carlos Achetoni, una persona de inmensa calidad humana. Su dedicación y compromiso con el sector agropecuario han dejado una huella que todos debemos seguir”, dijo Pino, en redes sociales.

También Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se refirió: “La muerte de Carlos enluta a nuestro sector. Hemos perdido un gran dirigente, un hombre moderado, criterioso, que supo en momentos muy difíciles mantener el equilibrio y además algo que lo caracterizaba, supo representar perfectamente tanto al productor chico como al productor grande”.